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Данілов про Курили, Нагірний Карабах та Придністров'я: Другі фронти проти РФ дуже допомогли б Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що відкриття додаткових фронтів у Нагірному Карабасі, Придністров'ї дуже допомогло б Україні.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, як Нагірний Карабах ввів воєнний стан у себе на території сьогодні, я можу сказати: там дійсно відбуваються події. "Байрактари" не тільки "утюжать" на сьогоднішній день орків на нашій території, вони відпрацювали в Нагорному Карабасі. І там Вірменія сьогодні звертається до РФ, щоб вона допомогла їм військами. Але можу сказати, вони звідти війська знімали і відправляли на нашу країну, це було минулого тижня. Ми відслідковували ці колони, які йшли. І ми розуміємо, що та допомога, яку РФ обіцяла Нагірному Карабаху і Вірменії, мабуть, там навряд чи з’явиться.

Крім того, я хочу звернути увагу, що сьогодні, після заяви Японії стосовно належності чотирьох островів Курильської гряди безпосередньо до Японії, РФ розпочала навчання, але кількість військових, які є в тому секторі оборони РФ, на сьогоднішній день вкрай мала, тому що вони їх усіх відправляли сюди.

Чим буде закінчуватися ця ситуація, поки що невідомо. Але  може сказати, що якщо будуть відкриватися другі фронти для РФ, які вона штучно зробила власними діями за свою коротку історію, вони нам будуть дуже-дуже якісно допомагати", - пояснив секретар РНБО.

Водночас Данілов зазначив, що наразі Грузя себе поводить "не дуже коректно".

"Але якби і Придністров’я, і Грузія, і всі б сьогодні займалися поверненням своїх територій. Більш того, Польща поки що не на офіційному рівні вже виступила з претензіями на Калінінградську область. Це б нам точно допомагало, тому що їм би було чим займатися, крім того, щоб нищити наші міста і села, вбивати наших дітей і жінок", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Армения просит рашку дать ей войска для защиты... Стесняюсь спросить,это она о тех войсках, которые тут по дорогам в канавах валяются?
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26.03.2022 20:25
+32
Мы единственная страна на постсоветском пространстве которая может дать п***** кацапам.
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26.03.2022 20:31
+28
Вже писав і напишу ще раз: єдина армія, у якої є яйця - це ЗСУ.
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26.03.2022 20:25
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А ти вже в Генштабі Путіна? Не тобі Шайгу звання генерала дав?
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28.03.2022 07:16 Відповісти
ООО знову відпрацьовує гроші, от як таке можна патякати?
Наскрінять кацапи і по пабліках " відєш яж гаваріл хфашісті оні все вайні хатят"
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26.03.2022 20:48 Відповісти
Африку надо против москалей поднимать...
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26.03.2022 20:48 Відповісти
Больше половины пшеницы Сомали получала из Украины, на которую напала Россия, блокируя поставки, в этом году народам Африки и Сомали может грозить голод, что вы можете сделать? Либо просто умереть, либо помочь Украине-создав очаги напряжённости во всех местах присутствия России в Африке, убивайте россиян, спасайте Африку

More than half of the wheat Somalia received from Ukraine to which Russia attacked, blocking supplies, this year, the peoples of Africa and Somalia may threaten hunger, what can you do? Either just die or help Ukraine-creating foci of tension in all places of Russia's presence in Africa, kill Russians, save Africa
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26.03.2022 20:49 Відповісти
Азербайжанские части (количество неясно) вошли, после обстрела позиций байрактарами, в зону ответственности параши в Карабахе. Подтверждено из Азербайджана. Да и в новостях уже мелькает.
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26.03.2022 20:52 Відповісти
Кацапы верещат про "нож в спину"
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26.03.2022 21:00 Відповісти
Уже 3-й день!
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26.03.2022 21:07 Відповісти
Это в мокша-пабликах 3-й день. Их читать и слушать - себя не уважать. Я пока напрямую не убедился, ту "инфу" не воспринимал вообще.
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26.03.2022 21:58 Відповісти
Там не дививсяа от армянськи взвили! Альджазіра підтвердила.
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26.03.2022 23:03 Відповісти
https://caucasus.liveuamap.com/
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26.03.2022 20:53 Відповісти
Идиот.
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26.03.2022 20:55 Відповісти
Ну азербайджанцы этим вопросом уже занимаются
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26.03.2022 20:59 Відповісти
я найбільші надії покладаю на Японію. але, чесно кажучи, усім їм логічніше зачекати, коли раша сама розвалиться. такі дії можливі лише у випадку укладання військово-політичного союзу з Україною
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26.03.2022 21:01 Відповісти
Q: Але якби і Придністров'я...
A: Придністровє то є споконвічна українська земля, на якій року 1924 москва створила Молдавську АССР у складі Української ССР. Отже, ЗСУ мають повне право зайняти ПМР в будь який час на власний розсуд.
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26.03.2022 23:44 Відповісти
Ні, тому що Україна цивілізована країна, яка дотримується міжнародних договорів. За вашею логікою рашка окупувала Крим.
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26.03.2022 23:56 Відповісти
Ліквідація ПМР і передача історичних українських земель під молдавську юрисдикцію призведе не лише до їх остаточної втрати, але й до негайної анексіі Молдавіі Румунією, котра в роках 1918-1940 уже здійснила там геноцид україців і котра має територіальні претензіі на українську Буковину. Нічого спільного з цивілізацією і міжнародними договорами політика Румуніі не має.
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27.03.2022 00:20 Відповісти
тут ви праві,нафіг нам та пмр,зайти винищити кацапську загрозу і хай Молдова наводить там лад
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27.03.2022 00:32 Відповісти
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