"Керівництво держави зацікавлене в деблокаді Маріуполя", - командир "Азову" Прокопенко про розмову із Зеленським

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським з приводу Маріуполя й потреби в деблокаді цього міста.

Про це Герой України Прокопенко розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, про що була розмова з главою держави і чи правда, що вона взагалі була, Прокопенко відповів:

"Так, це правда. Розмова відбулася. Ініціатива була не лише з моєї сторони. Розмова була достатньо короткою, але конструктивною. Не хочу розкривати військові таємниці, не маю на це права. Але багато позитивних речей ми обговорили. Я радий, що вище військово-політичне керівництво зацікавлене в питанні Маріуполя, і питанні деблокади. І знаю, що рано чи пізно це відбудеться", – сказав командир полку "Азов".

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Також він наголосив, що росіяни знищують Маріуполь, використовуючи тактику випаленої землі.

"Зараз від міста каменя на камені не залишилося. Противник використовує тактику випаленої землі. Він без розбору працює авіацією, артилерією, ракетами. Абсолютно без розбору. Зараз вийти на вулицю і побачити один цілий незруйнований будинок – вкрай важко. Це просто руїни, які можна порівняти з Дрезденом 1945-го…" – повідомив командир полку "Азов".