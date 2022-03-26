"Український незламний характер та західна, насамперед, американська зброя - ось це є рецепт перемоги", - Кулеба анонсував допомогу Україні зброєю від США
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У ході зустрічі у Польщі українських урядовців з президентом Байденом, держсекретарем Блінкеном та очільником Пентагону Ллойдом були проговорені конкретні наступні кроки з розвитку взаємодії України та США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"США непохитно будуть з Україною в усьому, до самої перемоги. Ніщо не зможе послабити підтрмку, навпаки, ця підтрмка тільки зростатиме" - зауважив Байден у розмові з Кулебою.
У ході зустрічі були проговорені конкретні наступні кроки з розвитку взаємодії України та США. Досягли і наступних домовленостей щодо зброї. Міністр закордонних справ України запевняє, що "буде прогрес, буде розвиток подій, але потрібно вірити в Україну.
"Український незламний характер та західна, насамперед, американська зброя - ось це є рацепт перемоги", - підсумував Кулеба та подякував і США, і усім іншим країнам, які допомагають Україні виборювати перемогу.
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Тому й дає нам зброю дозовано. Але за це затягування ми платимо життями українців.
Навіть більше - Захід зацікавлений не в перемозі України, а в "замиренні" знесилених сторін - щоб ***** відкусив якийсь шмат України і показав своїм рашистам який він альфа самець.
типова поведінка Заходу в надії що обескровлене, але задоволене ***** не нападе на них
знову за рахунок України !!!!
А вот такой персонаж как Арестович сказал шо есть 2 варианта- границы по состоянию на 23.02., или создание каких то абстрактных правительств на занятых РФ териториях.
А вот на вопрос Гордона , как он себя чувствует в
эти дни,недели-сказал "классно..."(?).
Але цинічні лицеміри озвучують те, що подобається піплу.
Тут писали про байстрюка в шкарпетках - за рахунок України це чмо намагається заробити бали і підняти рейтинг після його скотства з надзвичайним станом по всій країні (цей закон замінив закон про воєнний стан і оголошений цим боягузом вперше в історії), щоб знищити Конвой Свободи. А саме ховалося 10 днів невідомо де.
Бо порожні імпотенти-тріпачі так наскакалися-назадобрювалися х**ла. Впродовж років.
Час рахується життями а не хвилинами.
К чему пустое бахвальство?? )
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3439800-zupinaut-klati-tanki-bajden-zaaviv-so-ukrainci-nejmovirni.html
«Питання в тому, хто переможе? Чи переможе демократія й цінності, які ми поділяємо? Або автократії переможуть? Ось, що насправді поставлено на карту», - наголосив Байден.