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війна (56641) Чернігів (584) Атрошенко (88)

Чернігів рознесено вщент. В місті залишилося менше половини жителів. 44 важко поранені потребують евакуації, - мер Атрошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігів

Станом на 26 березня у місті Чернігові залишилося менше половини мешканців, місто вщент зруйноване – легше порахувати цілі будинки, ніж зруйновані.

Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Місто рознесене вщент. Простіше порахувати ті будинки, які ще вцілили. Вбито більше 200 мирних людей. Зараз приблизно у Чернігові перебуває 120-130 тисяч містян (з приблизно 285-290 тисяч, які були до війни. – Ред.) Міська влада на місці, всі працюють, підтримують наше військо. Ніхто місто здавати не збирається", - розповів він.

Мер додав, що Чернігів наразі в оперативному оточені, ворог свідомо знищив міст, який з’єднував місто з київським напрямком.

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Місто немає змоги ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених. Пішохідний міст наразі під постійними перехрестними обстрілами, перевозити вантажі через нього небезпечно, бо він може впасти.

Атрошенко зазначив, що місцева влада планує вивозити тяжкопоранених, яких не можна оперувати на місці. Наразі мова йде про 44 людини (це і військові, і цивільні громадяни, серед яких троє дітей).

"Відтак 44 важкопоранені людини, серед яких військові, цивільні й троє дітей, можуть загинути, якщо їх не вивезти до Києва. Великих гуманітарних коридорів уже не буде. Мова може бути лише про евакуацію невеликих груп", - сказав міський голова Чернігова.

За словами Атрошенка, росіяни свідомо здійснюють обстріли цивільної інфраструктури й лікарень зокрема.

"Вони свідомо стерли з лиця землі районну лікарню в місті, кинувши туди 500-кілограмову бомбу. Їхній льотчик, якого було збито, літав на малих висотах і бачив, куди він кидає бомби. Однак і зараз вони продовжують це робити", - розповів Атрошенко.

Мер додав, у місті немає сталої електроенергії, але воду розвозять всіма доступними методами, і усе, що можна відремонтувати, – ремонтують.

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Атрошенко також підкреслив, що дуже допомагають волонтери, які надзвичайними зусиллями забезпечують людей всім необхідним.
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Топ коментарі
+14
Жил грешно и помер не смешно...

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26.03.2022 15:58
+10
Біль українських міст,горе людей,рани України. Тримайтесь і бережіть себе. Через не можу Тримайтесь, бо по другому просто не може бути. Україна понад усе
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26.03.2022 15:54
+10
Кацапы, чума, на ваши головы да в ваши дома. уроды.
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26.03.2022 15:58
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"Дайте мне винтовку, один патрон и покажите - где Берлин Мацква"
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26.03.2022 15:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GJpYblKKEDo&ab_channel=%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
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26.03.2022 15:54 Відповісти
Біль українських міст,горе людей,рани України. Тримайтесь і бережіть себе. Через не можу Тримайтесь, бо по другому просто не може бути. Україна понад усе
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26.03.2022 15:54 Відповісти
Кацапы, чума, на ваши головы да в ваши дома. уроды.
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26.03.2022 15:58 Відповісти
Жил грешно и помер не смешно...

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26.03.2022 15:58 Відповісти
STERNENKO
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26.03.2022 16:15 Відповісти
И припёрло же ублюдка..Сейчас многих с Дальнего пригнали..
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26.03.2022 18:35 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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26.03.2022 15:59 Відповісти
тварі кацапськи відповідатимуть за все - поіменно.
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26.03.2022 15:59 Відповісти
Когда??Хотелось бы, чтобы поскорее
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26.03.2022 18:36 Відповісти
як би я був Президентом США - вже б зависли...
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26.03.2022 18:41 Відповісти
шойге смерека, ***** клен, лавру біроза, пiска просто удавити....
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26.03.2022 16:02 Відповісти
Для компенсації зруйнованого мосту необхідно використовувати баржі, човни або плоти
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26.03.2022 16:06 Відповісти
Багатовікові будівлі Чернігова пережили багато воєн, в тому числі, і окупацію німецьких нацистів, але не пережили навалу найогидніших істот на планеті рашистів.
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26.03.2022 16:18 Відповісти
Мариуполь викликає жаль та розпач.
Чернігів - сум та гордість...
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26.03.2022 17:16 Відповісти
Щодня, щогодини, щохвилини карати, карати, карати, нищити клятих і підлих московитів !!! Підла країна, країна зомбованих рабів, духовні і моральні виродки !!!
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26.03.2022 19:28 Відповісти
 
 