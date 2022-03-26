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Україна озвучила США оновлені потреби ЗСУ, за жодною позицією не було сказано: "Ні, це неможливо", - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна передала США оновлені потреби ЗСУ під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра оборони США Ллойда Остіна у Варшаві.
Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас була дуже хороша розмова, ми озвучили наші оновлені потреби, які я перед тим проговорив із генералом Залужним перед відрядженням, погодив із ним саме потреби ЗСУ, і ці потреби сьогодні проговорив: про допомогу, підтримку, і за жодною позицією не було сказано: "ні, це неможливо, це нереально", - наголосив він.
Топ коментарі
+61 Валентина Саюн
показати весь коментар26.03.2022 20:49
+32 Перехватчик
показати весь коментар26.03.2022 20:51
+26 Владимир c2a8b9e2
показати весь коментар26.03.2022 20:49
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Будь ласка, зачекайте...
Только почему-то с июля 21 г. от него не было ни единого заявления о готовности ВСУ к возможной войне с Мордором. Всё устраивало? Даже штатная укомплектованность на уровне 60-70%?
у нас воет сирена.
51 мин
Диверсанты стали минировать железнодорожные пути внутри Украины.
Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги - обязательно сообщите силовым структурам (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) либо работникам железной дороги.
у нас воет сирена.
А з іншої сторони орки, вони вже обісрані, а тут приїде ще щось таке що ого... Треба щоб вони ще в вороніжі бігли до доктора і при ньому собі в руку стріляли
Все просто.
Дурень думкою багатіє...
потрібно просити: літаки; пво; турецькі безпілотники; протикорабельні ракетні комплекси; ракети великої дальності, щоб знищити аеродроми, з яких вилітає російська авіація.