Байден - росіянам: Війна проти України перекине вас у 19 століття, я не вірю, що ви готові підтримувати такі дії Путіна

Президент США Джо Байден звернувся до громадян Росії.

Про це американський лідер заявив під час промови у Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я звертаюся до росіян. Хочу сказати, якщо ви мене чуєте. Ви, росіяни, не є нашими ворогами. Я не вірю, що ви готові сприйняти та підтримуєте вбивство невинних, або бомбардування лікарень та шкіл і пологових будинків. Мільйони сімей зараз вимушені покинути свої домівки. Це не є дії великої країни.

Із усіх людей, ви, росіяни, так як і всі інші пам'ятаєте, коли ви були в аналогічній ситуації, коли була Друга Світова війна. Ваші дідусі і бабусі ще пам'ятають ці часи. Вони переживали і блокаду Ленінграду, коли перелякані люди втікали на потягагах. Це якраз те, що російська армія робить в Україні наразі. ... Агресія президента Путіна відрізала вас, росіян, від усього світу. І перекинула вас назад у 19 століття. Ви не хочете мати таке майбутнє для своїх дітей. Ця війна не варта того, щоб її підтримувати. Путін повинен і може закінчити цю війну", - сказав він.

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