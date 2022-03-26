Україна озвучила США оновлені потреби ЗСУ, за жодною позицією не було сказано: "Ні, це неможливо", - Резніков

Україна передала США оновлені потреби ЗСУ під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра оборони США Ллойда Остіна у Варшаві.

Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас була дуже хороша розмова, ми озвучили наші оновлені потреби, які я перед тим проговорив із генералом Залужним перед відрядженням, погодив із ним саме потреби ЗСУ, і ці потреби сьогодні проговорив: про допомогу, підтримку, і за жодною позицією не було сказано: "ні, це неможливо, це нереально", - наголосив він.

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