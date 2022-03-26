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Росія "придушила" демократію у себе і намагається зробити це в інших країнах, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Президент США Джо Байден наголосив, що Росія "придушила демократію" своїм вторгненням в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це він заявив під час виступу у Польщі.

"Сьогодні Росія придушила демократію і прагне зробити це деінде, а не лише на своїй території. Путін має нахабність казати, що він "денацифікує Україну". Це брехня. Це просто цинічно. Він це знає", - сказав Байден.

Читайте: Україна не буде перемогою для РФ. Диктатор, який намагається розбудувати імперію, не може залишитися при владі, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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На мацковских болотах, демократия всегда была матерным словом..
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26.03.2022 20:08 Відповісти
Какая демократия там всю жизнь было стадо и барин.
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26.03.2022 20:09 Відповісти
Мокшам демократія як п'ята лапа собаці.
Це раби. Вони хочуть запрягтись в ярмо.
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26.03.2022 20:11 Відповісти
та уже, *****, душите у себя всех кацапов быстрее... А то уже за***али митинги с триколорами Пусть там у себя в барнаулах митингуют.
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26.03.2022 20:17 Відповісти
Самым ублюдочным западным л(п)идером станет тот,кто призовет к диалогу ******.
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26.03.2022 20:41 Відповісти
Ужасная речь Байдена. Минут 15 был в ужасе не мог понять почему. А потом бляха понял почему, в переводе с политического языка это звучало так "Даже не думай нанести ядерный удар по Польше" значит подразумевается что по Украиее можно. Это страшная горькая правда, сухой остаток этой подлой речи((
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26.03.2022 20:44 Відповісти
Байден виступає, а ракети в сторону Європи летять
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26.03.2022 20:44 Відповісти
Московськы нацисти не демократію в Україні хочуть придушити, а знищити Україну.
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26.03.2022 22:21 Відповісти
 
 