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Вступ Фінляндії у НАТО підвищить напруженість у відносинах з РФ, але переваг вступу більше, ніж недоліків, - Нііністе

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,нііністе

Членство в НАТО "назавжди посилить напруженість у відносинах з РФ".

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він сказав, що переваги від членства в НАТО переважать негативні наслідки, і що найважливіше знайти рішення для підвищення безпеки його країни.

"Достатня безпека - це те, де фіни можуть відчувати, що надзвичайних ситуацій немає і не буде", - сказав Нііністе, також додавши, що членство в альянсі забезпечить "найбільш можливу" безпеку.

Також читайте: Українці ніколи не думали, що НАТО може боятися дій Росії: промова Зеленського на саміті НАТО. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Правильный ход, по-другому от сумасшедшего додика не защититься
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26.03.2022 20:32
+19
Та вступайте, не бойтесь этого ботоксного идиота
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26.03.2022 20:32
+14
Пора нападать на Финляндию, ой ну то есть денацифицировать .
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26.03.2022 20:31
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Пора нападать на Финляндию, ой ну то есть денацифицировать .
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26.03.2022 20:31 Відповісти
я не удивлюсь ежели кремляди начнут кричать Финляндиянаш .Ведь царь Александр уже раньше высказался что Финляндия присоединена к Российской империи навечно .
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26.03.2022 20:36 Відповісти
1939 год.
Финляндия должна уступить территории в пользу ссср - отодвинуть границу от петрочленинограда на н-ть км на север, а также должна передать полуостров Ханко (забавно, опять полуостров).
Взамен ссср любезно предоставит территории с болотами и лесами (все почесноку, гопническому).

- Не. сказали финны

В 2-х словах - Война! Создание "финской народной республики", признание, договор про дружбу, "освобождение финского народа от гнета капиталистических белогвардейцев, нацЫоналистов и других чуждых элементов."

Даже при всех последующих уступках Финляндии, Она не превратилась в сОвеЦкую республику.

Такие дела.
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26.03.2022 20:58 Відповісти
Та вступайте, не бойтесь этого ботоксного идиота
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26.03.2022 20:32 Відповісти
včera imel diskusiju s odnim "objektivno" *********** čelom, vovse ne kussabom.
Počemu, grit, riuzge ne napadaet Finliandiju (eto kakby v opravdanie "interesov" v Ukraine).
Moj otvet, zastavivšij umolknutj anolitega byl kratok, - potomu, čto ot Finliandiji liulej otgrebli v 1939-om nadolgo, a ot Ukrainy do six por poka ne otgrebali...
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27.03.2022 13:40 Відповісти
Правильный ход, по-другому от сумасшедшего додика не защититься
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26.03.2022 20:32 Відповісти
Финляндия тоже хочет вступать в нато!

Поэтому мы можем подписать документы про отказ от нато только вместе с Финляндией.

Там тоже могут быть размещены ракеты нато. Время долета оттуда ракет до Москвы такое же, как и с Украины.

Пусть путин туда введет войска и требует от них письменно отказаться от нато!

Мы подпишем отказ от НАТО только вместе с Финляндией! Иначе такие требования являются абсурдными!

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26.03.2022 20:33 Відповісти
Он не нападет на Финляндию. Он знает, что США их будет защищать
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26.03.2022 20:34 Відповісти
да я не о том. я о том, что "нерасширение нато" - это только повод, чтобы напасть на Украину.

если бы это не было только поводом - они бы и на финляндию нападали бы.
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26.03.2022 20:45 Відповісти
Им нужно побыстрее вступать, пока путин не успел напасть!
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26.03.2022 20:33 Відповісти
у вас и без того были напряжённости . Не так страшен чёрт (лысый ) как его малюют .
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26.03.2022 20:33 Відповісти
А долбойоб дерьмак, подоляк, и люса арестович будут расказывать что НАТО НАМ НЕ НАДО НАС ТУДА НЕ ВОЗЬМУТ СМАРИТЕ ФИНЛЯНДИЯ МОДЕЛЬ ГЫГЫГЫ
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26.03.2022 20:33 Відповісти
"підвищить напруженість у відносинах з РФ"

Які відносини з РФ? Вже всі країни розірвали свої відносити з рф! Про що ви говорите?

Да і яка вам різниця, які у вас будуть відносити з країною, яка буде в кам'яному віці?
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26.03.2022 20:36 Відповісти
Дайте Зєлєнскому почитати. Чи послухати.
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26.03.2022 20:38 Відповісти
кого это он уговаривает? или подбадривает?
если приглашают и имеете такие возможности...что ж так долго раздумывать и взвешивать???
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26.03.2022 20:42 Відповісти
Он за тех своих граждан переживает, которые имеют обыкновение в хлам нажиратся, когда приезжают в питер и уезжают из него.
Поэтому и говорит, что "преимущества от членства в НАТО превалируют негативные последствия". ))
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26.03.2022 23:09 Відповісти
Нагадайте, на яких місцях ці країни по рівню корупції?
Що там з судами в них?
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26.03.2022 21:02 Відповісти
Треба зараз приєднатись до нато Фінляндії, Швеції, Австрії, Ірландії.

путін боровся за нерозширення нато, а, навпаки, збільшення нато отримає!
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26.03.2022 20:43 Відповісти
Фины забыли про то как Сралин на них напал? А потом драпал куда глаза глядят? Забыли своего своего легендарного снайпера ,(от которого русня тряслась только услышав его имя).

Фины у вас такое же самое чувство свободы как и у нас украинцев . И вы должны не просится , а ТРЕБОВАТЬ членство в НАТО.
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26.03.2022 20:44 Відповісти
На жаль, не дуже він і драпав. Відхопив територій значно більше, ніж хотів, щоб фіни йому самі віддали. Так що не так там все просто, на жаль.
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26.03.2022 20:58 Відповісти
там в итоге все решила геополитика тогдашняя
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26.03.2022 21:04 Відповісти
Тем не менее потери были несопоставимыми.
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26.03.2022 21:20 Відповісти
Фінська війна - це повна поразка сталінської армії. Про які "не все там просто" ти верзеш?
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26.03.2022 21:49 Відповісти
По людських втратах- це так, але по втратах території- багато сталін відкусив.А людей в росії ніколи не шкодували.
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26.03.2022 22:51 Відповісти
Втрати територій - то ніщо, порівняно з людськими, чи ти прихильник лозунгу "баби ишо наражают"?
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27.03.2022 08:44 Відповісти
Йа ваще нипонял - чего срутся 30+ стран против дикой раши? Чего, бл@дь, я не знаю?
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26.03.2022 20:54 Відповісти
Кількість тут не має значення. Бо в НАТО є дуже маленькі країни, а рашка як раз велика.

Порівнювати потрібно озброєнням і чисельністю війська.

Та й тут в НАТО беззаперечно перевага
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26.03.2022 21:05 Відповісти
Фіни не хочуть сваритися з родичами; усе ще гадають, шо у московітів є майбутнє. Наівні...
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26.03.2022 20:58 Відповісти
Від росії не потрібно захищатись, її потрібно знищити, ліквідувати, розвалити на окремі суб'єкти. Вже взялися, не можна відпускати. Потрібно давити і давити поки федерація не почне розбігатись в різні боки сама. Як тільки росія перестане платити Чечні, Кадиров перший згадає про вільну Ічкерію. За ним інші.
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26.03.2022 21:07 Відповісти
Маючи 62 Хорнети та 200 Леопардів ЗС Фінляндії, звісно, сміються з кацапського металобрухту, але беручи до уваги, що вони повністю відповідають вимогам НАТО (на відміну від України) не вступати до блоку - не дуже розумне рішення. Мало що там у кацапів переклинить, і внони захочуть іще раз засіяти фінську землю своїми трупаками
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26.03.2022 21:47 Відповісти
Финляндии нужно было дождаться большой войны, прямо угрожающей их национальным интересам и безопасности, чтобы понять и почувствовать свою беззащитность.
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26.03.2022 21:59 Відповісти
Они ее "дождались" еще в 1939-м. И была она весьма нехилой. И с кассетными бомбардировками, и с блокадами, и обстрелами и т.п. Но президентом тогда у них был не наркошный додик по кликухе "какаяразница". И который схематизировал на дорогах 14 млрд. А профессионал, который вложился в строительство армии и обороны. После того, как там кацапни позамерзало/потерялось/ухайдокалось от 422 до 722 тисяч тушек (к сожалению, и украинцев дофига) окончательные договоренности с придурочными комуняками пошли гораздо ровнее.
Там все это помнят.
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26.03.2022 22:23 Відповісти
Финляндия и далее пребывала в ожидании 80 лет; из них 50 лет, пока половина Европы находилась в советсткой оккупации, Финляндия тихо радовалась своему зыбкому и ненадежному нейтралитету на том доверии к Советам и их преемнику, которое не является гарантией национальной безопасности.
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26.03.2022 23:37 Відповісти
Обережно, скржик: «ухайдокалось от 422 до 722 тисяч...»
Московські втрати у Зимній війні становили близько 40 тисяч убитими. Фінська пропаганда трохи нагадує московську тому, що вони споріднені між собою народи. Натомість українцям важливо вивчати справжній досвід війни, а не казки з чиєгось боку.
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26.03.2022 23:53 Відповісти
Кацапчику, йшоб би ти на свої гівняні пабліки і не бздів би нам тут своїм брудним ротом. Розкажи ще про 238 загиблих мокшан при 1400 спалених БТРах. Саме таке пише твоя улюблена "камсамольськайа правда"?
Даю тобі (пішов на йух!) та всім числа з російської вікупедії (теж брехливої):
Согласно донесениям из войск на 15.03.1940:

раненых, больных, обмороженных - 248 090;
убито и умерло на этапах санитарной эвакуации - 65 384;
умерло в госпиталях - 15 921;
пропало без вести - 14 043;
всего безвозвратных потерь - 95 348

Звісно, це "близько 40 тисяч". А ще краще "близько 10 тісяч". Комуняцькі "історики" ще й не такі "*********** історії" понавидумували. Вони і самі не знають, бо сьєкретно. А от за оцінками справжніх істориків втрати складали від 422 до 722 тисяч.
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27.03.2022 08:42 Відповісти
Обережно, суржик: «йшоб би ти... не бздів би нам... Розкажи ще... пішов на...»
Просьби, мольби і незмістовні вигуки розгляду не підлягають.
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27.03.2022 09:59 Відповісти
Обережно, суржик: «всего безвозвратных потерь - 95 348...»
А отже не «722 тисяч тушек» як ствержував покацаплений.
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27.03.2022 10:00 Відповісти
Запхай краще сірники у свої "слов"янські очі", бо вони заплющуютсься... «всего безвозвратных потерь - 95 348...» - це кацапські хвантазії. Повторюю для кривоногих угро-фінів: за оцінками справжніх істориків втрати складали від 422 до 722 тисяч. Ще раз написати?
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27.03.2022 10:23 Відповісти
Обережно, суржик: «Запхай краще...»
Просьби і мольби розгляду не підлягають.
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27.03.2022 10:45 Відповісти
Обережно, суржик: «722 тисяч. Ще раз написати?»
Покацаплений може писати донесхочу, але число постріляних кацапів од того не зросте.
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27.03.2022 10:46 Відповісти
Обережно, суржик: «убито и умерло на этапах санитарной эвакуации - 65 384...»
Себто близько сорока тисяч убитими, як і було повідомлено покацапленому.
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27.03.2022 10:01 Відповісти
Мокша збагачується інформацією ось із цього джерела з красномовною назвою "Наглая провокация финляндской военщины. Всё те же ... https://odintsovo.info › white › blog
Саме у цьому джерелі оті твої "«убито и умерло на этапах санитарной эвакуации - 65 384...».
Ти нам казочки ще про 28 панфіловців порозповідай. Щоб ми ретельно "вивчили справжній досвід війни". Тобто фантізії комуняк.
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27.03.2022 10:15 Відповісти
Обережно, суржик: «панфіловців порозповідай...»
Просьби і мольби розгляду не підлягають, про що покацапленому було вже повідомлено раніше.
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27.03.2022 10:47 Відповісти
Обережно, суржик: «джерела з красномовною назвою...»
Зацитував сам покацаплений, отже не має на що жалітися.
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27.03.2022 10:48 Відповісти
********** сознательно идёт на сближение с НАТО и конфронтацию, но в НАТО охренеть какие перестраховщики, что скоро в постель натовского солдата залезет *****, а они всё будут сомневаться изнасилует он жену или нет.
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26.03.2022 22:33 Відповісти
"Членство в НАТО "назавжди посилить напруженість у відносинах з РФ" - Це вже якась збочена лякливість.... нема слів
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26.03.2022 22:58 Відповісти
Прийнятє Фінляндіі поставить НАТО в украй незручне становище стосовно України та сприятиме подальшій ескалаціі, котрої європейці так бояться, тому наразі воно малоймовірне.
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27.03.2022 00:05 Відповісти
Вступление НАТО, это как надеть бронежилет. Да, можно без него, но с ним надёжнее. Если преступника провоцирует твой бронежилет, то отсутствие оного спровоцирует тем более.
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27.03.2022 01:07 Відповісти
 
 