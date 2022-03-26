Україна та США започаткували формат спільних переговорів МЗС та Міноборони

Сполучені штати Америки та Україна започатковують безпековий діалог у форматі 2+2 на рівні керівників зовнішньополітичного та оборонного відомств.

Про це повідомили українські міністри після початку зустрічі з американськими колегами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Вперше ми проводимо зустріч у форматі 2+2. Обговорюємо поточні питання та співпрацю в політичних та оборонних напрямках між США та Україною", - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, додавши, що розраховує згодом представити подробиці переговорів.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022

Ця зустріч відбувається у Варшаві.

"Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії", - доповнив його очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Їхні американські колеги, очільник Пентагону Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен нині перебувають у Польщі разом із президентом Джо Байденом, який нині відвідує Польщу.

Резніков повідомив, що увечері всі четверо міністрів "будуть присутні на виступі президента США про війну Росії проти України".

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