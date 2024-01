Україна та США започаткували формат спільних переговорів МЗС та Міноборони

Сполучені штати Америки та Україна започатковують безпековий діалог у форматі 2+2 на рівні керівників зовнішньополітичного та оборонного відомств.

Про це повідомили українські міністри після початку зустрічі з американськими колегами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Вперше ми проводимо зустріч у форматі 2+2. Обговорюємо поточні питання та співпрацю в політичних та оборонних напрямках між США та Україною", - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, додавши, що розраховує згодом представити подробиці переговорів.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1