Росія "придушила" демократію у себе і намагається зробити це в інших країнах, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент США Джо Байден наголосив, що Росія "придушила демократію" своїм вторгненням в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це він заявив під час виступу у Польщі.
"Сьогодні Росія придушила демократію і прагне зробити це деінде, а не лише на своїй території. Путін має нахабність казати, що він "денацифікує Україну". Це брехня. Це просто цинічно. Він це знає", - сказав Байден.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Це раби. Вони хочуть запрягтись в ярмо.