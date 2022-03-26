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Журналіст провіз через ворожі блокпости флешку з кадрами зруйнованого Маріуполя, сховавши її в цукерці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Український журналіст В’ячеслав Твердохліб вивіз через ворожі блокпости кадри зруйнованого Маріуполя на флешці, схованій у цукерці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у сюжеті ТСН.

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"Український журналіст В’ячеслав Твердохліб місяць змушений був ховатися в підвалах Маріуполя, застудився і ледве вижив. А коли зрозумів, що далі лишатися вже неможливо, пішки виходив з міста. Але зміг вивезти свої фото та відео зруйнованого рашистами міста на флешці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кадри, які зробив журналіст, вражають: будинки чорні, розвалені, зруйновані; не відразу впізнаєш школу - будівля димить; довжелезні черги; замерзла вода в кранах; від тролейбусів лишилися самі кістяки, а дерева скосило, наче траву; люди, які намагаються вийти з міста пішки. Також є на кадрах і Драматичний театр, який пережив авіаудари, коли в підвалі було від тисячі людей.

Журналіст розповів, що забіг у Драматичний театр, коли там все горіло: "Я спустився в підвал, кричав, але там уже нікого не було".

За його словами, вижити в місті, де немає ні води, ні зв’язку, немає жодних комунікацій вкрай тяжко

"У 21 сторіччі люди набирали воду з фонтанів, з річок і водойм, попри те, що поруч - десятки трупів", - розповів Твердохліб.

Він підкреслив, що усі ці кадри, які він відзняв, вдається оприлюднювати завдяки тому, що флешку він сховав у цукерку.

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Топ коментарі
+45
В след. раз цукерки будут пихать в зад. Ну вот вопрос, на кой ляд такие подробности?
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26.03.2022 16:01
+27
Питання до журналістів. Навіщо ви повідомляєте такі подробиці?! Звісно, кадри - це додаткові докази, проте у місті ще залишилися десятки тисяч людей, котрі перебувають у нелюдських умовах, тисячі людей намагаються якось вибратися, а єдиний шлях, наразі, через окупантські блокпости. І своїми надзвичайними подробицями "як, у чому, яким шляхом і таке інше" ви, фактично, провокуєте надмірні обшуки, затримки на блокпостах, звірства. Скільки вже разів лунали заклики не повідомляти деталей. Можна вже почати думати про щось додаткове, окрім рейтингів?!
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26.03.2022 16:23
+17
Еще одни доказательства для Гааги. Кацапы, Гаага уже близко.
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26.03.2022 16:03
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Вещдоки...
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26.03.2022 16:01 Відповісти
В след. раз цукерки будут пихать в зад. Ну вот вопрос, на кой ляд такие подробности?
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26.03.2022 16:01 Відповісти
докази рашистських злочинів ,котрі цуілком можливо засунуть в рашистський зад ,як звинувачення?
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26.03.2022 16:04 Відповісти
Бо **#нати не можуть тримати язика за зубами!
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26.03.2022 17:36 Відповісти
Це мені нагадало, як чувак віз з росії контрабандою запчастини для наших літаків, а наші спецслужби-95 його упіймали і злили фотки тих запчастин в інтернет.
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26.03.2022 17:45 Відповісти
Він набрехав, щоб кацапи знищили всі цукорки нестле/світоч. Вони тому зразу по Львівському Світочу довбанули. Отакі кацапи....
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26.03.2022 19:05 Відповісти
Та хороше шо не сообщили шо конфеты марки "Рошен".
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26.03.2022 19:59 Відповісти
Еще одни доказательства для Гааги. Кацапы, Гаага уже близко.
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26.03.2022 16:03 Відповісти
***, я за всьо хорошее, но может пора где-то уже видеть берега?
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26.03.2022 16:05 Відповісти
ну и зачем рассказали как провез...
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26.03.2022 16:10 Відповісти
піар наше всьо
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26.03.2022 17:55 Відповісти
Рисковал - кацапы вечно голодные
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26.03.2022 16:17 Відповісти
Питання до журналістів. Навіщо ви повідомляєте такі подробиці?! Звісно, кадри - це додаткові докази, проте у місті ще залишилися десятки тисяч людей, котрі перебувають у нелюдських умовах, тисячі людей намагаються якось вибратися, а єдиний шлях, наразі, через окупантські блокпости. І своїми надзвичайними подробицями "як, у чому, яким шляхом і таке інше" ви, фактично, провокуєте надмірні обшуки, затримки на блокпостах, звірства. Скільки вже разів лунали заклики не повідомляти деталей. Можна вже почати думати про щось додаткове, окрім рейтингів?!
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26.03.2022 16:23 Відповісти
Ну і навіщо це було писати? Видно що журналіст диванний і дебіл.
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26.03.2022 16:27 Відповісти
политики,журналисты 70-80% идиоты
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26.03.2022 16:30 Відповісти
Привіз тай привіз. Кому зараз цікаво (крім ворога) як саме він привіз. НАВІЩО?.. НАВІЩО?... колеги-журналісти...
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26.03.2022 16:30 Відповісти
лайков заработать,все просто
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26.03.2022 16:31 Відповісти
Ну нахрена тепер говорити хто і як провіз фото?
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26.03.2022 17:26 Відповісти
Яка це невиліковна тупість заради дешевого хайпу розповісти ЯКИМ САМЕ ЧИНОМ вдалося щось сховати від орків!
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26.03.2022 17:39 Відповісти
Пипец!!! от нафіга такоє писать!!! Вообще. кто-то контролирует подобную писанину?! Єто уже не "свобода слова", а слив информации врагу!! Из=за такой писанині люди часами стоят на блок постах при досмотре!! теперь будут стоять сутками или вообще коридорі закроют! Вот чем ОНО думало - попиариться бл....
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27.03.2022 09:17 Відповісти
 
 