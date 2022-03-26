У Славутичі місцеві скандують "Додому!" окупантам, а ті відкривають вогонь у повітря. ВIДЕО
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Мешканці Славутича вийшли на мирний мітинг аби показати своє реальне ставлення до російських загарбників. Ті у свою чергу відкрили вогонь в повітря та використали світлошумові гранати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Російські окупанти відкривають вогонь в повітря та кидають світлошумові гранати в мирний мітинг мешканців Славутича, міста-супутника Чорнобильської АЕС.
Топ коментарі
+21 Мосий Шило
показати весь коментар26.03.2022 11:28
+17 Олексій Панкратов
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+14 Vitia Ma
показати весь коментар26.03.2022 11:27
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Щоб Україна бачила.
кацапня получает подачки и потом складывает в ту же машину.и едут дальше мир удивлять.
с таким круговоротом кацапская гуманитарка долго не кончится.одной машины хватит на весь юг
В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і до побачення
Дамой за паребрік бай-бай.
Ніяк..тільки вбивати.
Slava Nacii !
Ukrainci 4initimut' OPIR !!!
19 хв ·
Очільник одеського Братства Олесь Янчук зауважує:
Славутич… гляньте скільки чоловіків у натовпі, що протистоїть русні. Чому їм не видали зброю, не записали в тероборону?
Гадаю, перед приходом окупантів, у декого з мешканців Славутича поліція навіть вилучала зброю, як нині вилучає «незаконну» зброю в українців інших міст.