"Маріуполь буде українським. Ми триматимемо його до останнього", - командир полку "Азов" Прокопенко
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Денис Прокопенко впевнений, що рано чи пізно відбудеться деблокада Маріуполя, місто буде українським.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів командир полку "Азов", Герой України Денис Прокопенко (позивний Редіс).
"Попри те, що вже другий тиждень тривають бої в місті, ми намагаємося контролювати ситуацію в повному обсязі, тримаємо все на контролі і з кожним днем відправляємо в пекло дедалі більше окупантів, які намагаються захопити будинок, вулицю, вибиваємо їх назад. І Маріуполь буде українським. Ми його триматимемо до останнього. Рано чи пізно відбудеться деблокада.
Я не хочу розповідати зараз багато військових таємниць, хай це залишиться під грифом таємно. Над цим працює і найвище військово-політичне керівництво. Однозначно буде успіх у цій операції. І ми вистоїмо", - зазначив Прокопенко.
Будь ласка, зачекайте...
До останнього кацапа
Неужели в Мариуполе или Изюме нечего было бы делать новым украинским подразделениям?
При этом, отказав в приёме в ЗСУ, мужчинам запрещают поехать к своим женам (хоть на время) в Польшу?
И служить не берут, и поработать в Польше пару месяцев не дают мужикам.