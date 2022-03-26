Вступ Фінляндії у НАТО підвищить напруженість у відносинах з РФ, але переваг вступу більше, ніж недоліків, - Нііністе

Членство в НАТО "назавжди посилить напруженість у відносинах з РФ".

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він сказав, що переваги від членства в НАТО переважать негативні наслідки, і що найважливіше знайти рішення для підвищення безпеки його країни.

"Достатня безпека - це те, де фіни можуть відчувати, що надзвичайних ситуацій немає і не буде", - сказав Нііністе, також додавши, що членство в альянсі забезпечить "найбільш можливу" безпеку.

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