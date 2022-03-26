У Славутичі місцеві скандують "Додому!" окупантам, а ті відкривають вогонь у повітря. ВIДЕО

Мешканці Славутича вийшли на мирний мітинг аби показати своє реальне ставлення до російських загарбників. Ті у свою чергу відкрили вогонь в повітря та використали світлошумові гранати.

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Як повідомляє Цензор.НЕТ, Російські окупанти відкривають вогонь в повітря та кидають світлошумові гранати в мирний мітинг мешканців Славутича, міста-супутника Чорнобильської АЕС.