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Війська РФ завдали два ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей, - голова ОВА Козицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львів

Загроза ракетного удару по Львову все ще є.

Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що можу розповісти станом на цю годину: сталося два ракетні удари у межах Львова. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ять людей. Загроза ракетного удару все ще є. Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти! Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю", - повідомив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Львів, - Садовий. ВIДЕО
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Топ коментарі
+42
На жаль, зруйнована біолабораторія на станції метро Баба-Параскінська, знищено 100500 піддослідних кацапів, постраждалих нема)))
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26.03.2022 18:04
+35
сукі знову Львівське метро ********,фотка не дуже тому можливе це не метро а Львівський порт горить туди якраз сьогодні мав амереканський есмінець зайти(( все накрилось
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26.03.2022 18:01
+28
Головна біолабораторія -- в Чорнобаївці, тому кацапи туди й пруться, щоб її знищити.
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26.03.2022 18:09
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Наконец то,убрали фашистскую мерзость,как же я вами брезгую,это даже не ненависть.Брезгливость....
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26.03.2022 19:52 Відповісти
Ну, тоесть, пулять ракетами и бомбами по мирным городам разрушая жилые кварталы и всю инфраструктуру для тебя нормально. Ну как бы я об этом и писал. Россия готова кричать "посмотрите какие мощные у нас ракеты и бомбы", но когда им говорят - посмотрите что вы своими ракетами и бомбами наделали, то "не виноватые мы". Именно поэтому русских и презирают теперь. Вам даже не хватает смелости взять ответственности за свои собственные поступки.
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26.03.2022 19:54 Відповісти
Не увиливай от вопроса.
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26.03.2022 19:32 Відповісти
Да, кстати. Хроники СССР это как бы тоже самое что сейчас российские хроники - где одно вранье. Вот так выглядит школьная история по версии СССР.
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26.03.2022 19:17 Відповісти
Йди за кацапським кораблем, бот. А точніше - нах.уй!!!
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26.03.2022 19:01 Відповісти
Они не здали Киев и Минск

Они его тупо просрали

Учи историю

Там нечему было отсупать, все умерло в котлах. По Киеву вообще уникально. Линия Сталина держалась два месяца. А почти 300 тысяч человек в перевесе в технике и численность делало хрен пойми что. Пока их не окружали и не уничтожили

Да и Киев пострадал, очень сильно. В пожаре. Причиной которого бытуют версии были сами советы

Так что не надо тут росказывать
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26.03.2022 19:04 Відповісти
Слухай урод, Хрещатик кацапи підірвали на початку війни, тільки но, як німці ввійшли в Київ. Так що бот, йди *****!
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26.03.2022 19:06 Відповісти
Ля

Клиент не добавился

Повторю

Там нечему було прятаться
Группировки которые были возле Киева и Минска тупо уничтожили

И причем здесь Левитан? Он жил время когда про потери СССР очень сильно скрывались. А про Киев и Минск вообще не вспоминали.
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26.03.2022 19:10 Відповісти
Ты не понял

Там нечему было отходить

Их уничтожили
Тупо уничтожили

Окружили и уничтожили

Какие городские бои

Когда у тебя армии нету

И да, ошмётки армии все же пытались воевать в городе. Но чёт не получилось
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26.03.2022 19:41 Відповісти
Тому що ти не вчівся у школі.
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26.03.2022 18:31 Відповісти
А як пуйло вижерло пляшку вина, якій 240 років, і яку навіть німці у другу світову не чіпали... Кацапи, курва, одним словом... Сволота...

Украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора НПАО "Массандра" Янины Павленко, которая, как утверждается, самовольно открыла 240-летнюю бутылку вина для Владимира Путина и Сильвио Берлускони.
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26.03.2022 18:34 Відповісти
І знову в Херсоні чути вибухи )))

https://t.me/oko_xx/9393

11?
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26.03.2022 18:14 Відповісти
Тим людям які розводять істерію, нічого не фоткайте і не викладайте адресується.
Це стовідсотково стосується об'єктів де перебуває ЗСУ, скупчення живої сили, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури, але я на 💯 упевнений, що у кожному обласному центрі України працюють інформатори рашки, які доповідають кацапам про пересування наших військових, блокпости і т.д.
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26.03.2022 18:14 Відповісти
Кто бы не работал - помогать им не надо.
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26.03.2022 18:17 Відповісти
Панаехало, та й своїх ********** достатньо.
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26.03.2022 18:53 Відповісти
Так, нажаль знищили станцію метро, і пошкодили локомотив.
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26.03.2022 18:15 Відповісти
краще б вони пошкодили уїбана козицького, який і досі гадає, що з 10 ранку до 22 вечора в крамницях торгують алкоголем...

а теперка з переляку нарахував аж 3 вибухи - і всрався з фотками просто в неті - і сесе служить головою військово-цивільної адміністрації
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26.03.2022 18:25 Відповісти
ні, не локомотив..по моїй інфі - міжгалактичний підводний човен(
ну потім відбудаєм
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26.03.2022 18:38 Відповісти
Саме так це розчарований путін подав сигнал Байдену у Польші.Цікаво Байден почув?
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26.03.2022 18:20 Відповісти
Знищено розплідник бойових гусей,добре що не втрапили по лабораторії з бойовими синицями. Нізабудім непрастім!
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26.03.2022 18:20 Відповісти
Суспільне Житомир, [26.03.2022 18:19]
[Переслано из Суспільне Херсон]
❗️ У Херсоні чутно вибухи.
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26.03.2022 18:25 Відповісти
Навіщо мій коментар заспамили? Я ж не написав точне місце удару ракети і не показав фото.Це повна дурість.Коли просто ракета летить,то це потрібно знати.А от місце попадання не можна вказувати.
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26.03.2022 18:25 Відповісти
Можливо, що багато тут або дурні або провокатори або ..... Вдарили кацапи по об'єкту ще з часів срср, наскільки я у курсі. Хай тепер наші служби працюють, відслідковують джерела інфи щодо точних результатів обстрілу (ів)
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26.03.2022 18:57 Відповісти
Москалі які не які і ще супутники мають,по них все одно щось відслідковують.Та й москальської агентури тут ще повно.Он церкви рпц,готові диверсанти.
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26.03.2022 19:14 Відповісти
Наша зевлада дивна)) сирена-тривога застала вас у супермаркеті, вас там зачиняють до скасування тривоги))) який зеолігофрен вигадав це?) супермаркет безпечне місце?)
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26.03.2022 18:27 Відповісти
Зе-влада тут ні до чого. Усі запитання до менеджменту супермаркету.
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26.03.2022 18:32 Відповісти
В нас виганяють на вулицю і всі стоять, ждуть кінця тривоги, щоб забрати вибраний товар.
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26.03.2022 18:33 Відповісти
Це була чергова спроба замаху на Садового,але його,як завжди в такі моменти,не було вдома. Розходимось,нічого цікавого.
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26.03.2022 18:44 Відповісти
Таким чином воно вирішило налякати Байдена за те, що назвав його мясником.
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26.03.2022 18:51 Відповісти
Та відключити рашку нах..й від GPS
Та збити їхні супутники Хлонассс або просто вивести із строю...
де ті ІТ війська !
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26.03.2022 18:54 Відповісти
Мöрячöк@akvevitt

админ Трухи, который ради хайпа и, само собой, ради денег сдает всё, что может
работает наводчиком
позавчера на телеграм-канале https://twitter.com/TpyxaNews Труха выложили видео очереди за гуманитарной помощью в Харькове, вчера в эту очередь прилетело - итог вы знаете.
вчера на Трухе выложили видео с расположением контрбатарейной борьбы
пора этот канал закрывать - однозначно работают на врага

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26.03.2022 18:55 Відповісти
Львів - найшляхетніше, найбільш інтелігентне місто ! Це ми знаємо, це знає весь цивілізований світ, а не духовні і моральні російсько - фашистські виродки !

Щодня, щогодини, щохвилини карати, карати, карати, нищити клятих і підлих московитів !!!

Підла країна, країна зомбованих рабів, духовних і моральних виродків !!!
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26.03.2022 19:53 Відповісти
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