Данілов про Курили, Нагірний Карабах та Придністров'я: Другі фронти проти РФ дуже допомогли б Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що відкриття додаткових фронтів у Нагірному Карабасі, Придністров'ї дуже допомогло б Україні.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, як Нагірний Карабах ввів воєнний стан у себе на території сьогодні, я можу сказати: там дійсно відбуваються події. "Байрактари" не тільки "утюжать" на сьогоднішній день орків на нашій території, вони відпрацювали в Нагорному Карабасі. І там Вірменія сьогодні звертається до РФ, щоб вона допомогла їм військами. Але можу сказати, вони звідти війська знімали і відправляли на нашу країну, це було минулого тижня. Ми відслідковували ці колони, які йшли. І ми розуміємо, що та допомога, яку РФ обіцяла Нагірному Карабаху і Вірменії, мабуть, там навряд чи з’явиться.

Крім того, я хочу звернути увагу, що сьогодні, після заяви Японії стосовно належності чотирьох островів Курильської гряди безпосередньо до Японії, РФ розпочала навчання, але кількість військових, які є в тому секторі оборони РФ, на сьогоднішній день вкрай мала, тому що вони їх усіх відправляли сюди.

Чим буде закінчуватися ця ситуація, поки що невідомо. Але може сказати, що якщо будуть відкриватися другі фронти для РФ, які вона штучно зробила власними діями за свою коротку історію, вони нам будуть дуже-дуже якісно допомагати", - пояснив секретар РНБО.

Водночас Данілов зазначив, що наразі Грузя себе поводить "не дуже коректно".

"Але якби і Придністров’я, і Грузія, і всі б сьогодні займалися поверненням своїх територій. Більш того, Польща поки що не на офіційному рівні вже виступила з претензіями на Калінінградську область. Це б нам точно допомагало, тому що їм би було чим займатися, крім того, щоб нищити наші міста і села, вбивати наших дітей і жінок", - додав він.

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