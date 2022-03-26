Чернігів рознесено вщент. В місті залишилося менше половини жителів. 44 важко поранені потребують евакуації, - мер Атрошенко

Станом на 26 березня у місті Чернігові залишилося менше половини мешканців, місто вщент зруйноване – легше порахувати цілі будинки, ніж зруйновані.

Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Місто рознесене вщент. Простіше порахувати ті будинки, які ще вцілили. Вбито більше 200 мирних людей. Зараз приблизно у Чернігові перебуває 120-130 тисяч містян (з приблизно 285-290 тисяч, які були до війни. – Ред.) Міська влада на місці, всі працюють, підтримують наше військо. Ніхто місто здавати не збирається", - розповів він.

Мер додав, що Чернігів наразі в оперативному оточені, ворог свідомо знищив міст, який з’єднував місто з київським напрямком.

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Місто немає змоги ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених. Пішохідний міст наразі під постійними перехрестними обстрілами, перевозити вантажі через нього небезпечно, бо він може впасти.

Атрошенко зазначив, що місцева влада планує вивозити тяжкопоранених, яких не можна оперувати на місці. Наразі мова йде про 44 людини (це і військові, і цивільні громадяни, серед яких троє дітей).

"Відтак 44 важкопоранені людини, серед яких військові, цивільні й троє дітей, можуть загинути, якщо їх не вивезти до Києва. Великих гуманітарних коридорів уже не буде. Мова може бути лише про евакуацію невеликих груп", - сказав міський голова Чернігова.

За словами Атрошенка, росіяни свідомо здійснюють обстріли цивільної інфраструктури й лікарень зокрема.

"Вони свідомо стерли з лиця землі районну лікарню в місті, кинувши туди 500-кілограмову бомбу. Їхній льотчик, якого було збито, літав на малих висотах і бачив, куди він кидає бомби. Однак і зараз вони продовжують це робити", - розповів Атрошенко.

Мер додав, у місті немає сталої електроенергії, але воду розвозять всіма доступними методами, і усе, що можна відремонтувати, – ремонтують.

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Атрошенко також підкреслив, що дуже допомагають волонтери, які надзвичайними зусиллями забезпечують людей всім необхідним.