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"Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс", - Байден
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Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс, внаслідок безпрецедентних санкцій економіка РФ скоротиться вдвічі в найближчі роки.
Про це заявив президент США Джо Байден у своїй промові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс. За дні цього вторгнення Захід одностайно виступив із санкціями, щоб завдати шкоди економіці Росії", - зазначив американський лідер.
Він наголосив, що внаслідок безпрецедентних санкцій економіка Росії скоротиться вдвічі в найближчі роки.
"Вона оцінювалася як 11-та найбільша економіка в світі перед цим вторгненням, а незабаром навіть не буде в топ-20 у світі", - додав президент США.
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Он сообщает, что волонтеры через связных в интернете покупают у кадыровцев информацию о перемещении войск врага. По данным Гончаренко цена за такие данные "меньше 400 долларов за ваньку".
Благодаря этим сливам недавно под Киевом была разбита группа разведчиков врага.
Неудивительно, ведь россия всего 13 лет назад делала с их городами то же самое, что сейчас с Украиной, и сейчас платит дань как проигравшая сторона в виде многомиллиардных дотаций в бюджет Чечни