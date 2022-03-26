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Російські окупанти намагалися проникнути на територію Одещини з моря і висадити ДРГ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт,одеса

Російські загарбники намагалися проникнути на територію Одещини з моря і висадити диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ).

Про це офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Супротивник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря. Але системи протиповітряної охорони виконують свої завдання. Ворожа спроба висадки швидкісних катерів в Одеській області виявилася невдалою, вони отримали відсіч. Отже, Збройні України, складові охорони і оборони Одещини напоготові. Обстановка станом на ранок 26 березня у місті та області стабільна і контрольована", - зазначив Назаров.

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Топ коментарі
+38
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26.03.2022 14:21
+32
Как говорят в Одессе здесь вам сплетут венки с лаптей.
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26.03.2022 14:23
+31
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26.03.2022 14:35
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26.03.2022 14:21 Відповісти
шмердники, ить..
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26.03.2022 16:17 Відповісти
сирени виють і вдень і вночі.Лізуть орки на концерт кобзона.
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26.03.2022 14:22 Відповісти
Как говорят в Одессе здесь вам сплетут венки с лаптей.
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26.03.2022 14:23 Відповісти
Як сарана лізуть, їх лупашать а вони мамкам плачуть і лізуть.
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26.03.2022 14:26 Відповісти
Намагалися висадити ДРГ в Одесі, а висадили в Чорнобаївці?
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26.03.2022 14:29 Відповісти
"...он шол на Адєсу, он вишел к Хєрсону - в засаду папался атряд"

(пєстня про матроса Желєзняка, хто не зна' )
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26.03.2022 15:09 Відповісти
Ну, Одеса- це самий ласий шматок для окупантів, деякі і досі називають її «южная Пальміра роZєйской імперії». Зараз навіть сама упорота роZійська вата в Одесі стала проукраїнська та буде захищати рідне місто до останньої краплі крові. Боти ольгинські, що пасуться тут на Цензорі, так своєму бункерному ***** і передайте.
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26.03.2022 14:31 Відповісти
Ошибаешся,ваты в Одессе еще достаточно.Еще бить и бить.
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26.03.2022 15:01 Відповісти
Мне кажется
Что все эти крики про вату

Больше пропаганда кацапстана

На деле их намного меньше чем утверждают
Да и те которые работают на русню, скорей больше за деньги работают. Идейных почти нету
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26.03.2022 15:07 Відповісти
Ты хочешь сказать что я кацап и веду пропаганду? Нет,с солалению они еще есть,хотя много и уехало.
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26.03.2022 15:19 Відповісти
помиляєтеся, знайомі ватки з роботи перейшли на українську мову і зі сльозами на очах кажуть,що "их столько лет Абманывали")
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26.03.2022 15:10 Відповісти
У меня на работе две твари упоротые есть. рвали жору за кацапию,но мы им уже рты закрыли,сейчас сидят молча.
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26.03.2022 15:17 Відповісти
Сама упорота вата з Одеси вже втікла у Румунію, Арабські Ємірати, Молдову, але ніхто, навіть кацапи з Усурійску у рідну говєнь не поїхали, а переховуються у Європах.
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26.03.2022 15:14 Відповісти
Ну да ,кричали что Запад -враг,а как спасать свою жору так Запад- памаги.
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26.03.2022 15:23 Відповісти
Я радий за ВАС!!!
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26.03.2022 16:39 Відповісти
Боти ольгинські, що пасуться тут на Цензорі, так своєму бункерному ***** і передайте. Пані Іренка! Ботам треба писати на угрофінской мові.
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26.03.2022 17:38 Відповісти
Следите за маячками и деверсантами в Одессе , склады, в/ч, и т.д. Вата может молчать, но шпионить...
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26.03.2022 19:10 Відповісти
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26.03.2022 14:35 Відповісти
"Пираньи 3D" отдыхают)

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26.03.2022 14:47 Відповісти
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26.03.2022 14:55 Відповісти
Був нормальний бичок, попробував російського матроса і траванувся, по очам бачу😅
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26.03.2022 15:25 Відповісти
"Якщо не з'їм, то хоча б понадкушую😜"
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26.03.2022 15:36 Відповісти
https://www.instagram.com/p/Ca5RZoFo-ia/?utm_medium=share_sheet
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26.03.2022 15:27 Відповісти
Кацапи вирішили перевірити, чи відкрився купальний сезон?)))
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26.03.2022 14:47 Відповісти
Засерають кацапи море. Ну що за створіння?!
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26.03.2022 14:53 Відповісти
*** ! Уже бычок возмущён !

жрать кацапске мясо , лучше бы червячка заморить !

пошли кацапы на Хер - вы нам портите бычка Черноморского!
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26.03.2022 15:04 Відповісти
https://www.instagram.com/p/Ca5RZoFo-ia/?utm_medium=share_sheet
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26.03.2022 15:29 Відповісти
орки где не появлятся,все после них засрано.
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26.03.2022 15:41 Відповісти
И где эти катера? Спокойно вернулись на базу? А что тогда говорить, есЛи на рейд выйдут более серьезные единицы?
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26.03.2022 16:24 Відповісти
один уже виходив... ...та й згорів на роботі)))
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26.03.2022 17:00 Відповісти
Другими словами сбили дрон и кацапы уплыли.Новость не о чем.
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26.03.2022 17:10 Відповісти
Виктор Вит 0*******

раісіціцькамовний бот фсб
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26.03.2022 17:41 Відповісти
 
 