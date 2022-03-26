"Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс", - Байден

Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс, внаслідок безпрецедентних санкцій економіка РФ скоротиться вдвічі в найближчі роки.

Про це заявив президент США Джо Байден у своїй промові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс. За дні цього вторгнення Захід одностайно виступив із санкціями, щоб завдати шкоди економіці Росії", - зазначив американський лідер.

Він наголосив, що внаслідок безпрецедентних санкцій економіка Росії скоротиться вдвічі в найближчі роки.

"Вона оцінювалася як 11-та найбільша економіка в світі перед цим вторгненням, а незабаром навіть не буде в топ-20 у світі", - додав президент США.

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