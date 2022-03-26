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Україна не буде перемогою для РФ. Диктатор, який намагається розбудувати імперію, не може залишитися при владі, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент США Джо Байден заявив, що диктатор, який намагається розбудувати імперію, не може залишитися при владі.

Про це він заявив під час промови у Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Диктатор, який намагається розбудувати імперію, ніколи не подолає любов до свободи серед народу. Світ буде вільним! Україна ніколи не буде перемогою для Росії. Тому що вільні люди не хочуть жити у темряві. Вони хочуть мати краще майбутнє. З демократією, волею і можливостями. Ви знаєте, ця людина (Путін. - ред.) не може залишитися при владі", - сказав американський лідер.

Читайте: Байден - росіянам: Війна проти України перекине вас у 19 століття, я не вірю, що ви готові підтримувати такі дії Путіна

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Зачем фото ху.ла ставить. На это ипло смотреть противно.
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26.03.2022 19:57
+20
Досить вже оприлюднювати що він дасть. Вже зрозуміло що без допомоги не залишать.
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26.03.2022 20:00
+16
***....что за истерика ????машина запущена с вооружением ,не зря он сюда приехал....
кому он должен из коментаторов здесь сказать ,я вот привез вам вооружение???
не будте дятлами..
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26.03.2022 20:00
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Україні від цього виступу легше не стало.
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26.03.2022 19:55 Відповісти
Хоть бы сказал, что оружие новое передаст
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26.03.2022 19:56 Відповісти
Так и будет. Просто сюрприз для касапских свинорылов.
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26.03.2022 19:58 Відповісти
Досить вже оприлюднювати що він дасть. Вже зрозуміло що без допомоги не залишать.
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26.03.2022 20:00 Відповісти
Та я розумію. Він просто міг би сказали щось про зброю, не називаючи конкретні види і кількість
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26.03.2022 20:05 Відповісти
не будь таким каким ты есть....
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26.03.2022 20:02 Відповісти
А ивановым ну очень хочется это узнать. Не положено.
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26.03.2022 20:05 Відповісти
Зачем фото ху.ла ставить. На это ипло смотреть противно.
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26.03.2022 19:57 Відповісти
Це п@дець заявка. Типу Україна всьо?
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26.03.2022 19:57 Відповісти
Проблеми перекладу
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26.03.2022 19:59 Відповісти
Які проблеми? Хоч Україна і всьо але свобода, демократія, бла-бла переможе диктатуру. Колись. А я на гольф...
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26.03.2022 20:07 Відповісти
а как ты себе представляешь демократию и свободу без страны?
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26.03.2022 20:19 Відповісти
норм все будет
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26.03.2022 19:57 Відповісти
Він 20 років при владі! Де ви були коли раша утворила Приднестровье, забрала теріторію в Грузіі, в 140ом у України Крим?
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26.03.2022 19:58 Відповісти
Скажи це Ким Чен Ину, який править Північною Кореєю... Байден лайно...
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26.03.2022 20:02 Відповісти
а ***** кто? ну давай,огласи на весь форум...
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26.03.2022 20:20 Відповісти
***** вбивця українців...
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26.03.2022 20:21 Відповісти
кремлівський упир не має право жити!!!!
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26.03.2022 19:59 Відповісти
казнить крысу

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26.03.2022 20:00 Відповісти
***....что за истерика ????машина запущена с вооружением ,не зря он сюда приехал....
кому он должен из коментаторов здесь сказать ,я вот привез вам вооружение???
не будте дятлами..
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26.03.2022 20:00 Відповісти
думаю що то кацапські тролі підїдають.Українці якраз проти розголосу.
Допомогали і будуть допомогати, тут просто гостям з запоребрика треба винюхати.
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26.03.2022 20:03 Відповісти
Так, диванним аналітікам має надати повний звіт з накладними
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26.03.2022 20:04 Відповісти
А чё дед приезжал??
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26.03.2022 20:06 Відповісти
Подарки хоть привёз?? Или морем добираются??
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26.03.2022 20:07 Відповісти
Це сюрпрайз для козламордих,не треба заздалегідь псувати вечеринку.
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26.03.2022 20:11 Відповісти
Пустая болтовня в перерыве между сменой подгузников.
Не этого от него ждали.
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26.03.2022 20:09 Відповісти
Цените историю, читайте историю, знайте историю, анализируйте историю (не для всех). Так вот, если коротко - РФ распалась бы в течение ста лет (максимум двести) без того, что она сейчас наделала. НО! Она (или он, или оно, короче мне пох) совершило ошибку. Тем что напало на Украину? Не надо себе льстить, мы сами ***** чего ********. Не будем углубляться в детали. Но мы умудрились ******** чуть меньше, чем абизяны. Короче, меня понесло в глубины, а на поверхности, сейчас, плавает оно, просто его ***** и нам это убирать.
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26.03.2022 20:23 Відповісти
Все нормально!
У Байдена своя задача, а нам своє робити.
Мы не одни и спасибо союзникам.
Но мне вот интересно, что заявит мид рфии.
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26.03.2022 20:24 Відповісти
Конечная цель США и коллективного Запада свернуть шею фашистскому путенскому режиму через его поражение в Украине. Если удастся ее достичь, то в мировой истории Байден останется великим Президентом США, даже если он не пойдет на второй срок.
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26.03.2022 20:33 Відповісти
Байден останется великим Президентом США?
Подивимось. Поки не витягує.
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26.03.2022 20:45 Відповісти
У тупорилої совкової вати немає любові до свободи
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26.03.2022 20:38 Відповісти
Ви знаєте, ця людина (Путін. - ред.) не може залишитися при владі", - сказав американський лідер.

На секунду здалось, що звучало це оптимістично.
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26.03.2022 21:17 Відповісти
Треба було сказати "не має залишатися при владі".
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26.03.2022 22:47 Відповісти
 
 