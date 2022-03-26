Посилена комендантська година в Києві та області завтра вдень запроваджуватися не буде: залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00 (оновлено)
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Сьогодні та завтра в Києві та області не діятиме посилена комендантська година.
Про це повідомили в КМДА, передає Цензор.НЕТ.
"Нова інформація від військового командування. Комендантська година в Києві та області, завтра вдень запроваджуватися не буде. І час комендантської години залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна", - повідомили в КМДА.
Раніше в КМДА повідомили, що комендантська година в Києві та області діятиме від сьогоднішнього вечора і до післязавтра
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🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.
🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.
🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
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