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"Маріуполь буде українським. Ми триматимемо його до останнього", - командир полку "Азов" Прокопенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов

Денис Прокопенко впевнений, що рано чи пізно відбудеться деблокада Маріуполя, місто буде українським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів командир полку "Азов", Герой України Денис Прокопенко (позивний Редіс).

"Попри те, що вже другий тиждень тривають бої в місті, ми намагаємося контролювати ситуацію в повному обсязі, тримаємо все на контролі і з кожним днем ​​відправляємо в пекло дедалі більше окупантів, які намагаються захопити будинок, вулицю, вибиваємо їх назад. І Маріуполь буде українським. Ми його триматимемо до останнього. Рано чи пізно відбудеться деблокада.

Я не хочу розповідати зараз багато військових таємниць, хай це залишиться під грифом таємно. Над цим працює і найвище військово-політичне керівництво. Однозначно буде успіх у цій операції. І ми вистоїмо", - зазначив Прокопенко.

Також дивіться: "Ну как оно в Украине, петушня", - бійці полку "Азов" взяли в полон групу російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Героям слава!
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26.03.2022 12:16
+31
"Азову" слава!
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26.03.2022 12:17
+20
Триматимемо до перемоги.
До останнього кацапа
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26.03.2022 12:18
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Героям слава!
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26.03.2022 12:16 Відповісти
"Азову" слава!
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26.03.2022 12:17 Відповісти
І морпіхам!!!
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26.03.2022 12:36 Відповісти
Триматимемо до перемоги.
До останнього кацапа
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26.03.2022 12:18 Відповісти
Героям слава!
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26.03.2022 12:18 Відповісти
Героям Азова слава!
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26.03.2022 12:19 Відповісти
Якби тільки ці слова не підняття духу. хочу вірити, що командування дійсно щось планує і в нас є козир у рукаві. Бо втрата Маріуполя буде дуже сильним ударом.
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26.03.2022 12:19 Відповісти
бомбанули ж корабліки русскі в порту Бердянська. Це вже допомога, вони ж перекидали то все під Маріуполь. а так купа техніки, і особового складу к чорту, і на пару корабликів меньше,і окупантам в Бердянську не так спокійно, бо вони вже там ноги розіклали.
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26.03.2022 12:28 Відповісти
Азову Слава !!!
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26.03.2022 12:19 Відповісти
Хочется верить. Надеюсь союзники нам предоставят наступательное вооружение.
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26.03.2022 12:19 Відповісти
В видеообращении генеральный директор Leroy Merlin Филипп Циммерманн заявил, что нет никаких причин «перестать быть полезным россиянам, которым нужно отремонтировать, утеплить, обезопасить, защитить, осветить свои дома». Мда, одни дома разрушаются, другие утепляются... Вот петиция, подпишите и помогите распространить: https://www.openpetition.eu/petition/online/stop-business-of-adeo-group-in-russian-federation/**************/adresse
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26.03.2022 12:20 Відповісти
Это сраная кацапская агентура. Кацапы тратили миллиарды на подкуп всякой мрази
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26.03.2022 12:24 Відповісти
вони би так гроші в свою країну влкдали би, жили би зараз як в Дубаях в кожному селі, але ж ні, це ж працювати треба. Легше скупити бл..й з усього Світу і йти вбивати інших.
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26.03.2022 12:30 Відповісти
МОЖЕ СПОЧАТКУ МАРІК ПОТРІБНО РОЗБЛОКУВАТИ І ВІДБИТИ!!!????? ВИ РОЗУМІЄТЕ, ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ, ЯКЩО СУХОДОЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖ КРИМСЬКим УГРУПУВАННЯМ І ОРДЛОШНИМ, КУДИ ВОНИ ПОТІМ ПОЧНУТЬ ДАВИТИ! АРЕСТОВИЧ ТИ ЦЕ РОЗУМІЄШ!???????ЩОСЬ ТИ МЕНЕ РОЗЧАРУВАВ ОСТАННІ ДНІ.
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26.03.2022 12:22 Відповісти
Оно у них и так уже есть
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26.03.2022 12:25 Відповісти
Не слухай цього паркетного стратега... Не будеш потім розчарований...
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26.03.2022 12:27 Відповісти
Так а кого слухати!?Може тих кто кричить все пропало!?
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26.03.2022 16:28 Відповісти
Слухай дорослих дядьків...
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27.03.2022 11:23 Відповісти
Дай Бог вам сил удержать Мариуполь от орды фашистов путинского рейха.
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26.03.2022 12:22 Відповісти
Героїзм Патріотів вражає...Але думки сумні... Бачу,що "слуги ригАналів" прагнуть знищити "Азов"...Невдалося кинути за грати,так вони залишили Патріотів без допомоги...((
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26.03.2022 12:23 Відповісти
.......Мариуполь устоит, без вариантов......главное что бы из Офиса не влезли......и всё не попортили.........как с Вагнергейтом.....
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26.03.2022 12:23 Відповісти
Видно, що у Мариуполя є американські міномети з SAL боеприпасами і беспілотники, тому вони ефективно с першого разу попадають по танкам. Лазерне наведенння. По суті міномет стріляє по квазібалістичній траекторії. Це допомагає знищувати ворога за горизонтом навіть, якщо рухається.
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26.03.2022 12:27 Відповісти
"Азову" слава!
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26.03.2022 12:30 Відповісти
300 спартанцев тихо курят в стороне против нашего "Азова" !
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26.03.2022 12:30 Відповісти
Хлопці ,молимось за вас! "Азов" переможе! Віримо вам! Слава Героям!
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26.03.2022 12:38 Відповісти
Слава Героям! Слава полку "Азов"!
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26.03.2022 12:44 Відповісти
Честь і шана мужнім захисникам Маріуполя! Героям слава!
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26.03.2022 12:48 Відповісти
Вот почему в военкоматах Харькова, Киева не принимают людей в ЗСУ и тер.оборону?
Неужели в Мариуполе или Изюме нечего было бы делать новым украинским подразделениям?
При этом, отказав в приёме в ЗСУ, мужчинам запрещают поехать к своим женам (хоть на время) в Польшу?
И служить не берут, и поработать в Польше пару месяцев не дают мужикам.
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26.03.2022 13:04 Відповісти
Просто взять в армию человека без опыта это снизить боеготовность подразделения, поскольку , он не будет знать что и как ему делать, в полной мере на него нельзя положиться, в ближайшем бою его ранят, его придется вытаскивать с поля боя, и кто то будет это делать вместо выполнения боевой задачи. Все, кто хотят помочь стране, пусть идут в УКРОРОНПРОМ , там надо трофейную технику ремонтировать, ремонт растягивается на несколько дней, и т д, а важен каждый час, перечень специалистов , что требуются очень большой, там работа ЗА ДЕНЬГИ,
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26.03.2022 13:20 Відповісти
Беремо групу, 3-4 особи, Джавелініста-ПЗРКста, снайпера, кулеметчика,і нехай сідають на коней, таких груп може бути не одна. Вони можуть добряче покошмарити блокаду. Їм треба буде підтиримка по розвідці зі супутника-буде, треба ще супутниковий телефон,ПНБ, тепловізори , то-що , дрони. Чим це добре ? Кінь може пройти за день від 50 до 100 км, пронести боекомплект, дрон, маскувальні сіті, тепло екрани,харчі іт д. , групи взаємодіять між собою і прикривають одна -одну, група може доставити боеприпаси для організації оперативного прихованого боезапасу. Така група може атакувати противника глибоко в тилу, де вони розлаблені, і швидко відступити, Кінь "проїде" будь-де по полям і навіть перепливе. На коні можна вивезти пораненого, жертвуючи собою кінь може спасти навіть від міни. Тоб-то, атакувати блокаду і відступити можна в один день Великий бойовий і психологічний вплив на супротивника від такої кінної армії гарантується.
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26.03.2022 13:12 Відповісти
На коней, шашки наголо и на тот свет - ты идиот?
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26.03.2022 13:17 Відповісти
На коней 100 кг боеприпасов грузим, какие-такие шашки, против танков ?
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26.03.2022 13:29 Відповісти
Слава всім захисникам Маріуполя❤️💪🏻
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26.03.2022 15:39 Відповісти
Prokopenko трасця твоєї матері
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26.03.2022 20:26 Відповісти
 
 