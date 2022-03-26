УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10339 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 923 12
біженці (1028) Польща (5180) Дуда (627)

Ціна зволікання з літаками - тисячі життів українців, якщо партнери не допоможуть - існує ризик загрози Польщі та іншим країнам, - Зеленський у розмові з Дудою

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дуда,зеленський

Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Польща Анджей Дуда провели відеоконференцію. Глава Української держави подякував польському колезі за прийом українських біженців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба президента. 

Анджей Дуда повідомив, що станом на цей час Польща прийняла вже 2,3 млн українців. За його словами, країна забезпечує їх усім необхідним.

Президенти, а також представники їхніх офісів обговорили функціонування енергосистеми України в єдиній енергетичній мережі Європи. Міністри енергетики двох держав отримали доручення продовжити консультації після завершення розмови.

Володимир Зеленський укотре наголосив на необхідності унеможливити обстріли українських міст із повітря. Президент України висловив розчарування тим, що літаки радянського виробництва, які є у східноєвропейських країн, зокрема Польщі, досі не передані нашій державі. Хоча публічно і ці країни, і США заявляли про готовність до такого рішення.

Читайте також: Байден зустрінеться із Дудою та виступить у Польщі із промовою щодо війни в Україні, - Салліван

"Ціна зволікання з літаками – тисячі життів українців, які ми втрачаємо від ракетних та авіаційних ударів по мирних українських містах", – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, літаки, танки та системи ППО великої дальності дали б Україні змогу реально захистити свободу на всій нашій території та переломити перебіг бойових дій.

"Якщо партнери не допоможуть Україні з літаками й танками, а такі можливості у них є, то існує високий ризик, що російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На їхніх кордонах, під їхніми містами. І підуть далі", – сказав Глава Української держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща продовжила для українців безкоштовний проїзд залізницею

Коли розмова між президентами добігала кінця, Львів зазнав повітряного удару російськими ракетами. Львів розташований за 50 кілометрів від польського кордону.

Після розмови Володимир Зеленський зв'язався із захисниками Маріуполя, які також повідомили, що місто зазнає нищівних повітряних обстрілів. Попри це військові запевнили, що рішучо налаштовані захищати Маріуполь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Польщі Дуда: Країна у нас велика, буде де ховати нападників

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Друзья познаются в беде. Польша не германия. Спасибо тебе - ПОЛЬША, спасибо другим европейским странам, помогающим Украине бескорыстно и без лицемерия!
показати весь коментар
26.03.2022 20:45
+15
показати весь коментар
26.03.2022 20:53
+13
Дякую за все браття поляки. Ніколи не забудемо вашої допомоги і підтримки. Україна і Польща назавжди.
показати весь коментар
26.03.2022 20:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Друзья познаются в беде. Польша не германия. Спасибо тебе - ПОЛЬША, спасибо другим европейским странам, помогающим Украине бескорыстно и без лицемерия!
показати весь коментар
26.03.2022 20:45 Відповісти
Дякую за все браття поляки. Ніколи не забудемо вашої допомоги і підтримки. Україна і Польща назавжди.
показати весь коментар
26.03.2022 20:48 Відповісти
Каюся ! Я раніше думав, що Польща нам не друг , але хочу вибачитися!
Я добровільно помилявся ...
Дорога Польща і Поляки якщо в вашому домі зось трапиться погане , все буду робити щоб вам допомогти і навіть більше
показати весь коментар
26.03.2022 20:49 Відповісти
Польша просто стала поруч.Добрий сусід,справжній друг ,надійний союзник.
Дякуємо брати словяни!
показати весь коментар
26.03.2022 20:51 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2022 20:53 Відповісти
жителі Львова з 2014 року, а може навіть з 1939 року ПОПЕРЕДЖАЛИ жителів вастока України хто ворог і що таке руSSкій мір...

мені тут одна ватніца з Маріуполя ще в січні тринділа що Донбас обстрілювали ЗСУ...
а мої родичі переїхали з Сум на Західну Україну...і ніякої Польщі та Німечини НЕ хочуть бачити...так їм там добре...якось так....
показати весь коментар
26.03.2022 22:53 Відповісти
Яким чином передача літаків вплине "на унеможливити обстріли українських міст"?
показати весь коментар
26.03.2022 21:54 Відповісти
Ну це типу: "В мене є план і я його притримуюсь."
показати весь коментар
27.03.2022 00:36 Відповісти
Скоріше в когось є маніакальна хатєлка, але відсутній розум
показати весь коментар
27.03.2022 08:46 Відповісти
g
показати весь коментар
27.03.2022 09:30 Відповісти
 
 