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Україна та США започаткували формат спільних переговорів МЗС та Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,зброя

Сполучені штати Америки та Україна започатковують безпековий діалог у форматі 2+2 на рівні керівників зовнішньополітичного та оборонного відомств.

Про це повідомили українські міністри після початку зустрічі з американськими колегами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Вперше ми проводимо зустріч у форматі 2+2. Обговорюємо поточні питання та співпрацю в політичних та оборонних напрямках між США та Україною", - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, додавши, що розраховує згодом представити подробиці переговорів.

Ця зустріч відбувається у Варшаві.

"Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії", - доповнив його очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Їхні американські колеги, очільник Пентагону Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен нині перебувають у Польщі разом із президентом Джо Байденом, який нині відвідує Польщу.

Резніков повідомив, що увечері всі четверо міністрів "будуть присутні на виступі президента США про війну Росії проти України".

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Автор: Наталя Джума
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Розумна річ. Такі зустрічі 2+2 набагато ефективніші та й час економиться...
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26.03.2022 13:27 Відповісти
Чотири дитини на день вбито, одинадцять поранено. А так, да. Буває, я цигарки економлю, коли в падлу йти
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26.03.2022 13:47 Відповісти
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26.03.2022 13:51 Відповісти
Головне, щоб на ці зустрічі не допускалися прокремльовські вилупки
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26.03.2022 14:43 Відповісти
 
 