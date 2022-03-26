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армія РФ (13510) війна (56641) Київ (13851) МВС (2880) штурм (103) Денисенко_Вадим (117)

В Ірпені ідуть бої. Росіяни окопуються. Але говорити про те, що вони відмовилися від наміру штурмувати Київ, ще ранувато, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

божко,медведьов

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко відкинув припущення про те, що ворог відмовився від штурму Києва, бо він зосередився на Ірпені.

Про це Денисенко сказав в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо безпосередньо про Приірпіння, справді ідуть бої в Ірпені. Росіяни справді окопуються. Але говорити про те, що вони відмовились від штурму на Київ, ще ранувато. Так, справді, у них зараз немає сил, але в той же час ми розуміємо, що вони стягують до Гостомеля і взагалі до білорусько-українського кордону свої частини", - зазначив Денисенко.

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Водночас, за словами радника міністра, ворог вони зараз кидає все, що має, "на Маріуполь і на Ізюм як дві ключові точки для отримання контролю над Донбасом, тому що Ізюм – це пряма дорога на Слов’янськ".

Він принагідно уточнив, що росіяни зараз змінили одного з керівників цієї операції, керівника однієї з армій, яка відповідала за Харківський напрямок. І зараз продовжують атакувати Ізюм, пробують його обійти, розуміючи, що місто взяти не вдається, незважаючи на те, що міста, на жаль, вже фактично не існує.

"І тому, якщо підсумовувати, насправді від штурму Києва поки ніхто ще не відмовлявся. Просто у них це трошки відкладено в плані. Зараз найважливіше для них – це Маріуполь, Ізюм і трикутник Сєверодонецьк – Лисичанськ – Рубіжне", - зауважив радник міністра.
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Топ коментарі
+22
Они не окапываются,они себе могилы копают.
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26.03.2022 17:38
+12
Турція просила не викладати відео.
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26.03.2022 18:07
+10
Нехай окопуються-буде легше їх зовсім закопати...
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26.03.2022 17:38
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Нехай окопуються-буде легше їх зовсім закопати...
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26.03.2022 17:38 Відповісти
Они не окапываются,они себе могилы копают.
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26.03.2022 17:38 Відповісти
Дохлої русні наворотимо, чимало! Відчуваю в Україні здохне чимало кацапів. Не вкурікають, тоді будуть і прості русняві дохнути, але вже мільйонами.
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26.03.2022 17:40 Відповісти
Окопуются, а уже прилетает в новые города, в Святопетровское, Боярку, Белогородку...
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26.03.2022 17:41 Відповісти
Ці населені пункти і раніше були в досяжності арлилерії
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26.03.2022 17:42 Відповісти
Наши говорят, что не могут выбить их так как они прячутся за домами мирных граждан, но тогда пусть кацапы фигачат по домам других городов, которые кстати даже не евакуированы? Где тут логика?
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26.03.2022 17:44 Відповісти
За какими домами они могут прятаться в Ирпене? Бред какой-то.
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26.03.2022 17:52 Відповісти
В Буча говорят, что возле частных секторов ставят технику
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26.03.2022 17:55 Відповісти
Ти був тому Ірпені, що таке пишеш брєд?
Там одноповерхової забудови півміста.
Нещодавно тільки масово висоти з'явилися.
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26.03.2022 18:32 Відповісти
"росіяни зараз змінили одного з керівників цієї операції, керівника однієї з армій, яка відповідала за Харківський напрямок" - а почему? Чем Герасимов не угодил?
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26.03.2022 17:41 Відповісти
Шойгу и Герасимова ***** отправил, через портал в Чернобаевке к своему хозяину.
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26.03.2022 17:49 Відповісти
Якщо орківський план передбачає "дочекаємось зеленки на Поліссі, а потім знову займемось Києвом" - щось у цьому є.
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26.03.2022 17:41 Відповісти
Надо подарить денисенку телефон, ****** своими "прямыми эфирами" и игру в молчанку..
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26.03.2022 17:43 Відповісти
После атак на свои хранилища Саудовская Аравия объявила о начале военной операции против хуситов для "защиты глобальной энергобезопасности" после ударов по нефтяным обьектам в Джидде. Авиудары по Сане и Худейде.

https://youtu.be/B43ldCLVf5s
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26.03.2022 17:43 Відповісти
ізвінітє, ми по-арабськи не розумієм )
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26.03.2022 18:18 Відповісти
что там разуметь то-хуйленыш рассейский проспонсировал братушек хусситов и они бахнули по нефтебазе Саудитов какой то ракетой (и попали)-в ответ "бравые" вояки саудиты начинают бомбить йемен.
Итог-рост цены на нефть
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26.03.2022 19:23 Відповісти
там вообще всё как то не понашему
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26.03.2022 19:21 Відповісти
Президента во время войны критиковать нельзя, верно
А министра обороны. Если у него советники дебилы?? Что они насоветуют. Это же выдумка, глупость и брехня??
Как такие черти могут что-то советовать??
Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский: считаю, что уже сегодня Херсон будет полностью под контролем украинских вооруженных сил.

Есл нет, и там и боёв нет. Как таких можно держать???
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26.03.2022 17:44 Відповісти
Этот дебил перепутал село Нововоронцовка Херсонская область с самим Херсоном!!! это существо Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский
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26.03.2022 17:46 Відповісти
Маркиян Лубкивский не является советником министра обороны.
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26.03.2022 17:46 Відповісти
А ти звідки?
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26.03.2022 18:00 Відповісти
Я ледь зі стільця не впав від таких заяв. Чи може ми чогось не знаємо чи це абсолютна некомпетенція пана Маркіяна.
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26.03.2022 19:05 Відповісти
Все меньше видосов про байрахтары. Ну только не говорите что у армии РФ каждый блокпост прикрыт ПВО.
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26.03.2022 17:48 Відповісти
Турція просила не викладати відео.
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26.03.2022 18:07 Відповісти
в азербайджанском телеграмме видосы периодически всплывают с байрактаров украинских
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26.03.2022 19:25 Відповісти
Арестовича давно розповідав, що ми вже майже перемогли. А тут ще не все так однозначно....
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26.03.2022 17:49 Відповісти
А тим часом все більше міст Київської області обстрілюють
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26.03.2022 17:51 Відповісти
Треба уважніше слухати Арестовича.Він казав що ми уже виграли стратегічно.Через 2-3 тижні виграємо оперативно.А коли почнется зеленка то будемо перемагати і тактично.
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26.03.2022 17:59 Відповісти
так, я пам'ятаю, десь два-три тижні тому казав, що через два-три тижні переможемо.
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26.03.2022 18:20 Відповісти
з його слів було 2 сценарії, зараз ідем по довшому сценарію, так як ***** буде 2 ешелон кидати на нас
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26.03.2022 18:45 Відповісти
Слухати балаболів небезпечно.
Так що діліть на три те, що він говорить.
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26.03.2022 19:06 Відповісти
Почему Абдрыстовича так часто передают?
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26.03.2022 19:24 Відповісти
Арестович даже знает шо к концу апреля все завершится.
(Интервью Гордону).
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26.03.2022 18:48 Відповісти
Баба ванга.
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26.03.2022 19:19 Відповісти
арестовича, д,єрьмака повісити і зараз булоб не погано ,а на їхні місця справжні патріоти с головою на плечах повинні бути.А з бубкою після нашої перемоги
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26.03.2022 18:53 Відповісти
Димон, что же делать, скажи? А то по всем темам переполох сеешь, а конкретики - ноль. Ты покудахтать заходишь, че ль?) Тебе то копеечку заплатят, но ты не скабеева, посему - очевидно, что задешево карму портишь себе. Глупо как то - душу за копейки продавать.
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26.03.2022 17:49 Відповісти
Если ты ко мне обращаешься, то я считаю, что нужно массово накрывать орков, в том полукольца в которое мы их якобы взяли, не взирая уже на разрушения. Так как Ирпень, Буча и Гостомель и так уже серьйозно пострадали, а жителей тем уже осталось очень мало. Это позволит откинуть орков от Киева и не дать им дальше разрушать другие города и Киев в том числе
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26.03.2022 17:54 Відповісти
неправильно-нужно отсечь на севере в лесах снабжение этой группировки и ей конец -без топлива,снарядов и продуктов долго не повоюешь.
Думаю так и действует наше командование,а не штурмовать в лоб позиции,теряя людей
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26.03.2022 19:29 Відповісти
Мені цікаво як так сталося , що чорнобильскій напрямок настільки просунувся ?

Американці ж давали знімки супутникові , що там на кордоні величезний контингент стоїть .

Я так гадаю наші слухали кремль тв де ті базікали що будуть асвабаждать даунбас , а наші і повірили в це ?

А кацапи таким чином відволікли увагу від цього напрямку
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26.03.2022 17:54 Відповісти
Созревает "Как закалялась сталь-2"
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26.03.2022 17:55 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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26.03.2022 18:00 Відповісти
Просили же без різних варіантів від некомпетентних бо зразу же питання, а чого то чекати поповнення в ворогів, не просто засипать в виритих окопах.
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26.03.2022 18:03 Відповісти
Це неправда.
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26.03.2022 18:28 Відповісти
А вы чьих будете?
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26.03.2022 18:45 Відповісти
ОФФ

пуйло закусил удила...

Накануне Россия объявила о выходе из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отмене безвизовых поездок для японцев на южные Курильские острова.В МИД РФ заявили, что в связи с японскими санкциями из-за войны против Украины российская сторона не намерена продолжать переговоры с Токио о заключении мирного договора, который не был подписан после Второй мировой войны.Также российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

И вишенка на торте. На Курилах начались военные учения, которые предполагают тренировки по отражению десанта и проверке навыков управления огнем противотанковых управляемых ракет.
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26.03.2022 18:16 Відповісти
Ничего там не будет, будут только дипломатические тёрки.
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26.03.2022 18:21 Відповісти
Буде все що потрібно Японії.
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26.03.2022 18:51 Відповісти
не будет,пока есть у рашки ЯО- не надо даже думать о каких то японцах на курилах,китайцев в сибири ну и т.п. претендентах.
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26.03.2022 19:31 Відповісти
Позавчера все кому не лень кричали ,что там кацапы в кольце и им пи ..да.

Теперь - "они не отказываются от штурма Киева"

ЭТО КАК ПОНИМАТЬ?!!!
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26.03.2022 18:19 Відповісти
Военная обстановка меняется очень быстро.
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26.03.2022 18:22 Відповісти
Зачем в таком случае такие громогласные объявления?
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26.03.2022 18:25 Відповісти
Какие? Официально заявлено было что они в полуокружении, что подтверждается так как простреливаются все пути снабжения. Напомните сколько длился недель штурм Дебальцево, в котором наши военные в таком же положении были.
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26.03.2022 18:31 Відповісти
Меня больше всего и смущает слово ОФИЦИАЛЬНО.
Я понимаю всё ,и необходимую пропаганду , и поднятие боевого духа , но "они не отказываются от штурма" ,находясь даже в "полукольце" , как-то слишком напрягает.
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26.03.2022 18:50 Відповісти
Скоріше за все, поповнення з півночі підійшло..
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26.03.2022 18:40 Відповісти
Ну, окопались. Подождём пока построят бетонные укрепления и ПВО серьезное завезут?
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26.03.2022 18:24 Відповісти
три кільця оборони Києва , плять.. увчора їх гнали , а сьогодні кацапи вже "окопуються" , шо за ****..?
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26.03.2022 18:33 Відповісти
Не давати окопуватися, не давати спати клятим фашистам - москалям ! Щодня, щогодини, щохвилини карати, карати, карати, нищити клятих і підлих московитів !!! Підла країна, країна зомбованих рабів, духовні і моральні виродки !!!
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26.03.2022 19:47 Відповісти
 
 