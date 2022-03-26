Ворог намагається вести штурмові дії на окремих напрямках на Київщині та активізовує діяльність ДРГ на території Києва, - голова ОВА Павлюк
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На Київщині на окремих напрямках ворог намагається вести штурмові дії. Здійснює авіанальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам ЗСУ. Успіху не має.
Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти намагаються відновити боєздатність підрозділів, поповнити боєприпаси та паливно-мастильні матеріали.
Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва.
За минулу добу зафіксовано більше 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. Найбільші руйнування внаслідок обстрілів у
▪️Бучанському районі (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)
▪️Броварському районі (Великодимерська громада)
▪️Вишгородському районі (Димерська, Іванківська громади).
Радіаційна ситуація на Київщині стабільна.
Будь ласка, зачекайте...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=zYriQuv0Qlg
«В Харьковской области украинские войска освободили несколько населенных пунктов, но бои продолжаются». Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там идут бои.
Также, добавил он, бои и на Изюмском направлении, где украинские войска также держат оборонительные позиции.
Ботяра, дуй звідси, бояришнік тут не наливають
Ботярчик, дуй звідси, бояришнік тут не наливають
Везде хватает предателей …