Російський командир танкового полку - застрелився, а "розконсервована" військова техніка РФ повністю розкрадена, - розвідка

Російські окупанти намагаються відновити свої втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання, але працюючих робочих одиниць практично не було виявлено.

Про це повідомляють українські розвідники, інформує Цензор.НЕТ

Так, у ГУР МО зазначають, що окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі в СМТ Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ).

Наразі ворожа РВБ намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання. Одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою. Загалом РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після "розконсервації" зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів. Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 "розконсервованих" танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів.

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На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано. За наявної інформації – командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився.