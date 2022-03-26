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Україна не буде перемогою для РФ. Диктатор, який намагається розбудувати імперію, не може залишитися при владі, - Байден
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден заявив, що диктатор, який намагається розбудувати імперію, не може залишитися при владі.
Про це він заявив під час промови у Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"Диктатор, який намагається розбудувати імперію, ніколи не подолає любов до свободи серед народу. Світ буде вільним! Україна ніколи не буде перемогою для Росії. Тому що вільні люди не хочуть жити у темряві. Вони хочуть мати краще майбутнє. З демократією, волею і можливостями. Ви знаєте, ця людина (Путін. - ред.) не може залишитися при владі", - сказав американський лідер.
Топ коментарі
+24 Саша Пончик
показати весь коментар26.03.2022 19:57
+20 Лилия Стацкая
показати весь коментар26.03.2022 20:00
+16 сидней
показати весь коментар26.03.2022 20:00
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кому он должен из коментаторов здесь сказать ,я вот привез вам вооружение???
не будте дятлами..
Допомогали і будуть допомогати, тут просто гостям з запоребрика треба винюхати.
Не этого от него ждали.
У Байдена своя задача, а нам своє робити.
Мы не одни и спасибо союзникам.
Но мне вот интересно, что заявит мид рфии.
Подивимось. Поки не витягує.
На секунду здалось, що звучало це оптимістично.