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Вступ Фінляндії у НАТО підвищить напруженість у відносинах з РФ, але переваг вступу більше, ніж недоліків, - Нііністе
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Членство в НАТО "назавжди посилить напруженість у відносинах з РФ".
Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Він сказав, що переваги від членства в НАТО переважать негативні наслідки, і що найважливіше знайти рішення для підвищення безпеки його країни.
"Достатня безпека - це те, де фіни можуть відчувати, що надзвичайних ситуацій немає і не буде", - сказав Нііністе, також додавши, що членство в альянсі забезпечить "найбільш можливу" безпеку.
Топ коментарі
+27 Galand
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+19 Gozzalik salonu
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+14 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
показати весь коментар26.03.2022 20:31
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Будь ласка, зачекайте...
Финляндия должна уступить территории в пользу ссср - отодвинуть границу от петрочленинограда на н-ть км на север, а также должна передать полуостров Ханко (забавно, опять полуостров).
Взамен ссср любезно предоставит территории с болотами и лесами (все почесноку, гопническому).
- Не. сказали финны
В 2-х словах - Война! Создание "финской народной республики", признание, договор про дружбу, "освобождение финского народа от гнета капиталистических белогвардейцев, нацЫоналистов и других чуждых элементов."
Даже при всех последующих уступках Финляндии, Она не превратилась в сОвеЦкую республику.
Такие дела.
Počemu, grit, riuzge ne napadaet Finliandiju (eto kakby v opravdanie "interesov" v Ukraine).
Moj otvet, zastavivšij umolknutj anolitega byl kratok, - potomu, čto ot Finliandiji liulej otgrebli v 1939-om nadolgo, a ot Ukrainy do six por poka ne otgrebali...
Поэтому мы можем подписать документы про отказ от нато только вместе с Финляндией.
Там тоже могут быть размещены ракеты нато. Время долета оттуда ракет до Москвы такое же, как и с Украины.
Пусть путин туда введет войска и требует от них письменно отказаться от нато!
Мы подпишем отказ от НАТО только вместе с Финляндией! Иначе такие требования являются абсурдными!
если бы это не было только поводом - они бы и на финляндию нападали бы.
Які відносини з РФ? Вже всі країни розірвали свої відносити з рф! Про що ви говорите?
Да і яка вам різниця, які у вас будуть відносити з країною, яка буде в кам'яному віці?
если приглашают и имеете такие возможности...что ж так долго раздумывать и взвешивать???
Поэтому и говорит, что "преимущества от членства в НАТО превалируют негативные последствия". ))
Що там з судами в них?
путін боровся за нерозширення нато, а, навпаки, збільшення нато отримає!
Фины у вас такое же самое чувство свободы как и у нас украинцев . И вы должны не просится , а ТРЕБОВАТЬ членство в НАТО.
Порівнювати потрібно озброєнням і чисельністю війська.
Та й тут в НАТО беззаперечно перевага
Там все это помнят.
Московські втрати у Зимній війні становили близько 40 тисяч убитими. Фінська пропаганда трохи нагадує московську тому, що вони споріднені між собою народи. Натомість українцям важливо вивчати справжній досвід війни, а не казки з чиєгось боку.
Даю тобі (пішов на йух!) та всім числа з російської вікупедії (теж брехливої):
Согласно донесениям из войск на 15.03.1940:
раненых, больных, обмороженных - 248 090;
убито и умерло на этапах санитарной эвакуации - 65 384;
умерло в госпиталях - 15 921;
пропало без вести - 14 043;
всего безвозвратных потерь - 95 348
Звісно, це "близько 40 тисяч". А ще краще "близько 10 тісяч". Комуняцькі "історики" ще й не такі "*********** історії" понавидумували. Вони і самі не знають, бо сьєкретно. А от за оцінками справжніх істориків втрати складали від 422 до 722 тисяч.
Просьби, мольби і незмістовні вигуки розгляду не підлягають.
А отже не «722 тисяч тушек» як ствержував покацаплений.
Просьби і мольби розгляду не підлягають.
Покацаплений може писати донесхочу, але число постріляних кацапів од того не зросте.
Себто близько сорока тисяч убитими, як і було повідомлено покацапленому.
Саме у цьому джерелі оті твої "«убито и умерло на этапах санитарной эвакуации - 65 384...».
Ти нам казочки ще про 28 панфіловців порозповідай. Щоб ми ретельно "вивчили справжній досвід війни". Тобто фантізії комуняк.
Просьби і мольби розгляду не підлягають, про що покацапленому було вже повідомлено раніше.
Зацитував сам покацаплений, отже не має на що жалітися.