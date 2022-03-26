Російські окупанти намагалися проникнути на територію Одещини з моря і висадити ДРГ
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Російські загарбники намагалися проникнути на територію Одещини з моря і висадити диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ).
Про це офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Супротивник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря. Але системи протиповітряної охорони виконують свої завдання. Ворожа спроба висадки швидкісних катерів в Одеській області виявилася невдалою, вони отримали відсіч. Отже, Збройні України, складові охорони і оборони Одещини напоготові. Обстановка станом на ранок 26 березня у місті та області стабільна і контрольована", - зазначив Назаров.
Топ коментарі
+38 Перехватчик
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+32 Саша Пончик
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+31 Шимус
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(пєстня про матроса Желєзняка, хто не зна' )
Что все эти крики про вату
Больше пропаганда кацапстана
На деле их намного меньше чем утверждают
Да и те которые работают на русню, скорей больше за деньги работают. Идейных почти нету
жрать кацапске мясо , лучше бы червячка заморить !
пошли кацапы на Хер - вы нам портите бычка Черноморского!
раісіціцькамовний бот фсб