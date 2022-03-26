Війська РФ завдали два ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей, - голова ОВА Козицький

Загроза ракетного удару по Львову все ще є.

Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що можу розповісти станом на цю годину: сталося два ракетні удари у межах Львова. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ять людей. Загроза ракетного удару все ще є. Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти! Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю", - повідомив він.

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