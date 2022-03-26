Командир полку "Азов" Прокопенко: "Противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі"
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Денис Прокопенко розповів про критичну ситуацію в Маріуполі, а також закликав звернути увагу на це міжнародних гуманітарних місій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів командир полку "Азов", Герой України Денис Прокопенко (позивний Редіс).
"Необхідна велика увага міжнародних гуманітарних місій, тому що тут порушуються абсолютно всі правила ведення війни. Противник не дотримується міжнародного гуманітарного права. Відкриває вогонь по цивільних… Видно, що противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі. Як і для Росії, так і для нас це питання важливе. Ми в принципі не збираємося звідси нікуди йти, стоятимемо тут до останнього, незважаючи на ті сили та резерви, які противник задіюватиме на цьому напрямі. Ми битимемося до останнього", - зазначив Прокопенко.
Будь ласка, зачекайте...
Можете погуглить сколько пыток в местном аналоге гестапо,сколько женщин изнасиловали,сколько пропало мужчин ,как там сейчас "мобилизуют" всех подряд (и кривых и косых и старых и молодых)
Вот это со временем и ждет местных,если не выбить эту нечисть с нашей территории
- ні... ти вбив кацапа, а то нелюд
І живими повернутися додому , тільки так 👍🏼✊🙏🏼
Ми мали боятись, а ще більше ненавидимо орків і знищуємо, але раби цього не зрозуміють
"Про що мріють раби? Раби мріють не про свободу.
Раби мріють, щоб мати своїх рабів."
Мариуполь специально рашкой загонялся под осаду с мирными жителями.
С 26февраля по 2 марта последовательно разбиты : газовый хаб,потом все 4 подстанции водоканала и все подстанции по электрике.
И это город еще в осаде не был .
Я так понимаю ,что "нацикам с Азова" электричество,газ и водоканал для обороны не очень то и нужны,но вот отвлекать силы обороны на оказание помощи местному населению очень помогает.
Поэтому и население оттуда не выпускалось .
Еще большую роль в событиях играют ЛУГ-ГАНДОНЫШИ,которые просто мстят местному населению за 2014 год-думаю и наводку на роддом и драмтеатр тоже дали они (а бардак в российских войсках привел к трагедии
шо б там не було - тримайся.
вся країна під кацапнячею атакою...
Дивіться уважно на Маріуполь! Роздивляйтесь кожну вулицю, кожну обгорілу будівлю! Так само буде у вас на росії.
Несчастный народ....... сначала депортировали из Грузии в Среднюю Азию, потом оттуда кого-куда при перед развалом совка, часть осела в Украине. И снова попадают под раздачу. Орки здорово рискуют.
Сьогодні народ України веде війну з скаженими псами, а скажених псів, як відомо знищують, бо вони не піддаються лікуванню.
Нам довго втирали в голови пацифізм, нейтралітет, позаблоковість, багатовекторність, гарантії по відмові від ЯЗ на суверенітет і недоторканість кордонів. Що ми отримали з обіцянок-цяцянок ми спостерігаємо сьогодні.
Споконвічне питання - ЩО РОБИТИ?
1. Є малі і великі країни, як по території, так і по інших ресурсах. Малі країни по одинці не можуть вистояти проти проти великої держави, тому вони об'єднуються у військові, економічні, фінансові союзи, щоб протистояти великій державі. Тому Україні сьогодні потрібне НАТО. Але від України вимагають стандартів НАТО. На сьогодні ЗСУ є самими боєздатними в Європі і головне це мотивованість військових у захисту України.
2. Створення військової доктрини по зразку Ізраїлю.
3. І ще багато чого ..........