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Російські окупанти планують депортувати вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців з Херсону, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські окупанти планують депортувати етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців з Херсону до Криму.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною у нас інформацією окупанти запланували сьогодні показову акцію – збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців", - сказала Верещук.

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Вона наголосила, що херсонці активно і масово виходять на акції проти окупації

"Росіяни розуміють, що втрачають контроль, і тому вдаються до пропаганди – вивозять людей до підконтрольного їм Криму", - наголосила віцепрем'єр-міністр.

Вона додала, що ці кроки нікчемні і злочинні, а Херсон і херсонці – Герої.
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Топ коментарі
+13
У В А Г А!

Окупанти рф сьогодні намагатимуться проводити фейкову евакуацію (депортацію) з Бучі на Білорусь!
Нікуди з ними не їдьте - це небезпечно!
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26.03.2022 11:59
+9
Kavkaz Center
@newkc14
Зеленский сообщил, что с начала вторжения России в Украину похищено более 2 тыс. детей.

В Чечне русские оккупанты тоже похищали детей. Их похищали на органы.

Всего за две войны русские убили 42 тыс.‼ чеченских детей от 0 до 11 лет.
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26.03.2022 12:00
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У В А Г А!

Окупанти рф сьогодні намагатимуться проводити фейкову евакуацію (депортацію) з Бучі на Білорусь!
Нікуди з ними не їдьте - це небезпечно!
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26.03.2022 11:59 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Зеленский сообщил, что с начала вторжения России в Украину похищено более 2 тыс. детей.

В Чечне русские оккупанты тоже похищали детей. Их похищали на органы.

Всего за две войны русские убили 42 тыс.‼ чеченских детей от 0 до 11 лет.
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26.03.2022 12:00 Відповісти
шкуродери і вбивці.
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26.03.2022 12:09 Відповісти
Взяли в заложники. Потом будет требовать выкуп. А то что оккупанты - бандиты и террористы, вроде всем понятно.
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26.03.2022 20:04 Відповісти
Их похищали на органы.
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26.03.2022 20:26 Відповісти
Тут ничего такого не объявляли. Странная новость.
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26.03.2022 12:01 Відповісти
На слова Верещук - 0 внимания.
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26.03.2022 12:08 Відповісти
Срочно! Карабахский цугцванг для Кремля запахло «вторым фронтом» в Закавказье...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=uEXCQx5rFT8
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26.03.2022 12:01 Відповісти
🔴 Увага! Окупанти намагатимуться провести фейкову «евакуацію» з Бучі

🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.

🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.

🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
https://t.me/spravdi/3558
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26.03.2022 12:03 Відповісти
Да, интересно -"палестинцев" не трогают.
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26.03.2022 13:09 Відповісти
А где тактика,стратегия,здравый смысл (хотя мозга там точно нет).
Завтра подымут весь Крым на уши

Азера,турки не поймут.
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26.03.2022 12:07 Відповісти
А почему их вместе? Армяне ж вроде рашку поддерживают. В Армению сразу пусть депортируют.
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26.03.2022 12:10 Відповісти
Если серьезно, как их будут определять, 5 графы давно нет.
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26.03.2022 12:11 Відповісти
По прізвищах
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26.03.2022 12:17 Відповісти
О да, по фамилиям это таких дров наломать можно))
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26.03.2022 13:23 Відповісти
Будут определять по паспорту в трусах
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26.03.2022 12:19 Відповісти
А когда армянина или китайца определяли по паспорту?
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26.03.2022 12:32 Відповісти
А вы китайца от корейца отличите? Грузина от армянина? Нет, может рашка туда спецов нагонит...
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26.03.2022 13:22 Відповісти
калька з рижого йосіка.
сподіваюсь кінець буде такий самий - несподівано знайдений в своїх же соплях...
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26.03.2022 12:17 Відповісти
У блевотині і сечі
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26.03.2022 12:20 Відповісти
Как завєщал отєц всєх народов.

Стільки років пройшло, а у головах орків нічого не змінилося. Хоча про що це я, у них же там насрано.
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26.03.2022 12:26 Відповісти
Погана новина. Якщо планують вивезти умовних "одноплемінників" мешканців інших країн (Туреччина, Азербайджан, Вірменія), з якими у рашки немає війни, то рашкой може бути заплановане знищення орками Херсону за прикладом Маріуполя.
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26.03.2022 14:26 Відповісти
Російські окупанти планують депортувати етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців з Херсону.
А що це їм (кацапам) дасть?
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26.03.2022 18:22 Відповісти
Видно что с времён российской империи и сталинских времён ничего не поменялось. Надеюсь что их по дороге не укокошит.
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26.03.2022 20:06 Відповісти
 
 