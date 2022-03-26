Ціна зволікання з літаками - тисячі життів українців, якщо партнери не допоможуть - існує ризик загрози Польщі та іншим країнам, - Зеленський у розмові з Дудою

Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Польща Анджей Дуда провели відеоконференцію. Глава Української держави подякував польському колезі за прийом українських біженців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба президента.

Анджей Дуда повідомив, що станом на цей час Польща прийняла вже 2,3 млн українців. За його словами, країна забезпечує їх усім необхідним.

Президенти, а також представники їхніх офісів обговорили функціонування енергосистеми України в єдиній енергетичній мережі Європи. Міністри енергетики двох держав отримали доручення продовжити консультації після завершення розмови.

Володимир Зеленський укотре наголосив на необхідності унеможливити обстріли українських міст із повітря. Президент України висловив розчарування тим, що літаки радянського виробництва, які є у східноєвропейських країн, зокрема Польщі, досі не передані нашій державі. Хоча публічно і ці країни, і США заявляли про готовність до такого рішення.

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"Ціна зволікання з літаками – тисячі життів українців, які ми втрачаємо від ракетних та авіаційних ударів по мирних українських містах", – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, літаки, танки та системи ППО великої дальності дали б Україні змогу реально захистити свободу на всій нашій території та переломити перебіг бойових дій.

"Якщо партнери не допоможуть Україні з літаками й танками, а такі можливості у них є, то існує високий ризик, що російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На їхніх кордонах, під їхніми містами. І підуть далі", – сказав Глава Української держави.

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Коли розмова між президентами добігала кінця, Львів зазнав повітряного удару російськими ракетами. Львів розташований за 50 кілометрів від польського кордону.

Після розмови Володимир Зеленський зв'язався із захисниками Маріуполя, які також повідомили, що місто зазнає нищівних повітряних обстрілів. Попри це військові запевнили, що рішучо налаштовані захищати Маріуполь.

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