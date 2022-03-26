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"Керівництво держави зацікавлене в деблокаді Маріуполя", - командир "Азову" Прокопенко про розмову із Зеленським

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським з приводу Маріуполя й потреби в деблокаді цього міста.

Про це Герой України Прокопенко розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, про що була розмова з главою держави і чи правда, що вона взагалі була, Прокопенко відповів:
"Так, це правда. Розмова відбулася. Ініціатива була не лише з моєї сторони. Розмова була достатньо короткою, але конструктивною. Не хочу розкривати військові таємниці, не маю на це права. Але багато позитивних речей ми обговорили. Я радий, що вище військово-політичне керівництво зацікавлене в питанні Маріуполя, і питанні деблокади. І знаю, що рано чи пізно це відбудеться", – сказав командир полку "Азов".

Читайте також: "Видно, що противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі", - командир полку "Азов" Прокопенко

Також він наголосив, що росіяни знищують Маріуполь, використовуючи тактику випаленої землі.

"Зараз від міста каменя на камені не залишилося. Противник використовує тактику випаленої землі. Він без розбору працює авіацією, артилерією, ракетами. Абсолютно без розбору. Зараз вийти на вулицю і побачити один цілий незруйнований будинок – вкрай важко. Це просто руїни, які можна порівняти з Дрезденом 1945-го…" – повідомив командир полку "Азов".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
до початку війни залишався ще більше тижня !!!!!!!!!!

що було зроблено ?
був розмінований Перекоп
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26.03.2022 13:56
+13
Знайшов із ким говорити !
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26.03.2022 13:21
+12
україньский Черчіль мля, прокинувся і зацікавився...
а як це наприклад зашкодує будувати дороги? - це нас турбує.
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26.03.2022 13:36
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Вроде как западную часть города мы уже не контролируем. Там орки уже проводят рейды по квартирам.
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26.03.2022 13:16 Відповісти
часть западной и часть восточной, но это сейчас не так важно. главное. что город не под контролем россии и продолжает обороняться. хорошо если действительно есть план деблокады. естественно, что если и есть - то о нем не скажут.
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26.03.2022 13:22 Відповісти
Керівництво держави відповідні головою за десятки тисяч смертей мирних мешканців Маріуполя. Не забезпечили своєчасну евакуацію. Хай хочь спасають тих хто там ще залишився. Це ганьба що жителів не вивезли в спокійні областях або закордон. Не думає влада про людей. Мирні люди в містах себе підставляють і армію тому що заважають їй .Жах просто.
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26.03.2022 14:56 Відповісти
Самі ж сидять під захистом ППО, у теплі і з їжею.
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26.03.2022 15:52 Відповісти
Якась московська маячня, жодної битви з Наполеоном кацапи не виграли.
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26.03.2022 13:24 Відповісти
Идет ка твой кутузов лесом брянским. Ты рассуждаешь как ватан, который не имеет никакого понятия происходившего на тот момент движения.

мосКВА
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26.03.2022 13:25 Відповісти
Марик - капкан для окупантов
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26.03.2022 13:20 Відповісти
Знайшов із ким говорити !
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26.03.2022 13:21 Відповісти
він краще знає, що йому робити і з ким говорити!
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26.03.2022 13:24 Відповісти
"Нас лякають великою війною": Зеленський запровадив 16 лютого нове свято - День єднання
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26.03.2022 13:52 Відповісти
до початку війни залишався ще більше тижня !!!!!!!!!!

що було зроблено ?
був розмінований Перекоп
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26.03.2022 13:56 Відповісти
"зацікавлене" ?
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26.03.2022 13:25 Відповісти
Це, типа, як я зацікавлений у пляшці пива?
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26.03.2022 13:28 Відповісти
Не вижу преград - 27 грн. 0,5 чернигов банка
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26.03.2022 13:33 Відповісти
Дехто з власників і так роздає. З Маріуполем, трохи складніше
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26.03.2022 13:39 Відповісти
Я думаю что там уже все должно было быть открыто давно - склады, магазины и так далее, и расфасовано по районам для выдачи (та хоть по паспортам) местным. Но это ФАНТАСТИКА
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26.03.2022 14:01 Відповісти
В Харькове - реал
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26.03.2022 14:06 Відповісти
"зацікавлене" - це зелена відповідь.
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26.03.2022 13:29 Відповісти
Гарна пісня:
«Байрактары» уничтожают скопления живой силы и техники противника: видеофакт
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26.03.2022 13:33 Відповісти
україньский Черчіль мля, прокинувся і зацікавився...
а як це наприклад зашкодує будувати дороги? - це нас турбує.
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26.03.2022 13:36 Відповісти
Тебе я бачу щось не влаштовує, якщо нічого своєю головою не розумієш, то нах ото патякати? Які дороги? Ти знаєш де знаходиться Маріуполь? Його хєрачать з трьох сторін, ще й з моря. Обожнюю таких як ти , аби смердіть.
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26.03.2022 13:57 Відповісти
Хто заморозив ракетну програму в Україні після 2019 року?
Можна було хєрачить у відповідь і на морі, і на суходолі.
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26.03.2022 14:30 Відповісти
А, он воно що. В цьому вся проблема. Ну тепер все зрозуміло. Єдине питання яким задаються багато українців, чому не розбили перехід з Криму, чому не вберегли Херсон.
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26.03.2022 14:39 Відповісти
Не єдине, а одне з багатьох.
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26.03.2022 14:40 Відповісти
На данному напрямку найважливіше.
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26.03.2022 14:43 Відповісти
З трьох сторін, бо дали зайти з Криму. І не просто зайти, а дійти до самого Маріуполя.
Якого хріна кордон з Кримом, який фактично був військовою базою, не оборонявся належним чином? Чому не була знищена залізниця з Криму в Херсонську область? Чому не замінований перешийок?
І таких питань багато.
А тепер бідкаємося за Маріуполь...Пізно вже.
Людей шкода...дітей
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26.03.2022 17:12 Відповісти
Саме так. Шлях з Криму до Херсону це найважливіше, що потрібно було пильнувати на цьому напрямку. Орки 8 років туди залізо гнали, як так. А тепер моємо трагедію в Маріуполі, шкода людей, бійців, перед їхньою хоробрістю я вклоняюся, молимся за них.
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26.03.2022 17:53 Відповісти
Маріуполь майже нереально деблокувати. Потрібні нові бригади, озброєні до зубів.
Але нас там вже чекає їхня арта. Жертв під час наступу може бути дуже багато((
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26.03.2022 13:56 Відповісти
От нап арту як раз Байрактари!
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26.03.2022 16:48 Відповісти
добре, що розмова була.
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26.03.2022 14:40 Відповісти
Поговорив щоб нє раскачівалі лодку?
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26.03.2022 14:48 Відповісти
Тільки хай президент не бере під свій контроль, бо тоді Маріуполю пи*да.
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26.03.2022 14:51 Відповісти
Ну значит завтра-послезавтра начнется наступление на Мариуполь!
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26.03.2022 15:48 Відповісти
Тисячу причин можна найти, що це немождиво, і завжди 2-3варіанта , що можливо це зробити, МОЖЛИВОСТІ Є ЗАВЖДИ!
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26.03.2022 16:50 Відповісти
Тільки якщо від самого Херсону починати давити на схід, поступово звільняючи наші землі.
Тоді ми відтягнемо сили противника нам на зустріч і таким чином послабимо кільце навколо Маріуполя. Сили ООС зможуть спуститися на південь і вклинитися в в Маріуполь

Без попереднього наступу по узбережжю азовського моря - деблокада Маріуполя неможлива
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26.03.2022 17:05 Відповісти
"владі" плювати на Маріупаль-головне-знищити "АЗОВ"...
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26.03.2022 17:14 Відповісти
Життя показує,що "влада", не зумівши загнати ПАТРІОТІВ за грати,мовчки спостерігає як ПАТРІОТИ гинуть від рук терористів ху*ла...Їй плювати на Маріупаль-головне-знищити "АЗОВ"...
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26.03.2022 17:13 Відповісти
Наркоман?
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26.03.2022 17:46 Відповісти
 
 