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Російський командир танкового полку - застрелився, а "розконсервована" військова техніка РФ повністю розкрадена, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

Російські окупанти намагаються відновити свої втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання, але працюючих робочих одиниць практично не було виявлено.

Про це повідомляють українські розвідники, інформує Цензор.НЕТ

 Так, у ГУР МО зазначають, що окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі в СМТ Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ).

Наразі ворожа РВБ намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання. Одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою. Загалом РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після "розконсервації" зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів. Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 "розконсервованих" танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів.

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На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано. За наявної інформації – командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився.
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Топ коментарі
+66
По имеющейся информации - командир 13-ти танкового полка 4-й танковой дивизии РФ - застрелился. Каждый офицер Z должен последовать этому примеру!
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26.03.2022 11:53
+48
то то у нас т 72 наш с двиглом одного из консервных касапятких выпускайте бигуса пусть кукарекат про торговлю на крови мля где это недорозумение от тани помой голова тухлый Бигус ?
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26.03.2022 11:53
+47
*Файна Юкрайна - ПРАПОРЩИК ДЕ ***** ТАНК?
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26.03.2022 11:51
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*Файна Юкрайна - ПРАПОРЩИК ДЕ ***** ТАНК?
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26.03.2022 11:51 Відповісти
"Прапорщих ходить поки руки носять..." - ця ходова фраза ще з часів совдепії.
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26.03.2022 15:14 Відповісти
-Сп*здили....;
- Кто?;
- украинские цигане
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26.03.2022 16:31 Відповісти
х3 СЛАВА флаговщикам наРоисии!!
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26.03.2022 17:20 Відповісти
то то у нас т 72 наш с двиглом одного из консервных касапятких выпускайте бигуса пусть кукарекат про торговлю на крови мля где это недорозумение от тани помой голова тухлый Бигус ?
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26.03.2022 11:53 Відповісти
Хто ж тепер це визнає?
Свинарчук зробив добру справу для України. І наші танки привели в бойовий стан і парашні розкомплектували!!!
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26.03.2022 12:00 Відповісти
а думалку включать не- ну мля
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26.03.2022 12:03 Відповісти
Голова у них исключительно для того, что бы в неё есть...
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26.03.2022 12:20 Відповісти
Поясніть
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26.03.2022 12:23 Відповісти
Бигусу голову открутить надо было тогда еще, поставил крест на нелегальных поставках комплектующих, которые другим путем получить было нереально.
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26.03.2022 13:14 Відповісти
то Свинарчуки їх деміллітізіровали а вони і не замітили
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26.03.2022 12:37 Відповісти
По имеющейся информации - командир 13-ти танкового полка 4-й танковой дивизии РФ - застрелился. Каждый офицер Z должен последовать этому примеру!
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26.03.2022 11:53 Відповісти
краще хай путя ся застреле
два рази
і щоб хтось проконтролював, щоб не промазав, падло
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26.03.2022 11:55 Відповісти
Вірно - зекономив 1 набой ВСУ. "Економіка должна бьіть єкономной", кацапи, стріляйтесь, краще, самі.
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26.03.2022 11:58 Відповісти
сэкономил птур
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26.03.2022 12:01 Відповісти
Я рахував по мінімуму.
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26.03.2022 12:06 Відповісти
А причина неизвестна?
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26.03.2022 13:17 Відповісти
Яка чудова новина
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26.03.2022 11:54 Відповісти
ось файний зразок для їншіх
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26.03.2022 11:54 Відповісти
То є добре.
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26.03.2022 11:55 Відповісти
путин: россию нельзя победить - только развалить изнутри
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26.03.2022 11:55 Відповісти
Можно и нужно и не только победить но и ********** по полной. Не смешите Джавелины.
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26.03.2022 12:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jr4LtCNkvRI

может быть а может нет
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26.03.2022 11:56 Відповісти
незабаром т-34 і вийняти з могил діди, бо внучки не тягнуть - сцикуньйо...
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26.03.2022 11:57 Відповісти
пошла инфа что орки будут вытягивать из консерва т 62
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26.03.2022 12:02 Відповісти
саме про це
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26.03.2022 12:03 Відповісти
мля это что получается- позади страна родная впереди пески Синая на груди мой верный монгешлом на перевес
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26.03.2022 12:10 Відповісти
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26.03.2022 12:12 Відповісти
Це повна дупа, а не танк в ******** умовах!
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26.03.2022 12:24 Відповісти
ну на дифенс експрессе дурачки на полном серьезе рассуждают мол это для полицейсеких фунций норм и ваще т62 могет даже т64 или т80 завалить,а все бмп и бтр прост мясо для него,а то что народ жгет даже самые свежие бвм коктелями их не смущает как и то что ночью это слепое говно,да и днем тоже,а самое смешное на аргумент что нет АЗ кивают мол на абрамсе его тоже нет,***** сравнили хер с пальцем))))
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26.03.2022 13:48 Відповісти
Я служив строкову командиром такого корита і ще в ті роки воно вважалося труною на гусеницях. Черга з бмп2 в бік з півкілометра виводила танк з ладу.
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27.03.2022 12:51 Відповісти
ну тоді точно в Україні знімуть квоти на вивоз металобрухту.
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26.03.2022 12:40 Відповісти
Мало того. Як ванькі закінчаться, а за ними - всілякі бабаї з Лівії та Сирії, то, певно, ***** з вірними шаманами згадають за прикладну некромантію - дєдов з могил піднімати.
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26.03.2022 13:12 Відповісти
соррі, зараз матюкнуся - *** в них злупиться воювати Україну!
ні бабаї ні ваньки це не зможуть зробити - всі підуть в землю!
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26.03.2022 13:17 Відповісти
А як же "вторая армия в мире"?
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26.03.2022 11:57 Відповісти
Которая - Анало Говнет?
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26.03.2022 12:28 Відповісти
Так якраз Свинарчуків і Порошенка звинуватили в корупції на закупівлі знятих запчастин з російської техніки контрабандними каналами.

А як інакше? Хіба можна було офіційно таке купити?
Україні потрібні були рідкісні запчастини до таких же танків, які стоять в росії на зберіганні.
Знайшли вихід
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26.03.2022 11:58 Відповісти
Цікаво, а клістрони теж з російської зброї знімали? Якщо так, то їх радіолокація тільки і гідна що для відгоняння птиць.
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26.03.2022 12:04 Відповісти
Там 2 варианта - либо реально раскурочивали, либо воровали со складов. Но дуболомы и это сорвали. А может не дуболомы, а что похуже......
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26.03.2022 13:20 Відповісти
Один офицер на 900000 кацапских нашелся таки, остальные бараны **** смотрите ствол в рот и впярод а то в раю бояры всем не хватит
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26.03.2022 11:58 Відповісти
Друга армія світу! Ха-ха!
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26.03.2022 12:00 Відповісти
........пусть бы лучше командир сперва устроил массовое "самоубийство" своих начальников, подчинённых и технику сжёг...... у Ворот бы может и оценили бы его поступок.....ну и в Ад бы возможно не попал бы.....
.....а так- без вариантов......
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26.03.2022 12:01 Відповісти
с таким успехом завтра тачанки пойдут в ход...
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26.03.2022 12:06 Відповісти
Так ведь уже была фотка, где орки на груз мотороллере с Максимом в кузовке.
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26.03.2022 12:24 Відповісти
Бронєпоєзда вже ганяли із запасного путі. Черга за краснай кавалєрієй.
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26.03.2022 12:55 Відповісти
Російському "прапорщику Шматько" треба поставити пам'ятник )))
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26.03.2022 12:06 Відповісти
Броня крєпка і танки всі розкрали.
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26.03.2022 12:06 Відповісти
ну какой же херой параши так стреляется? надо взять автомат, пояс шахида, пойти в штаб полка, перестрелять там всех и потом подорваться вместе с зданием. вот это да, это подвиг!
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26.03.2022 12:09 Відповісти
РуSSкі ******* все підряд.
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26.03.2022 12:12 Відповісти
все понимаю. ну там кресло из танка на дачу, трос, лопата салярка, но танковый двигатель. о_О
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26.03.2022 12:15 Відповісти
AL
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26.03.2022 12:25 Відповісти
Алюміній добре вартує як кольоровий метал.
Та й заліза в тому двигуні вистачає.
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26.03.2022 13:49 Відповісти
а как думаешь мы получали з\ч к нашим т72,почему вдруг вылез скандал про свинарчуков и статейка от бигуса
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26.03.2022 13:52 Відповісти
1 армія світо по металолому, молодці, нам підходить
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26.03.2022 12:16 Відповісти
ДМБ 22.....
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26.03.2022 12:17 Відповісти
Дарма сам стрілявся, було б компашку з собою захопить
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26.03.2022 12:17 Відповісти
А міг же попроситися на прийом до ху@ла і разом відправитися в рай ,
ну і дурень
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26.03.2022 12:26 Відповісти
Крайне сомнительно, что они сами "стреляются"! Уже давно наблюдается тенденция в паРашке, кто не выполнит приказ *****, тех потом "тихо" убивают, инценируя "самогубство". Другой вариант, их собственные подчиненые убивают, при попытке отстановить бегстово дезертиров!
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26.03.2022 12:34 Відповісти
***
рашку отключают от всего - от свифта до порнохаба - и выгоняют отовсюду, от Совета Европы до Евровидения.
власти рф в качестве контрмеры пока что озвучили только одно возвращение - возвращение смертной казни для россиян…
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26.03.2022 12:34 Відповісти
Це ж прелєсть, шо такоє!
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26.03.2022 13:14 Відповісти
я так понимаю,что состояние этой техники,пылящейся в подвале такое же,как и нашей в 2014...на бумаге-много и вся в строю,а на деле-все растащили...коррупция она такая))
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26.03.2022 12:34 Відповісти
В крадіїв рашки було на 8 років більше часу на якісну "обробку" техніки "на консервації". Тож і результат в 2022 якісно "кращій".

А сам він себе стрельнув, чи допомогли "партнери по бізнесу" (а якщо хтось не знає - всі більш-менш "грошові" схеми в рашці вже років 10 кришують або фсб-шники, або гру-шники) - то не важливо. Важливий - результат. А результат такий: навіть якщо рашка ось прям зараз проведе масову мобілізацію по "воєнному часу", то максимум, що отримають ці нелюди - калаш в зуби. А можливо, навіть "1 гвинтівку на відділення - іншу зброю здобудете в бою". Ну, за "славетною" традицією.

І тут головне, що чого в ЗСУ немає - так це проблем з набоями до стрілецької зброї...
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26.03.2022 17:39 Відповісти
Скорей всего, подельники по "бизнесу"грохнули-нет полкана неского и спрашивать...
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26.03.2022 12:38 Відповісти
Насчёт расконсервации кацапской техники никто и не напрягался. Может из сотни десяток намастырят. И то, километров на 50 пробега.
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26.03.2022 12:44 Відповісти
Це тому що не там хранили - треба було в шахтах закопувати, як "простi шахтарi" свого часу
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26.03.2022 12:50 Відповісти
фільтруйте, те, що говорить служба Буданова. Там до цього чмиря дуже багато питань.
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26.03.2022 12:50 Відповісти
Даже в советское время расконсервация этого утиля занимала несколько дней на единицу. А то что сейчас- оно восстановлению не подлежит. Я уж молчу о том, что половина расконсервированного поломается по дороге.
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26.03.2022 12:50 Відповісти
Відправляти на "тривале зберігання" у совці завжди по факту означало - списувати.
На відміну від країн НАТО, де техніка навіть після 30-40 років зберігання буде функціональною.
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26.03.2022 12:51 Відповісти
то так є. США техніку зберігають або в гігантських підземних складах - з сталим мікрокліматом. Або в таких місцях, як півпустелі Сьерра Невада - де дощі іноді роками не бачать, тобто клімат без великих перепадів температур, без великої вологості повітря тощо. Та й проектують там військову техніку від початку з перспективою тривалого зберігання - процедури відновлення заздалегідь спроектовані, а всі замінні деталі - обов'язково в наявності.
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26.03.2022 17:47 Відповісти
цивілізація...
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26.03.2022 20:22 Відповісти
А и где же "Армата"? Джавелин ждёт. А-а-а, и не было никогда...
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26.03.2022 12:53 Відповісти
А кто глохнуть на параде вместо нее будет? Пушкин что ли После Джавелина она не то, что глохнуть, она и заводиться совсем перестанет.
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26.03.2022 13:12 Відповісти
А нельзя было застрелиться еще там у себя на рашке. Результат был бы тот же, зато сколько нервов людям сэкономили.
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26.03.2022 13:09 Відповісти
4 танкова дивізія (12, 13 та 43 полки) - це Кантемирівська дивізія - еліта ***
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26.03.2022 13:09 Відповісти
Навряд чи він застрелився. Скоріше застрелили. Щоб застрелитися потрібно мати офіцерську честь. В росії це атавізм.
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26.03.2022 13:13 Відповісти
Не застрелився, а добровільно сприяв виконанню судової постанови від (дата). За що отримав скорочення терміну поминок від 9-ти до 1-го дня
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26.03.2022 13:20 Відповісти
куда делся Шрек Баблокат? Если военная тайна, не отвечайте
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26.03.2022 13:26 Відповісти
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26.03.2022 13:30 Відповісти
это потому что проверяющих нужно было сразу стрелять, из рабочего танка.
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26.03.2022 13:55 Відповісти
 
 