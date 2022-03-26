В Ірпені ідуть бої. Росіяни окопуються. Але говорити про те, що вони відмовилися від наміру штурмувати Київ, ще ранувато, - МВС
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Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко відкинув припущення про те, що ворог відмовився від штурму Києва, бо він зосередився на Ірпені.
Про це Денисенко сказав в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо ми говоримо безпосередньо про Приірпіння, справді ідуть бої в Ірпені. Росіяни справді окопуються. Але говорити про те, що вони відмовились від штурму на Київ, ще ранувато. Так, справді, у них зараз немає сил, але в той же час ми розуміємо, що вони стягують до Гостомеля і взагалі до білорусько-українського кордону свої частини", - зазначив Денисенко.
Водночас, за словами радника міністра, ворог вони зараз кидає все, що має, "на Маріуполь і на Ізюм як дві ключові точки для отримання контролю над Донбасом, тому що Ізюм – це пряма дорога на Слов’янськ".
Він принагідно уточнив, що росіяни зараз змінили одного з керівників цієї операції, керівника однієї з армій, яка відповідала за Харківський напрямок. І зараз продовжують атакувати Ізюм, пробують його обійти, розуміючи, що місто взяти не вдається, незважаючи на те, що міста, на жаль, вже фактично не існує.
"І тому, якщо підсумовувати, насправді від штурму Києва поки ніхто ще не відмовлявся. Просто у них це трошки відкладено в плані. Зараз найважливіше для них – це Маріуполь, Ізюм і трикутник Сєверодонецьк – Лисичанськ – Рубіжне", - зауважив радник міністра.
Будь ласка, зачекайте...
Там одноповерхової забудови півміста.
Нещодавно тільки масово висоти з'явилися.
https://youtu.be/B43ldCLVf5s
Итог-рост цены на нефть
А министра обороны. Если у него советники дебилы?? Что они насоветуют. Это же выдумка, глупость и брехня??
Как такие черти могут что-то советовать??
Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский: считаю, что уже сегодня Херсон будет полностью под контролем украинских вооруженных сил.
Есл нет, и там и боёв нет. Как таких можно держать???
Так що діліть на три те, що він говорить.
(Интервью Гордону).
Думаю так и действует наше командование,а не штурмовать в лоб позиции,теряя людей
Американці ж давали знімки супутникові , що там на кордоні величезний контингент стоїть .
Я так гадаю наші слухали кремль тв де ті базікали що будуть асвабаждать даунбас , а наші і повірили в це ?
А кацапи таким чином відволікли увагу від цього напрямку
пуйло закусил удила...
Накануне Россия объявила о выходе из переговоров с Японией о заключении мирного договора и отмене безвизовых поездок для японцев на южные Курильские острова.В МИД РФ заявили, что в связи с японскими санкциями из-за войны против Украины российская сторона не намерена продолжать переговоры с Токио о заключении мирного договора, который не был подписан после Второй мировой войны.Также российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
И вишенка на торте. На Курилах начались военные учения, которые предполагают тренировки по отражению десанта и проверке навыков управления огнем противотанковых управляемых ракет.
Теперь - "они не отказываются от штурма Киева"
ЭТО КАК ПОНИМАТЬ?!!!
Я понимаю всё ,и необходимую пропаганду , и поднятие боевого духа , но "они не отказываются от штурма" ,находясь даже в "полукольце" , как-то слишком напрягает.