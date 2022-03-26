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Командир полку "Азов" Прокопенко: "Противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Денис Прокопенко розповів про критичну ситуацію в Маріуполі, а також закликав звернути увагу на це міжнародних гуманітарних місій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів командир полку "Азов", Герой України Денис Прокопенко (позивний Редіс).

"Необхідна велика увага міжнародних гуманітарних місій, тому що тут порушуються абсолютно всі правила ведення війни. Противник не дотримується міжнародного гуманітарного права. Відкриває вогонь по цивільних… Видно, що противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі. Як і для Росії, так і для нас це питання важливе. Ми в принципі не збираємося звідси нікуди йти, стоятимемо тут до останнього, незважаючи на ті сили та резерви, які противник задіюватиме на цьому напрямі. Ми битимемося до останнього", - зазначив Прокопенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цивільні мешканці Маріуполя загинули від рук російських окупантів, коли готували собі їжу. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Можно сказать с уверенностью пока только одно - в Мариуполе стерли с лица земли касапское вЯличие..
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26.03.2022 12:48
+19
- Боже... я вбив людину..
- ні... ти вбив кацапа, а то нелюд

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26.03.2022 12:53
+13
Азов они лучшие, имея ресурс они те кто реально могут обеспечить достойное сопротивление врагу, какой смысл их там положить, этот город не стоит их смертей... если власть не может деблокировать город, Азов нужно оттуда выводить с боями...
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26.03.2022 12:51
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Можно сказать с уверенностью пока только одно - в Мариуполе стерли с лица земли касапское вЯличие..
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26.03.2022 12:48 Відповісти
Азов они лучшие, имея ресурс они те кто реально могут обеспечить достойное сопротивление врагу, какой смысл их там положить, этот город не стоит их смертей... если власть не может деблокировать город, Азов нужно оттуда выводить с боями...
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26.03.2022 12:51 Відповісти
Мелитополь, Херсон, Бердянск отдали без боя.Лучше уж жить под обстрелами в Украинечем жить в страхе в оккупации
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26.03.2022 12:56 Відповісти
А можно жить и в оккупации и под обстрелом
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26.03.2022 13:05 Відповісти
смотрите луггандонию-события 2014-2022 изложены неплохо,особенно в теме насилия над местным населением.
Можете погуглить сколько пыток в местном аналоге гестапо,сколько женщин изнасиловали,сколько пропало мужчин ,как там сейчас "мобилизуют" всех подряд (и кривых и косых и старых и молодых)
Вот это со временем и ждет местных,если не выбить эту нечисть с нашей территории
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26.03.2022 13:25 Відповісти
Что значит "власть не может деблокировать"? Дипломатия с орками не работает, потому что это животные. Как ты военным способом предлагаешь деблокировать Мариуполь? Откуда силы взять? Если взять подкрепление из зоны ООС, то ослабится либо донецкий фронт (где сейчас орки с остервенением хотят прорваться) либо, что еще хуже, орки прорвутся со стороны Изюма в сторону Полтавы и окружат большую группировку наших войск на востоке. Увы, нечем деблокировать, иначе бы уже давно это сделали.
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26.03.2022 14:28 Відповісти
- Боже... я вбив людину..
- ні... ти вбив кацапа, а то нелюд

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26.03.2022 12:53 Відповісти
До останнього кацапа потрібно стояти , дорогі наші захисники ,

І живими повернутися додому , тільки так 👍🏼✊🙏🏼
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26.03.2022 12:54 Відповісти
а їм Маріуполь не потрібен, їм потрібен сухопутниий коридор в крим
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26.03.2022 12:55 Відповісти
Ось в чому найголовніша різниця, між українцями і орками, яку орки ніколи не зрозуміють, тому що це раби з пеленок: "Мер Маріуполя розповів про особисту зустріч із офіцером російсько-окупаційних військ на блокпосту, який заявив йому, що Маріуполь був зруйнований окупантами, тому що ми «маємо боятися російську армію".

Ми мали боятись, а ще більше ненавидимо орків і знищуємо, але раби цього не зрозуміють
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26.03.2022 12:58 Відповісти
Древнє римське висловлювання.
"Про що мріють раби? Раби мріють не про свободу.
Раби мріють, щоб мати своїх рабів."
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26.03.2022 15:28 Відповісти
На расії треба як мінімум москву і пітер стерти. Тоді залишаться болота і бараки... Все що необхідно.
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26.03.2022 13:00 Відповісти
Наша влада зробила велику помилку що не евакуювала все мирне населення Маріуполя в самому початку війни. Було всім зрозуміло що в цьому місті будуть запеклі бої в мирним людям там не місце. Зараз там загинули десятки тисяч мирних і це жах. Зеленський не переймається евакупціями а люди бесречно сидять до останнього сподіваючись на чудо. Влада на те влада щоб керувати і допомагати. Маріуполь повинен бути визволеним або всі люди крім військових евакуйованими бо це халатність або зрада. Те ж саме з іншими містами де точаться бої.Чернігів в облозі- негайно спасайте мирне населення, вимагайте евакуацію. Люди себе наражають на небеспеку і заважають нашій армії. Доки влада буде нічого не робити в цьому питанні? Це злочин. Люди гинуть просто так ті що могли б ще жити і жити. Треба бити у всі дзвони про евакуацію на всіх каналах і в усіх змі.
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26.03.2022 13:02 Відповісти
нинішня влада наробила багато помилок. будем розбиратись після перемоги
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26.03.2022 13:08 Відповісти
Зараз кожен перемогу України розуміє по своєму. Як ви це бачите?
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26.03.2022 13:32 Відповісти
звільнення всіх наших територій включно з Кримом і Донбасом, як мінімум
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26.03.2022 13:40 Відповісти
Так, це добре. В Україні вистачить сил та озброєння, видкинуть кацапів з нашої території. Що далі? У ***** дуже багато ким стріляти и чим стріляти. Ви впевнені, що кацапня не буде продовжувати обстрілювати нашу землю зі своєї території?
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26.03.2022 13:48 Відповісти
мені похер що там у *****, нам своє робить. А ти кацапський провокаторе навіть не намагайся посіяти зерно сумніву і пензлюй слідом за кацапським військовим кораблем
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26.03.2022 13:56 Відповісти
А можна поки що як мінімум хоча б на 1 добу деблокувати Маріуполь? Вивезти мирних жителів, доставити підкріплення, ********** і продовольство?
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26.03.2022 16:25 Відповісти
я вважаю що не тільки можна, а і потрібно, але з цим питанням не до мене а до влади, яка не забезпечила належний захист півдня
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26.03.2022 16:38 Відповісти
это не совсем так-смотрите реально по датам события вторжения.
Мариуполь специально рашкой загонялся под осаду с мирными жителями.
С 26февраля по 2 марта последовательно разбиты : газовый хаб,потом все 4 подстанции водоканала и все подстанции по электрике.
И это город еще в осаде не был .
Я так понимаю ,что "нацикам с Азова" электричество,газ и водоканал для обороны не очень то и нужны,но вот отвлекать силы обороны на оказание помощи местному населению очень помогает.
Поэтому и население оттуда не выпускалось .
Еще большую роль в событиях играют ЛУГ-ГАНДОНЫШИ,которые просто мстят местному населению за 2014 год-думаю и наводку на роддом и драмтеатр тоже дали они (а бардак в российских войсках привел к трагедии
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26.03.2022 13:36 Відповісти
Тримася Марік,
шо б там не було - тримайся.
вся країна під кацапнячею атакою...
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26.03.2022 13:04 Відповісти
Про Дениса Прокопенка вийшла днями велика стаття в Il Corriere della Sera. Приємно що починають писати про справжніх героїв
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26.03.2022 13:08 Відповісти
А зачем это сейчас? Чтобы на них охоту открыли?
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26.03.2022 13:25 Відповісти
А зачем это сейчас? Чтобы на них охоту открыли?
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26.03.2022 13:26 Відповісти
В Україні він людина відома а "охота" вже місяць триває (якщо ти забула)
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26.03.2022 13:28 Відповісти
А то, что такие статьи - это красная тряпка для быка у командования орков ничего не значит? Они же дебилы, у которых всё держится на одном человеке и они до сих пор не поняли, что это Украина. Вот и думают, что сняв голову всё посыпется. Иначе бы не засылали группы, пытаясь грохнуть Зеленского.
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26.03.2022 13:52 Відповісти
Орки!

Дивіться уважно на Маріуполь! Роздивляйтесь кожну вулицю, кожну обгорілу будівлю! Так само буде у вас на росії.
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26.03.2022 13:10 Відповісти
«Россия планирует показательную акцию: из Херсона собираются принудительно депортировать в аннексированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев». Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Несчастный народ....... сначала депортировали из Грузии в Среднюю Азию, потом оттуда кого-куда при перед развалом совка, часть осела в Украине. И снова попадают под раздачу. Орки здорово рискуют.
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26.03.2022 13:32 Відповісти
Народ, який не чинить спротиву ворогам, приречений на зникнення.
Сьогодні народ України веде війну з скаженими псами, а скажених псів, як відомо знищують, бо вони не піддаються лікуванню.
Нам довго втирали в голови пацифізм, нейтралітет, позаблоковість, багатовекторність, гарантії по відмові від ЯЗ на суверенітет і недоторканість кордонів. Що ми отримали з обіцянок-цяцянок ми спостерігаємо сьогодні.
Споконвічне питання - ЩО РОБИТИ?
1. Є малі і великі країни, як по території, так і по інших ресурсах. Малі країни по одинці не можуть вистояти проти проти великої держави, тому вони об'єднуються у військові, економічні, фінансові союзи, щоб протистояти великій державі. Тому Україні сьогодні потрібне НАТО. Але від України вимагають стандартів НАТО. На сьогодні ЗСУ є самими боєздатними в Європі і головне це мотивованість військових у захисту України.
2. Створення військової доктрини по зразку Ізраїлю.
3. І ще багато чого ..........
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26.03.2022 16:01 Відповісти
Какое сопротивление могли оказать 100 тыс. человек, включая младенцев совковой машине смерти в 1944 году? Что касается НАТО, то ПОКА они только будут давать оружие, деньги и всё остальное, что понадобится. К активным действиям МОГУТ перейти, но это зависит насколько быстро западный мир найдет альтернативу орочьему газу. Это цинично, но это правда. С Украины беженцы в Европе, что будет завтра никто не знает. Если без газа рухнет экономика Европы, то плохо будет всем без исключения. Стараются сделать быстро и сейчас над этой проблемой работают все, во главе с Байденом. И будет это быстрее, чем все думают.
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26.03.2022 17:46 Відповісти
Промедление НАТО происходит только из-за атомных бомб у *****. Если бы точно знали, что их нет или недействительны, то война уже происходила бы в территории рашки.
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26.03.2022 19:50 Відповісти
 
 