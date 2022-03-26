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"Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс", - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс, внаслідок безпрецедентних санкцій економіка РФ скоротиться вдвічі в найближчі роки.

Про це заявив президент США Джо Байден у своїй промові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс. За дні цього вторгнення Захід одностайно виступив із санкціями, щоб завдати шкоди економіці Росії", - зазначив американський лідер.

Він наголосив, що внаслідок безпрецедентних санкцій економіка Росії скоротиться вдвічі в найближчі роки.

"Вона оцінювалася як 11-та найбільша економіка в світі перед цим вторгненням, а незабаром навіть не буде в топ-20 у світі", - додав президент США.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Я за таку швидку й сувору ціну для кацапів:

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26.03.2022 20:44
+5
"Кадыровцы торгуют российскими солдатами", - такую информацию опубликовал нардеп Гончаренко

Он сообщает, что волонтеры через связных в интернете покупают у кадыровцев информацию о перемещении войск врага. По данным Гончаренко цена за такие данные "меньше 400 долларов за ваньку".

Благодаря этим сливам недавно под Киевом была разбита группа разведчиков врага.

Неудивительно, ведь россия всего 13 лет назад делала с их городами то же самое, что сейчас с Украиной, и сейчас платит дань как проигравшая сторона в виде многомиллиардных дотаций в бюджет Чечни
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26.03.2022 20:46
+5
А так и будет, так путлер по-любому нападет на страну НАТО
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26.03.2022 20:47
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Роки? Роки?!
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26.03.2022 20:38 Відповісти
Ну да. А что хотел?
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26.03.2022 20:40 Відповісти
А что от Украины останется за годы ? Это имеется ввиду. Ракет у параши еще полно.
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26.03.2022 20:48 Відповісти
Швидка(в найближчі роки) і сувора ціна, швидкість , як в черепахи
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26.03.2022 20:44 Відповісти
Я за таку швидку й сувору ціну для кацапів:

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26.03.2022 20:44 Відповісти
А так и будет, так путлер по-любому нападет на страну НАТО
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26.03.2022 20:47 Відповісти
це тому швидке ембарго, наприклад, на морепродукти, буде лише літом? Це не реанкарнація Флеша? Дуже швидко, може почекаємо слідуючого року, а то такими темпами аж передихнути нема часу.
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26.03.2022 20:45 Відповісти
"Кадыровцы торгуют российскими солдатами", - такую информацию опубликовал нардеп Гончаренко

Он сообщает, что волонтеры через связных в интернете покупают у кадыровцев информацию о перемещении войск врага. По данным Гончаренко цена за такие данные "меньше 400 долларов за ваньку".

Благодаря этим сливам недавно под Киевом была разбита группа разведчиков врага.

Неудивительно, ведь россия всего 13 лет назад делала с их городами то же самое, что сейчас с Украиной, и сейчас платит дань как проигравшая сторона в виде многомиллиардных дотаций в бюджет Чечни
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26.03.2022 20:46 Відповісти
Не удивлюсь, если правда
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26.03.2022 20:49 Відповісти
на расее остановился строительный бизнес. тисячи людей без работы. грабят все что видят. тысячи москалей уже ограблены.
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26.03.2022 20:47 Відповісти
Слово "ціна" вже оскомину набило.
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26.03.2022 20:49 Відповісти
при владі бариги
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26.03.2022 20:56 Відповісти
Клоун.
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26.03.2022 20:56 Відповісти
Краще, що було в радянському союзі - це були українці. Коли вони його залишили, то темрява зайняла їх місце. І Президент Байден помиляється, коли каже, що не вірить, що звичайні росіяни підтримують звірства путіна, проти українців. Він не знає цього факту, він живе в іншій парадигмі, не розуміючи, наскільки мізки росіян отруєні режимом, якому вони дозволили самі це зробити, бо це населення, яке генетично звикло до повної покори царю.
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26.03.2022 21:16 Відповісти
100%!
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26.03.2022 21:35 Відповісти
Байден не может понять, что 80% населения могут быть зазомбированы.
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26.03.2022 21:38 Відповісти
Да. Работаем продуманно, чётко, согласованно, методично и по всем направлениям... и под конец года будут результаты. Загасить агрессивного монстра накаченного нефтедолларами, ресурсами, оружием и морально деградированным населением быстро не получиться.
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26.03.2022 21:53 Відповісти
Стратегия жёстких санкций к России в принципе верная при условии, что они последовательные, комплексные, всеобъемлющие и не имеют временных ограничений; то есть до полной ликвидации факторов угроз и всех возможных условий, которые такие угрозы порождают.
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26.03.2022 22:07 Відповісти
 
 