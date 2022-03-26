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історія (1050) книги (358) Тризуб (17) Гречило Андрій (4)

Великий альбом "Наш герб" про історію Тризуба викладено у вільний доступ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Видавництво "Родовід" виклало у вільний доступ електронний варіант фундаментального видання - великого альбому "Наш герб".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт видавництва, книгу можна придбати за 1 гривню. PDF версію можна безкоштовно завантажити за лінком.

У 2018 році книга отримала гран-прі на Львівському книжковому форумі. Автором наукового матеріалу є Андрій Гречило, упорядником – Богдан Завітій, який займався загальною редакцією та працював із музеями й архівами

Великий альбом Наш герб про історію Тризуба викладено у вільний доступ 01

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В анотації сказано:

"У цьому 400-сторінковому альбомі – понад 700 ілюстрацій із більш ніж 50 музеїв, архівів і бібліотек України та світу. Про наш герб – ніби простий, але досі загадковий. "…Се оздоба питоменна, не запозичена, зв’язана з нашою тисячолітньою державною політичною i культурною історією", – писав Михайло Грушевський 100 років тому, коли Тризуб затверджено гербом УНР. Хоч йому ближчою була ідея цілком нового символу "творчої мирної праці в новій Україні" – золотий плуг на блакитному полі.

Під час тогочасної дискусії, який із наших історичних символів гідний стати головним знаком новітньої української державності, "претендентами" передусім були три: галицький золотий лев, що спинається на скелю; київський архистратиг Михаїл, який на зламі XIX–XX ст. став сприйматися, як герб Наддніпрянської України; козак із мушкетом із часів Гетьманщини, який уже у XVIII ст. трактували як "національний герб". Про кожного з них в альбомі – по декілька десятків сторінок.

Власницький знак із монет часів князя Володимира Великого, відомий доти лише вузькому колу фахівців, сприймався попервах радше як несміливий компромісний варіант. Але він став пострілом "у яблучко". Було кілька факторів, що переважили тоді на його користь справу нашого національно-державного герба. У цій книжці про це йдеться. І стався феномен: геть давно забутий, але тепер віднайдений – Тризуб умить прижився як національно-державний герб України. Усі решта символів, що мали куди сильніші позиції та тривалішу (але не глибшу!) традицію, відступили на другий план. Знак графічно красивий, лаконічний, самобутній – а головне стародавній, – Тризуб фактично легітимізував історичний зв’язок модерної України із Київською Руссю.

Упродовж усього XX ст. наш герб надихав мистців на створення його художніх інтерпретацій. Василь Кричевський, Георгій Нарбут, Юліян Буцманюк, Олекса Новаківський, Павло Ковжун, Петро Холодний, Роберт Лісовський, Микола Битинський, Ніл Хасевич, Михайло Михалевич, Микола Бутович, Мирон Левицький, Михайло Дмитренко, Святослав Гординський та ін. – їхнім роботам у цьому альбомі присвячено багато сторінок. А про Тризуб загалом – понад половину цієї книжки".
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Топ коментарі
+7
Тризуб это и вправду НАШ герб. Единый и неповторимый.
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26.03.2022 12:51
+5
На цей прапор вже річкою лилася кров його захисників. Цей прапор був над донецьким аеропортом, коли не витрамало заліза та бетон, але встояли "кіборги". Цей прапор підіймають над кожним звільненим містом. І цей прапор виборов своє місто в історії таким, як він є.
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26.03.2022 14:41
+4
Историю флагу теж потрібно
1918-го року Центральна рада на чолі з першим президентом України Грушевським затвердила жовто-синій прапор.
А «ВГОРУ НОГАМИ» перевернув його РОСІЙСЬКИЙ МОНАРХІСТ Скоропадський.
думаю,
Потрібно повернути все на свої місця і флаг і гимн,
щоб Розквітала Україна,а не те що маємо зараз.
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26.03.2022 12:55
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Тризуб это и вправду НАШ герб. Единый и неповторимый.
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26.03.2022 12:51 Відповісти
Историю флагу теж потрібно
1918-го року Центральна рада на чолі з першим президентом України Грушевським затвердила жовто-синій прапор.
А «ВГОРУ НОГАМИ» перевернув його РОСІЙСЬКИЙ МОНАРХІСТ Скоропадський.
думаю,
Потрібно повернути все на свої місця і флаг і гимн,
щоб Розквітала Україна,а не те що маємо зараз.
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26.03.2022 12:55 Відповісти
Тільки після розвалу нашого одвічного північного ворога розквітне Україна.
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26.03.2022 13:40 Відповісти
''Згадаєте мої слова: Росія зникне з лиця Землі, коли зійде українське сонце!'' - Джохар Дудаєв.

Те, що відбувається сьогодні - наш шанс. Можливість нарешті звільнити себе з-під гніту Російської Імперії й отримати таку бажану незалежність і свободу, яку ми виборюємо протягом тисячоліть.

Ми переможемо цю війну, і тоді Росія впаде. Народи, підкорені Кремлем, нарешті знову зможуть заявити про себе і забрати своє. Імперіалізм програє, переможе прагнення правди і волі.

Переможе Україна!
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26.03.2022 13:41 Відповісти
Центральна Рада затвердила синьо-жовттий прапор (як прапор флоту, бо до державного прапора руки в неї не дійшли). Спершу самі вивчіть історію перед тим, як писати дурниці.
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26.03.2022 14:14 Відповісти
На цей прапор вже річкою лилася кров його захисників. Цей прапор був над донецьким аеропортом, коли не витрамало заліза та бетон, але встояли "кіборги". Цей прапор підіймають над кожним звільненим містом. І цей прапор виборов своє місто в історії таким, як він є.
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26.03.2022 14:41 Відповісти
Не пишіть бздур. Грушевський прийняв БЛАКИТНО-ЖОВТИЙ торгівельний прапор (де-факто державний). За ЯПГ Скоропадського нічого не мінялося (крім військово-морського прапора). За Директорії верхнє блакитне змінили на синє. УПА воювала під СИНЬО-ЖОВТИМ прапором. Так що, стуль писок, йолопе.
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26.03.2022 16:48 Відповісти
Наш герб виражає геральдичні правила Європи часів його створення, тоді були популярні в гербах орли й інші хижі птахи, наш герб, це символічне, стилізоване зображення сокола в атаці. Історія дивилась вперед... наш сокол в атаці на двухголового мутанта -"бройлера", хто переможе??
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26.03.2022 13:08 Відповісти
Не пишіть бздур. ТОДІ гербів взагалі не було, бо геральдика з'явилася тільки через кількасот років. І взагалі, у нас на гербі не птах, а ТРИЗУБ - фігура така.
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26.03.2022 16:50 Відповісти
бздур в твоїй голові, читай, вчи, аналізуй, формуйся....
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26.03.2022 17:57 Відповісти
Йолопе, слово "бздури" є множиною. Тому вчитися треба би було тобі, але в тебе в голові не бздури, а кал. Тому тобі не треба вчитися.
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26.03.2022 19:43 Відповісти
я розумію, ти є бздур якоїсь непородистої свині і сам рівня тупого підсвинка з кендюшними потребами... пожрать і посрать... тобі в жолоб насипати жолудів чи комбікорму? хрюкни два рази.
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26.03.2022 22:32 Відповісти
Сумніваюся, що ви "розумієте". У вас ніде відбуватися "розумовим" процесам.
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26.03.2022 22:56 Відповісти
Коли то італійський історик пояснював,чому на штандартах 34 італійських воєнних дивізій є зображення українського Тризуба.І у своїй розповіді він зачепив історію самого герба,який своє розповсюдження дістав після того,як став гербом правлячої династії в Києві,хоча археологи знахідки з зображенням Тризуба датують 1 ст.до н.е.
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26.03.2022 13:32 Відповісти
Це російська вигадка. Ви говорите про новгородські підвіски з тризубом, а не про "хазарську тамгу".
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26.03.2022 16:51 Відповісти
работа проведена просто колоссальная
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26.03.2022 13:41 Відповісти
Історія нашого герба надцікаво подана у книзі-дослідження "Долітописна історія України" Олександра Фадєєва. Оскільки у часи коли на теренах нашої держави 7,600 років тому назад зародились перші цивілізації - Трипільська та Старо-Стогівська культури, а на місці Полісся було внутрішнє море основним транспортними шляхами були річки а засобами пересування човни, які мали якір. Його зображення та знайдені під час розкопок стилізовані вироби у вигляді якоря з часом трансформувались у тризуб. Тим більше що за часів Русі (до речі Київською її змусила усіх називати саме російська "історична наука" претендуючи що московитські жаби квакали на Русі Володимиро-Суздальській) основними шляхами також ще були річки.
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26.03.2022 14:01 Відповісти
Ви про Атлантиду ще забули!!! Етруски - це руські!!!!
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26.03.2022 16:52 Відповісти
Фундаментальна цікава праця!
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26.03.2022 14:40 Відповісти
Советую посмотреть внимательно каптину Репина "Запорожцы пишут письмо...." так вот, на заднем плане свернуты знамена, один красно-черный, а второй жовто-блакитний! Я думаю, вопросов больше не должно быть! Это наши символы, это наша сила!
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26.03.2022 14:54 Відповісти
Картина Репіна - це не фотографія, а уявлення Репіна. Посилатись потрібно на істориків і матеріальні докази.
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26.03.2022 15:55 Відповісти
А жовто-блакитні прапори княза Володимира теж не фото, але вони були!
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26.03.2022 20:40 Відповісти
Не було їх. Вигадуєте.
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26.03.2022 21:13 Відповісти
Відомо, що князь Володимир Великий мав власний герб - золотий тризуб на синьому тлі.
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27.03.2022 19:07 Відповісти
Точно відомо, що в 10 ст. гербів не існувало. Золотий тризуб на синьому тлі вперше з'явився у 20 ст.
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29.03.2022 12:45 Відповісти
Картина - це творча вигадка майже початку ХХ століття! І на ній немає жодних прапорів, а два розфарбовані списи.
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26.03.2022 16:53 Відповісти
Картина писалассь з 1880 року по 1891! Це, явважаю 19 століття. Ще дивись нижче.
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26.03.2022 20:43 Відповісти
"явважаю" окремо пишеться. І так, 1891 рік це МАЙЖЕ 20 століття. І ТОЧНО не 17-е. Ще див. нижче.
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26.03.2022 21:11 Відповісти
я вважаю, що ти дибілятко, "майже" імбіцилик і точно малохольний..
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26.03.2022 22:39 Відповісти
Слово "дебіл" і похідні від нього пишуться через Е. Слово "імбецил" також через Е. Я вважаю, що ви просто бідна неосвічена людина.
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26.03.2022 22:50 Відповісти
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26.03.2022 20:31 Відповісти
А теперь смотрим внимательно! Списи це чи згорнуті прапори! Раджу одягнути окуляри чи збільшети зображення.
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26.03.2022 20:34 Відповісти
Не треба, і так видно. Це розмальовані патики.
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26.03.2022 21:12 Відповісти
це ті патики що в твоїх беньках стирчать?
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26.03.2022 22:36 Відповісти
По-перше, не "тикайте" мені. Ви ж культурна людина! Потикайте своїй мамуні в дупцю.
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26.03.2022 22:46 Відповісти
звісно, як можна викати поросятам, таким як ти? твою мамцю в дупцю чорні кавалери тикали, щоб тебе зачати... напевне ще й досі тикають?
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26.03.2022 23:23 Відповісти
Ви хворий збоченець. Мені вас шкода, нице створіння. І вашу маму також.
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26.03.2022 23:27 Відповісти
пошкодуй себе, убоге нещастя. і пішов на...
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27.03.2022 11:09 Відповісти
Бачите, я не казав, що ви убоге нещастя. Але так воно і є - подякуйте своїй лярві-мамуньці.
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29.03.2022 12:41 Відповісти
Можеш подякувати своїй матусі, дешевій курві, яку трахали всі, кому хотілось, алкоголіки, бомжі і інший непотріб від скуки... тобі повезло, не встигла абортанутись, в тому місиві якийсь малохольний урод з,явився, як з,ясувалось, це ти.
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29.03.2022 20:00 Відповісти
А я ж казав, що ви хворий педофільний імпотентний гей-мамотрах. Лікуйтеся. Гидко!!!!
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29.03.2022 20:03 Відповісти
трахав твою маму... звідки ти взнав?, мама напевне розказала, нафантазувала, курва недотрахана... розумію, на що натякаєш... ти не можеш бути моїм синком-дибілятко ти хренове...
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29.03.2022 20:53 Відповісти
Одне добре - за мистецтво поговорили.
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29.03.2022 20:57 Відповісти
музика Шопена зачаровує, згоден з тобою, але в статті не про музику, про наш герб, його музика звучить ще величніше.
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29.03.2022 21:04 Відповісти
Шо? Пен? Підире-мамопоїбасику, йди-но кинь мамуньці-лярвунці патичка.
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29.03.2022 21:13 Відповісти
підставляєш свою мамулю, курву венеричну, вона мені бридка... хіба що..., тобі дам відсмоктати. рота тільки помий.
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29.03.2022 21:24 Відповісти
Що, вже кидаєте свою маму? Після стількох років анального щастя? Вам не соромно? Який ви син після цього? Мамопоїбас нещасний. І я ж казав, що ви гей.
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29.03.2022 21:34 Відповісти
Бачите, отут ви підтвердили, принаймні, три речі: 1) ви імпотент; 2) ви гей; 3) вас підсвідомо мучить ота ненормальна анальна близькість з вашою мамою. Та ви не мучтеся так!
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29.03.2022 21:44 Відповісти
Чмо ти нице і ущербне. подрочи і здохни падаль, разом зв своєю мамою-курвою - венеричною ******.
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29.03.2022 22:30 Відповісти
А по-друге, це той патик, що зараз в тебе в дупі стирчить.
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26.03.2022 22:48 Відповісти
Бачу, окулярів нема і збільшити зображення не в змозі.
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27.03.2022 18:53 Відповісти
Як не маєте окулярів і збільшити зображення не в змозі, візьміть лупу.
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29.03.2022 12:42 Відповісти
 
 