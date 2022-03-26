Російський командир танкового полку - застрелився, а "розконсервована" військова техніка РФ повністю розкрадена, - розвідка
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Російські окупанти намагаються відновити свої втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання, але працюючих робочих одиниць практично не було виявлено.
Про це повідомляють українські розвідники, інформує Цензор.НЕТ
Так, у ГУР МО зазначають, що окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі в СМТ Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ).
Наразі ворожа РВБ намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання. Одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою. Загалом РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після "розконсервації" зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів. Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 "розконсервованих" танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів.
На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано. За наявної інформації – командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився.
Будь ласка, зачекайте...
- Кто?;
- украинские цигане
Свинарчук зробив добру справу для України. І наші танки привели в бойовий стан і парашні розкомплектували!!!
два рази
і щоб хтось проконтролював, щоб не промазав, падло
может быть а может нет
ні бабаї ні ваньки це не зможуть зробити - всі підуть в землю!
А як інакше? Хіба можна було офіційно таке купити?
Україні потрібні були рідкісні запчастини до таких же танків, які стоять в росії на зберіганні.
Знайшли вихід
.....а так- без вариантов......
Та й заліза в тому двигуні вистачає.
ну і дурень
рашку отключают от всего - от свифта до порнохаба - и выгоняют отовсюду, от Совета Европы до Евровидения.
власти рф в качестве контрмеры пока что озвучили только одно возвращение - возвращение смертной казни для россиян…
А сам він себе стрельнув, чи допомогли "партнери по бізнесу" (а якщо хтось не знає - всі більш-менш "грошові" схеми в рашці вже років 10 кришують або фсб-шники, або гру-шники) - то не важливо. Важливий - результат. А результат такий: навіть якщо рашка ось прям зараз проведе масову мобілізацію по "воєнному часу", то максимум, що отримають ці нелюди - калаш в зуби. А можливо, навіть "1 гвинтівку на відділення - іншу зброю здобудете в бою". Ну, за "славетною" традицією.
І тут головне, що чого в ЗСУ немає - так це проблем з набоями до стрілецької зброї...
На відміну від країн НАТО, де техніка навіть після 30-40 років зберігання буде функціональною.