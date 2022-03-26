"Росія потрапила у санкційний котел. Цей котел буде стискатись", - Кулеба про нові санкції проти РФ найближчим часом. ФОТО
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На зустрічі у Варшаві Дмитро Кулеба та президент США Джо Байден обговорили посилення санкцій проти РФ та алгоритми роботи з країнами, які не ухвалюють санкції проти країни агресора.
Про це розповів у своєму зверненні Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"США непохитно будуть з Україною в усьому, до самої перемоги. Ніщо не зможе послабити підтрмку, навпаки, ця підтрмка тільки зростатиме" - зауважив Байден у розмові з Кулебою.
Так, відомо, що урядовці працюють над новими санкціями. Кулеба зазначив, що порушили питання закриття американських і європейських портів для росіян. А списки санкцій планують розширити проти всіх політичних фігур РФ.
Дмитро Кулеба підкреслив, що потрібно "збадьорити" європейські країни, які не ухвалюють санкції проти Росії та працювати з окремими країнами аби вони не ставали простором для обходу санкції РФ.
"Росія потрапила у санкційний котел. Цей котел буде стискатись.І так буде поки ми не переможемо у війні", - впевнений Дмитро Кулеба.
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Так что вопрос не в процентах экономики, а в разрыве критической инфраструктуры.
Но факт остаётся фактом: картинка войны, в том числе советская - это т34 и грузовик Студебекер. И советское командование на джипах. И арктический конвой из кораблей класса Либерти. В общем - союзники взяли на себя советскую логистику.
Сейчас, из-за санкций, эта логистика есть у Украины, есть поставки вооружений. А россии как раз эти критические линии перекрывают санкциями.
Если ***** реально ссалось в первые дни что штаты впишуться и гнало орков вперед с огромными потерями, то после заверений Байдена что никто его не тронет, они просто начали уничожать города издали, - теперь у них вагон времени.
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=QQqTTsPmw9M
А пока этот котел сожмется всю Украину раз3.14здячат.
И нам было бы легче.
Если бы....