УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14011 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
10 317 57
Байден (2328) війна (56641)

Байден - росіянам: Війна проти України перекине вас у 19 століття, я не вірю, що ви готові підтримувати такі дії Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден звернувся до громадян Росії.

Про це американський лідер заявив під час промови у Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я звертаюся до росіян. Хочу сказати, якщо ви мене чуєте. Ви, росіяни, не є нашими ворогами. Я не вірю, що ви готові сприйняти та підтримуєте вбивство невинних, або бомбардування лікарень та шкіл і пологових будинків. Мільйони сімей зараз вимушені покинути свої домівки. Це не є дії великої країни. 

Із усіх людей, ви, росіяни, так як і всі інші пам'ятаєте, коли ви були в аналогічній ситуації, коли була Друга Світова війна. Ваші дідусі і бабусі ще пам'ятають ці часи. Вони переживали і блокаду Ленінграду, коли перелякані люди втікали на потягагах. Це якраз те, що російська армія робить в Україні наразі. ... Агресія президента Путіна відрізала вас, росіян, від усього світу. І перекинула вас назад у 19 століття. Ви не хочете мати таке майбутнє для своїх дітей. Ця війна не варта того, щоб її підтримувати. Путін повинен і може закінчити цю війну", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Байден розпочав свою промову у Польщі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+33
показати весь коментар
26.03.2022 19:49
+30
Ещё и опять к добровольным рабам обратился. Когда же американцы поймут, что власть в ********** не захвачена одним ******, это настоящая народная власть.
показати весь коментар
26.03.2022 19:50
+24
показати весь коментар
26.03.2022 19:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Речь ни о чем, даже не анонсировал ничего нового, просто так ******** 10 минут, пересказал события...
показати весь коментар
26.03.2022 19:47 Відповісти
Ещё и опять к добровольным рабам обратился. Когда же американцы поймут, что власть в ********** не захвачена одним ******, это настоящая народная власть.
показати весь коментар
26.03.2022 19:50 Відповісти
он обращается к русне чтобы показать им что США и вообще западный мир им не враг, что ему еще говорить, что они нацистские подонки? И что дальше? Эти петухи только убедятся в том что их пропаганда правду говорит?
показати весь коментар
26.03.2022 19:52 Відповісти
Вы давно наверное общались с москалями раз думаете у них есть сомнения насчёт того что по телевизору показывают.
показати весь коментар
26.03.2022 20:11 Відповісти
я посміхаюсь з таких наівняків
показати весь коментар
26.03.2022 20:17 Відповісти
ну блин для особо одаренных. штаты воюют тихо.
показати весь коментар
26.03.2022 19:50 Відповісти
ага, а буткевич наговорил там вчера за эту речь так будто тут сейчас вообще американские войска пошлёт в Украину, на деле дед просто оговорился вчера когда пиццу хавал, никого посылать не собирается.
показати весь коментар
26.03.2022 19:54 Відповісти
и не отправит. пока по нато не *****. неужели не понятно.
показати весь коментар
26.03.2022 19:59 Відповісти
Дедушка Джо не знает, что такое россияне. К счастью для него.
показати весь коментар
26.03.2022 19:48 Відповісти
К несчастью для нас.
показати весь коментар
26.03.2022 19:51 Відповісти
Джо-про расєян ти помиляєшься бо вони повністю підтримують бункерного вбивцю та є з ним співучасниками...
показати весь коментар
26.03.2022 19:48 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2022 19:49 Відповісти
Валодзя, як товсто...
Що немає натхнення фейконути нормально? Чи мозку? Другого точно немає.
показати весь коментар
26.03.2022 20:22 Відповісти
коли б ми приготувалися,війська були розгорнуті і відмобілізовані, кожен мостик під охороною, з Джавелінами і тонною динаміту для підриву, коли буде необхідність, то вони б відступили і нападу б не було.
показати весь коментар
26.03.2022 21:24 Відповісти
Джо касапское стадо это не понимает только могила исправит этот дебильный народец
показати весь коментар
26.03.2022 19:49 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2022 19:52 Відповісти
Не можна бути таким неадекватним у такому поважному віці. Нема ніяких росіян. Кровожерні кацапища, що не мають нічого людського.
показати весь коментар
26.03.2022 19:50 Відповісти
И это вся фиэрия анонсированая вчера?
показати весь коментар
26.03.2022 19:50 Відповісти
і шо ? шось нове сказав? то шо ми не знаємо? Я вже навіть ті заяви не слухаю і то шо пишуть шо засуджують...З папером не вийдеш проти танка і не зупинеш кулю
показати весь коментар
26.03.2022 19:50 Відповісти
1. Не тільки ***** син сатани винен а 90% рашисстов (включно з вчителями котрі дітей у форму просять вдягати та пісні розучують).
2. Рабокацапов ніхто там не питає.... швабру в сраку й у "атаку" !
3. Я давно кажу що вони зовсім не розуміють психологію кацапів, чи придуряються....
показати весь коментар
26.03.2022 19:51 Відповісти
Він сказав слово "м'ясник", він все розуміє.
показати весь коментар
26.03.2022 19:52 Відповісти
на самом деле 19 век для мокшанцев это прогресс.
показати весь коментар
26.03.2022 19:51 Відповісти
Це просто останнє попередження козломордим. Нехай думають.
показати весь коментар
26.03.2022 19:51 Відповісти
Та покажіть вже старому хтось ті інтервью з ватою. Хай вже перестане жити ілюзіями.
показати весь коментар
26.03.2022 19:51 Відповісти
Ніхто з нормальних людей не може зрозуміти, але кацапи
це як бомж-алкоголік, якого можна відмити, дати одяг і роботу, але через тиждень він знову буде п'яний і обриганий приставати до перехожих.
показати весь коментар
26.03.2022 19:51 Відповісти
Вони готові подохнути, якщо царьок накаже.
Навіть не думайте - заганяйте скотину в стойло.
показати весь коментар
26.03.2022 19:51 Відповісти
Байден заявил полякам: «не останавливайтесь, не разочаровывайтесь, не бойтесь.»

По ходу в Польше тоже будет ******.
показати весь коментар
26.03.2022 19:52 Відповісти
Ну тогда и раше капец, будут с США воевать
показати весь коментар
26.03.2022 19:53 Відповісти
Из заявления Байдена: "НАТО - оборонительный Альянс, никогда не искавший способа нанести удар по России. Но война с Россией будет долгой, нам нужно готовиться"
ВАНЯ, ПОПАДЕТЕ В РАЙ, ГОТОВСЯ
показати весь коментар
26.03.2022 21:32 Відповісти
Його купили?
показати весь коментар
26.03.2022 19:52 Відповісти
А зачем он в Польшу приезжал?
показати весь коментар
26.03.2022 19:53 Відповісти
Не понимает Байден менталитета рюське. Он назвал ***** мясником и сделал ему комплимент. Сейчас ***** расправило перья и сидит довольное в бункере мол - меня сам Байден похвалил. Рюскэ же когда кто то начинает жить лучше их, начинают пакостить. Они ненавидят Европу и США потому что там люди зарабатывают больше и живут лучше, они ненавидели украинцев потому что столы украинцев богаче. Что может рашка предложить миру кроме войны?
показати весь коментар
26.03.2022 19:54 Відповісти
Їм потрібна революція, справжня, кривава, вони самі повинні скинути своїх тиранів і от тоді буде шанс що на тій території нарешті з'явиться держава й можливо не одна, але то буде держава вільних людей, поки що то держава рабів і небожителів.
показати весь коментар
26.03.2022 19:58 Відповісти
Ключевое слово - не одна. Иначе соседям никогда покоя не будет. И при условии, что они с голодухи сами отдадут ЯО. Задача Запада сейчас - довести их до такого состояния.
показати весь коментар
26.03.2022 20:30 Відповісти
Дайте нам зброю і вони будуть відкинуті в часи динозаврів де навіть про цукор не чули.
показати весь коментар
26.03.2022 19:58 Відповісти
Чита сегодня... Русский мир, прекрасный только для кацапов.

показати весь коментар
26.03.2022 19:59 Відповісти
Знову бла бла бла
показати весь коментар
26.03.2022 19:59 Відповісти
иногда лучше молча сделать чем кричать на каждом углу и не сделать ничего от слова"совсем"...имхо
показати весь коментар
26.03.2022 20:00 Відповісти
Они с него и не вылазят.. это их обитель - средневековье...
показати весь коментар
26.03.2022 20:01 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2022 20:02 Відповісти
Готовы.
Чатрулетка с кацапским населением это легко подтверждает.
показати весь коментар
26.03.2022 20:05 Відповісти
Полностью больной на голову старый ******.
Речь ни о чем и ни про что.
Что написали, то и прочитал.
Решил похоже воевать до последнего украинца,хотя решение проблемы на виду и всем известно.
Скорее всего он уже забыл, где он был и о чем говорил.
Трамп был прав.
При нем ничего подобного бы не случилось.
показати весь коментар
26.03.2022 20:05 Відповісти
Росіянам подобається вбивати українців і забирати їх території... Байден, ти помиляєшся щодо росіян.
показати весь коментар
26.03.2022 20:12 Відповісти
Sharp`s

🍁 Мать зажмурившегося рашистского старшего сержанта в интервью DW:

💬 Вы сами понимаете, почему началась эта война?

💬 Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.

🔥 Кто-то сказал, что войны не будет, если любовь российских матерей перевесит их ненависть к Украине. Так вот - НЕ ПЕРЕВЕСИТ. Поэтому остаётся одно - уничтожать этих ублюдков по максимуму.
показати весь коментар
26.03.2022 20:12 Відповісти
мьі пошли их убивать, а они нас убили, что то пошло не так, надо еще раз сходить, убить то их таки надо.А потом удивляются про Чернобаевку 1, 2, 3--10
показати весь коментар
26.03.2022 21:29 Відповісти
готові готові.....вони є раби по суті своїй, цей весь месседж для них як об стінку головою
показати весь коментар
26.03.2022 20:13 Відповісти
"я не вірю, що ви готові підтримувати такі дії Пу..а" - Ха! Холопів ніхто не спитає які дії їм підтримувати. Вони їстимуть траву на пару з північно-корейцями.
показати весь коментар
26.03.2022 20:14 Відповісти
плохо дедок роssиян знает!они конченые ублюдки!
показати весь коментар
26.03.2022 20:25 Відповісти
Назад, в крепостное право
показати весь коментар
26.03.2022 20:26 Відповісти
Тю,19век?? Это для этого стада избыточный комфорт!! Им бы 16 век!Вот тогда было круто! Жаль,что людоедства не было.
показати весь коментар
26.03.2022 20:28 Відповісти
Вони і на 17 згодні, це ж кацапи
показати весь коментар
26.03.2022 20:37 Відповісти
він нихріна рашу не бачив...коли так то вона не помітить бо живе у 19 ст. вже років 50....до того вона жила у 18му!
показати весь коментар
26.03.2022 21:00 Відповісти
.
показати весь коментар
26.03.2022 21:26 Відповісти
Байден, видимо, не в курсе, что россияне и так живут в XIX веке. В итоге его речь выглядит как обещание россиянам, что для них ничего не изменится, что бы россияне не творили...
показати весь коментар
26.03.2022 21:40 Відповісти
 
 