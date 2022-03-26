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26 114 20
Київська область (3133) Павлюк Олександр (119)

Ворог намагається вести штурмові дії на окремих напрямках на Київщині та активізовує діяльність ДРГ на території Києва, - голова ОВА Павлюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

На Київщині на окремих напрямках ворог намагається вести штурмові дії. Здійснює авіанальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам ЗСУ. Успіху не має.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти намагаються відновити боєздатність підрозділів, поповнити боєприпаси та паливно-мастильні матеріали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комендантська година в Києві та області діятиме від сьогоднішнього вечора і до післязавтра

Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва.

За минулу добу зафіксовано більше 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. Найбільші руйнування внаслідок обстрілів у

▪️Бучанському районі (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)

▪️Броварському районі (Великодимерська громада)

▪️Вишгородському районі (Димерська, Іванківська громади).

Також читайте: ЗСУ переходять у контрнаступ у Київській області, - Данілов

Радіаційна ситуація на Київщині стабільна.
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Топ коментарі
+18
По словам арестовича боеприпасы ещё неделю назад должны были закончится
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26.03.2022 12:53
+18
Це звичайний пройдисвіт, який морочить голову.
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26.03.2022 12:58
+13
А нужно трубить победные реляции с утра до вечера? По мне так лучше промолчать и не вводить людей в заблуждение. Он как Геббельс в апреле 45. Все речи о несокрушимой победе. Лучше бы проводил ликбез о том как правильно себя вести при обстрелах или основы медицины. Может люди бы себя сами умели спасти в какой то из ситуаций. А нести популистский бред с умным видом на фоне гибели сотен людей это кощунство.
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26.03.2022 13:33
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Срочно! Недолго смеялись Искандеры: РФ не удастся быстро пополнить запасы закончившихся ракет...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=zYriQuv0Qlg
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26.03.2022 12:50 Відповісти
Электронной начинки не получают и как итог - фига вместо ракет.
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26.03.2022 13:39 Відповісти
По словам арестовича боеприпасы ещё неделю назад должны были закончится
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26.03.2022 12:53 Відповісти
Це звичайний пройдисвіт, який морочить голову.
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26.03.2022 12:58 Відповісти
На себя посмотрите, рашистские провокаторы, чем вы хороши - повернётесь, и сразу у стенки.
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26.03.2022 13:19 Відповісти
А нужно трубить победные реляции с утра до вечера? По мне так лучше промолчать и не вводить людей в заблуждение. Он как Геббельс в апреле 45. Все речи о несокрушимой победе. Лучше бы проводил ликбез о том как правильно себя вести при обстрелах или основы медицины. Может люди бы себя сами умели спасти в какой то из ситуаций. А нести популистский бред с умным видом на фоне гибели сотен людей это кощунство.
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26.03.2022 13:33 Відповісти
Ну почему, успехи - вещь хорошая

«В Харьковской области украинские войска освободили несколько населенных пунктов, но бои продолжаются». Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там идут бои.

Также, добавил он, бои и на Изюмском направлении, где украинские войска также держат оборонительные позиции.
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26.03.2022 13:42 Відповісти
А що Чернигів практично оточили орки, Славутич захопили, про це не свистять... Задовбала вже ця шапкозакидальщина...
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26.03.2022 20:23 Відповісти
В этом смысле популистскмй бред с подачи мышебратьев с 1917 года несут.
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26.03.2022 17:16 Відповісти
Ну не совсем. Просто его слова и цифры надо делить надвое или натрое.
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26.03.2022 14:30 Відповісти
Може пруфлінки дасиш гдє Арєстовіч марочіт голаву?
Ботяра, дуй звідси, бояришнік тут не наливають
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26.03.2022 18:34 Відповісти
Арестович как был в 2014/2015 свистуном-блогером, так им и остался.
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26.03.2022 13:40 Відповісти
*****, *****, мнє голос твой пріятєн.
Ботярчик, дуй звідси, бояришнік тут не наливають
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26.03.2022 18:33 Відповісти
Хорошо бы уничтожать их обоз - склады с продуктами, с оружием , орков. Всех НАХЕР !!!
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26.03.2022 13:18 Відповісти
Російські диверсанти говорять російською мовою.
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26.03.2022 13:26 Відповісти
Не все диверсанты говорят по русски , этот например на чисто украинском языке говорит : https://censor.net/ua/video_news/3321536/zatrymano_zradnyka_yakyyi_peredav_vorogu_informatsiyu_dlya_obstrilu_lutskogo_viyiskovogo_aerodromu_sbu

Везде хватает предателей …
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26.03.2022 15:07 Відповісти
Я сиджу і дивлюся на свого кота. Він винувато дивиться на мене і одночасно намагається вести дії по стиренню моєї сосиски.
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26.03.2022 13:31 Відповісти
Декілька днів тому писали про оточення орків у цьому районі, а зараз про штурмові дії. Це вони з оточення намагаються вийти?
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26.03.2022 14:45 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/u_krivomu_rozi_mazhor_nazvav_zahisnikiv_ukraini_garmatnim_myasom_ta_pobazhav_im_smerti_foto_i_video.htm
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26.03.2022 18:25 Відповісти
 
 