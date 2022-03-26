Байден - росіянам: Війна проти України перекине вас у 19 століття, я не вірю, що ви готові підтримувати такі дії Путіна
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Президент США Джо Байден звернувся до громадян Росії.
Про це американський лідер заявив під час промови у Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"Я звертаюся до росіян. Хочу сказати, якщо ви мене чуєте. Ви, росіяни, не є нашими ворогами. Я не вірю, що ви готові сприйняти та підтримуєте вбивство невинних, або бомбардування лікарень та шкіл і пологових будинків. Мільйони сімей зараз вимушені покинути свої домівки. Це не є дії великої країни.
Із усіх людей, ви, росіяни, так як і всі інші пам'ятаєте, коли ви були в аналогічній ситуації, коли була Друга Світова війна. Ваші дідусі і бабусі ще пам'ятають ці часи. Вони переживали і блокаду Ленінграду, коли перелякані люди втікали на потягагах. Це якраз те, що російська армія робить в Україні наразі. ... Агресія президента Путіна відрізала вас, росіян, від усього світу. І перекинула вас назад у 19 століття. Ви не хочете мати таке майбутнє для своїх дітей. Ця війна не варта того, щоб її підтримувати. Путін повинен і може закінчити цю війну", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Що немає натхнення фейконути нормально? Чи мозку? Другого точно немає.
2. Рабокацапов ніхто там не питає.... швабру в сраку й у "атаку" !
3. Я давно кажу що вони зовсім не розуміють психологію кацапів, чи придуряються....
це як бомж-алкоголік, якого можна відмити, дати одяг і роботу, але через тиждень він знову буде п'яний і обриганий приставати до перехожих.
Навіть не думайте - заганяйте скотину в стойло.
По ходу в Польше тоже будет ******.
ВАНЯ, ПОПАДЕТЕ В РАЙ, ГОТОВСЯ
Чатрулетка с кацапским населением это легко подтверждает.
Речь ни о чем и ни про что.
Что написали, то и прочитал.
Решил похоже воевать до последнего украинца,хотя решение проблемы на виду и всем известно.
Скорее всего он уже забыл, где он был и о чем говорил.
Трамп был прав.
При нем ничего подобного бы не случилось.
🍁 Мать зажмурившегося рашистского старшего сержанта в интервью DW:
💬 Вы сами понимаете, почему началась эта война?
💬 Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.
🔥 Кто-то сказал, что войны не будет, если любовь российских матерей перевесит их ненависть к Украине. Так вот - НЕ ПЕРЕВЕСИТ. Поэтому остаётся одно - уничтожать этих ублюдков по максимуму.