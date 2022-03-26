Російські окупанти планують депортувати вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців з Херсону, - Верещук
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Російські окупанти планують депортувати етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців з Херсону до Криму.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"За наявною у нас інформацією окупанти запланували сьогодні показову акцію – збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців", - сказала Верещук.
Вона наголосила, що херсонці активно і масово виходять на акції проти окупації
"Росіяни розуміють, що втрачають контроль, і тому вдаються до пропаганди – вивозять людей до підконтрольного їм Криму", - наголосила віцепрем'єр-міністр.
Вона додала, що ці кроки нікчемні і злочинні, а Херсон і херсонці – Герої.
Будь ласка, зачекайте...
Окупанти рф сьогодні намагатимуться проводити фейкову евакуацію (депортацію) з Бучі на Білорусь!
Нікуди з ними не їдьте - це небезпечно!
@newkc14
Зеленский сообщил, что с начала вторжения России в Украину похищено более 2 тыс. детей.
В Чечне русские оккупанты тоже похищали детей. Их похищали на органы.
Всего за две войны русские убили 42 тыс.‼ чеченских детей от 0 до 11 лет.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=uEXCQx5rFT8
🔻26 березня росіяни намагатимуться провести фейкову евакуацію з Бучі - людей хочуть вивезти до білорусі, повідомляє Бучанська міська рада.
🔻 Міська влада закликає мешканців нікуди не їхати з окупантами - це небезпечно.
🔻Відомо, що частину мешканців Маріуполя вже вивезли до росії.
https://t.me/spravdi/3558
Завтра подымут весь Крым на уши
Азера,турки не поймут.
сподіваюсь кінець буде такий самий - несподівано знайдений в своїх же соплях...
Стільки років пройшло, а у головах орків нічого не змінилося. Хоча про що це я, у них же там насрано.
А що це їм (кацапам) дасть?