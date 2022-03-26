Росія "придушила" демократію у себе і намагається зробити це в інших країнах, - Байден

Президент США Джо Байден наголосив, що Росія "придушила демократію" своїм вторгненням в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це він заявив під час виступу у Польщі.

"Сьогодні Росія придушила демократію і прагне зробити це деінде, а не лише на своїй території. Путін має нахабність казати, що він "денацифікує Україну". Це брехня. Це просто цинічно. Він це знає", - сказав Байден.

Читайте: Україна не буде перемогою для РФ. Диктатор, який намагається розбудувати імперію, не може залишитися при владі, - Байден