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війна (56620) КМДА (1463) Київ (13851) Київська область (3133) комендантська година (178)

Посилена комендантська година в Києві та області завтра вдень запроваджуватися не буде: залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00 (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ

Сьогодні та завтра в Києві та області не діятиме посилена комендантська година.

Про це повідомили в КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Нова інформація від військового командування. Комендантська година в Києві та області, завтра вдень запроваджуватися не буде. І час комендантської години залишиться в звичайному режимі - з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна", - повідомили в КМДА.

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Раніше в КМДА повідомили, що комендантська година в Києві та області діятиме від сьогоднішнього вечора і до післязавтра
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Топ коментарі
+14
Сенс в тому, щоб зачистити від дрг місто. Переживете 1 день. Мене дивують люди, які ще й досі не можуть усвідомити, що в державі війна йде і це вносить певні коррективи в життя кожної людини.
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26.03.2022 12:01
+6
Норм так Азов возле Харькова орков покрошил, говорят 30 пленных
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26.03.2022 11:45
+6
Меняют расположение блокпостов,укрепляют их и ощественный транспорт не мешает этому. Так-же внезапные дневные ограничения -путают карты всяким ДРГ. Например на завтра были у них запланированны действия под прикрытием толп мирных граждан-и этих действий не случится. Все для победы!
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26.03.2022 12:29
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Дааа. Опять по магазинам.. ну я пошёл..
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26.03.2022 11:42 Відповісти
Сенс в тому, щоб зачистити від дрг місто. Переживете 1 день. Мене дивують люди, які ще й досі не можуть усвідомити, що в державі війна йде і це вносить певні коррективи в життя кожної людини.
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26.03.2022 12:01 Відповісти
ДРГ чрезвычайно тупые и перемещаются исключительно днём во времена комендантского часа. Ну пока все по домам сидят, чтоб точно было ясно, что это ДРГ
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26.03.2022 15:45 Відповісти
Якщо роблять це , значить є сенс. Сподіваюсь на зачтстку територій від кацапів навколо Бучі,Ірпеня і Гостомеля.
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26.03.2022 12:29 Відповісти
Меняют расположение блокпостов,укрепляют их и ощественный транспорт не мешает этому. Так-же внезапные дневные ограничения -путают карты всяким ДРГ. Например на завтра были у них запланированны действия под прикрытием толп мирных граждан-и этих действий не случится. Все для победы!
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26.03.2022 12:29 Відповісти
Що може бути кориснішим, ніж вбивати кацапню, яка засіла у Києві ще до початку війни?
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26.03.2022 12:48 Відповісти
Неправда уже не раз были выездные заседания правительства
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26.03.2022 11:49 Відповісти
посилання на новину або в спам
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26.03.2022 12:17 Відповісти
Норм так Азов возле Харькова орков покрошил, говорят 30 пленных
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26.03.2022 11:45 Відповісти
А точно біля Харкова? Азов наче в іншому регіоні працює... А 200-х скільки?
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26.03.2022 12:10 Відповісти
Полк Азов має 4 батальони: один під Києвом, один під Харковом і як мінімум один у Маріуполі.
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26.03.2022 12:31 Відповісти
Азов не рахує зажарену русню , через велику інтенсивність бойових дій . Та кацапів дохлих навіть в Росії не рахують , нах вони кому потрібні .
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26.03.2022 12:47 Відповісти
🔴 Увага! Окупанти намагатимуться провести фейкову «евакуацію» з Бучі

🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.

🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.

🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
https://t.me/spravdi/3558
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26.03.2022 12:04 Відповісти
почему работникам кп "київтеплоенерго" до сего дня не выдают спецпропуска, люди и так добираются пешком до роботы, остаются на несколько суток, Кличко прекращай этот бардак.
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26.03.2022 16:49 Відповісти
 
 