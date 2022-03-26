УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13886 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Оборона Війна
21 956 65
війна (56641) США (14499) Резніков (1386)

Україна озвучила США оновлені потреби ЗСУ, за жодною позицією не було сказано: "Ні, це неможливо", - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Україна передала США оновлені потреби ЗСУ під час зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра оборони США Ллойда Остіна у Варшаві.

Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас була дуже хороша розмова, ми озвучили наші оновлені потреби, які я перед тим проговорив із генералом Залужним перед відрядженням, погодив із ним саме потреби ЗСУ, і ці потреби сьогодні проговорив: про допомогу, підтримку, і за жодною позицією не було сказано: "ні, це неможливо, це нереально", - наголосив він.

Також дивіться: "Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс", - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+61
Генерал Залужний настоящий головнокомандувач. Респект як і іншим настоящим
показати весь коментар
26.03.2022 20:49
+32
показати весь коментар
26.03.2022 20:51
+26
И это радует и приближает победу!
показати весь коментар
26.03.2022 20:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.03.2022 20:49 Відповісти
в перший день можуть все, а завтра оппа - ой третя світова, в нас болить голова
показати весь коментар
26.03.2022 21:06 Відповісти
Інтрига дня.
показати весь коментар
26.03.2022 20:49 Відповісти
И это радует и приближает победу!
показати весь коментар
26.03.2022 20:49 Відповісти
Генерал Залужний настоящий головнокомандувач. Респект як і іншим настоящим
показати весь коментар
26.03.2022 20:49 Відповісти
Возможно.
Только почему-то с июля 21 г. от него не было ни единого заявления о готовности ВСУ к возможной войне с Мордором. Всё устраивало? Даже штатная укомплектованность на уровне 60-70%?
показати весь коментар
26.03.2022 21:37 Відповісти
из расеи бегут все кто может. чтото крысы чуют.
у нас воет сирена.
показати весь коментар
26.03.2022 20:51 Відповісти
Ну і слава богу до них дійшло , що імпотентність це шлях до поразки) , процес пішов ....
показати весь коментар
26.03.2022 20:51 Відповісти
Авіаносну ударну групу просіть, навіть дві.
показати весь коментар
26.03.2022 20:51 Відповісти
Правильно, одну в Азовское море, другую в Чёрное. И ещё пяток бомберов В-2 с запасом бомб и ракет на сотню самолето-вылетов
показати весь коментар
27.03.2022 15:34 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2022 20:51 Відповісти
показати весь коментар
26.03.2022 20:56 Відповісти
Бандеро-Мобіль@j_tuk_tuk_tuk

51 мин



Диверсанты стали минировать железнодорожные пути внутри Украины.
Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги - обязательно сообщите силовым структурам (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) либо работникам железной дороги.
показати весь коментар
26.03.2022 21:24 Відповісти
из расеи бегут все кто может. чтото крысы чуют.
у нас воет сирена.
показати весь коментар
26.03.2022 20:52 Відповісти
Нафига ви це розказуєте,кому воно потрібне!?? Розкажете вже тоді, коли ця зброя добряче відпрацює по орках!
показати весь коментар
26.03.2022 20:53 Відповісти
Моральний дух... В деяких місцях нашим важко, але чиновники не розуміють, що там нема інтернету...
А з іншої сторони орки, вони вже обісрані, а тут приїде ще щось таке що ого... Треба щоб вони ще в вороніжі бігли до доктора і при ньому собі в руку стріляли
показати весь коментар
26.03.2022 21:34 Відповісти
мнение дырявых не интересует...
показати весь коментар
26.03.2022 21:01 Відповісти
Была раньше новость, что США думали, как поэкономней распилить старые, но рабочие томагавки. Не знаю, к чему я это. Просто вспомнилось)))
показати весь коментар
26.03.2022 20:54 Відповісти
Ихтамуженєт
показати весь коментар
26.03.2022 20:56 Відповісти
Это хорошо, но для этого нужно выйти из догорора про "бла-бла-бла ракет средней дальности в Эвропе". Так как платформ наземного базирования нету
показати весь коментар
26.03.2022 21:16 Відповісти
Как можно выйти из того чего нет? И предмета договора нет. И страны договора нет. И как доказать, что использовано именно это? Ведь его же нет! По воронке можно определить что бахнуло? - Нет. А значит и фактов использования - нет. Но использование - есть, а фактов - нет.
Все просто.
показати весь коментар
26.03.2022 21:34 Відповісти
Ай цвай полицай будет против, та много кто будет против в самой Эвропе....та много где в Мире будут против...а вот ХИМАРС это то что надо
показати весь коментар
26.03.2022 22:12 Відповісти
Амеробандєровци
показати весь коментар
26.03.2022 20:54 Відповісти
Скорее бы)
показати весь коментар
26.03.2022 20:54 Відповісти
Хелфайеры подвезут?
показати весь коментар
26.03.2022 20:55 Відповісти
Да, тебе подай тебе полный список, а ты бегом доложишь в *********!
показати весь коментар
26.03.2022 20:58 Відповісти
Уже бегу
показати весь коментар
26.03.2022 21:05 Відповісти
О, цікаві смаколики лаптям будуть)
показати весь коментар
26.03.2022 20:56 Відповісти
Попрошайки.Потрібно було забеспечувати ВСУ до війни всім необхідним,а не закатувати мільярди в асфальт.
показати весь коментар
26.03.2022 20:56 Відповісти
Два роки завалили ДОЗ, десятки тисяч звільнилось військовослужбовців і десятки льотчиків, бо не піднімали зарплату, не заказували в Луча Стугни, заморозили ракетні програми і т.д.
показати весь коментар
26.03.2022 21:10 Відповісти
Вилупку,як сьогодні нам допомагають дороги котрі відремонтувало твоє зе?Ти виродку уявляєш скільки на 130 мільярдів,витрачених у 2021 році на дороги,можна було забеспечити наші збройні сили?Впевнений що ні,бо мозгів нема як у решти зебілів.
показати весь коментар
26.03.2022 22:03 Відповісти
В країні , в якій з 2014 року іде ВІЙНА,як би її не називала наша влада,в першу чергу потрібно забеспечувати всім необхідним ЗСУ .У вартості доріг більше половини(70млрд.гривень у 2021)займає бітум,який зеленський закуповував в білорусів і кацапів.То чию економіку піднімав твій зеленський?Проблема в тому що у зебілів повністю відсутнє логічне мислення,зате рівень хамства такий же як і в їх президента.(я вам что-то должен...)
показати весь коментар
26.03.2022 22:30 Відповісти
Михайло, судячи з його слів, є порохоботом, не розуміючи, що його улюблений порох вже ніколи не буде президентом, і українці у своїх більшості голосували не за Зеленського, а проти пороха, який зі своїми свинарчуками розкрадав країну, що знаходилась у стані війни (і фактично обкрадав кожного українця) замість того, щоб витрачати більше коштів на озброєння. Інакше кажучи, в українців у парі порох-Зеленський просто не було іншого вибору. А порохоботи вважають, що праві тільки вони, в цьому вони на диво схожі на кацапських виродків. Окрім того, треба не захлинатись у своїй злості, не бризкати слюною на тих, хто думає не так, як він, а навчитись приймати вибір більшості, подобається комусь це чи ні. Зрештою це буде ознакою щонайменше хороших манер. А праві у всьому тільки невиховані люди, у яких до того ж відсутнє критичне мислення. А якщо людина ще й обмежена в своїх аргументах, то вона, не маючи змоги щось довести в чесному спорі, починає або лаятись, або просто намагається образити опонента, показуючи всій інтернетспільноті свою ницість і розумову обмеженість.
показати весь коментар
26.03.2022 23:38 Відповісти
Я не є прихильником ні зеленського ні порошенка,голосував за Кошулинського.Мене дивує ваша логіка,що це порошенко винен у тому, що зеленський в 2021 році витратив на дороги 130 млрд,а потрібно було на армію.Чому ви не бачите очевидного і звинувачуєте папєрєдніков?Щодо другого туру президентських виборів ви праві,+40% проголосувала проти порошенка .Можна запитання:за які особисті якості,за які заслуги,за які політичні погляди чи може ще щось,ви проголосували за зеленського?Я особисто бачив лише його ролі в кіно і сценки в кварталі,для мене це не аргумент,бо всі його тексти написані не зеленським,і не мають жодного відношення до реального життя.Прихильників зеленського я некоректно називаю зебілами,бо вони не можуть пояснити за що обрали зеленського в першому турі виборів.
показати весь коментар
27.03.2022 10:30 Відповісти
Васьа, що було, то було. Це факт.
показати весь коментар
26.03.2022 21:28 Відповісти
Про НАТО они тоже не було сказано: "ні, це неможливо, це нереально"
Дурень думкою багатіє...
показати весь коментар
26.03.2022 20:57 Відповісти
Минитмены и Пискиперы
показати весь коментар
26.03.2022 20:58 Відповісти
Несколько тысяч Свитчблейд и мы перебьем всю кацапскую арту
показати весь коментар
26.03.2022 20:59 Відповісти
Омерика - страна чЮдес. Люблю Америку.
показати весь коментар
26.03.2022 21:00 Відповісти
Походу всякі локхід- мартени в ногах мають валятися щоб їх пустили перевірити системи ПВО, ракети і Глобал- хоуки в реальній протидії масованим ударам.
показати весь коментар
26.03.2022 21:02 Відповісти
значить скромні були вимоги.

потрібно просити: літаки; пво; турецькі безпілотники; протикорабельні ракетні комплекси; ракети великої дальності, щоб знищити аеродроми, з яких вилітає російська авіація.
показати весь коментар
26.03.2022 21:04 Відповісти
ПВО уверен просили
показати весь коментар
26.03.2022 21:06 Відповісти
Чмут казав що треба просити Хамери (котрі збирались поставити Афганістану) та стару бронетехніку, на кшталт М113. І ще можна попросити ХІМІРСи
показати весь коментар
26.03.2022 21:09 Відповісти
ти в курсі, що те що кажуть розраховано на "ту сторону" і воно ніфіга не співпадає, і на своїй дурній голові вони нову зброю скоріше відчують, ніж прочитають
показати весь коментар
26.03.2022 21:10 Відповісти
хочу відмітити тактовність Резнікова, який уточнив про консультацію із Залужним. хоча міг вдавати із себе павича та експерта
показати весь коментар
26.03.2022 21:06 Відповісти
После его рассказов про отсутствие "ударных группировок" на границе с Украиной,мало кто серьезно к нему относится,а Залужный уже авторитет.
показати весь коментар
26.03.2022 21:24 Відповісти
Завтра симонян скажет, что и американцы нацисты.
показати весь коментар
26.03.2022 21:06 Відповісти
Пока они могут сказать "да", уже и касапы могут закончиться..
показати весь коментар
26.03.2022 21:07 Відповісти
Кацапы скажут что обосрались потому что воевал с Гамерикой, была тьма абрамсов и Шварцнеггер на спитфаере
показати весь коментар
26.03.2022 21:10 Відповісти
Скажут ШварцНеггер Т-800 вообще на самом деле и его отпправили хохлобиндеровцам А ТО БЫ МЫ ЭТИХ ХАХЛОВ ДАВНО за 48 часов ушатали, но ТАМ терминатора подвезли из Пиндостана
показати весь коментар
26.03.2022 21:18 Відповісти
Не надо думать, что скажут кацапы. Вообще не надо.
показати весь коментар
26.03.2022 21:26 Відповісти
Так не думай, какие проблемы?
показати весь коментар
26.03.2022 22:16 Відповісти
Мамки рацєє, готуйте тару для купки вуглецю, т що останеться від ваших ви₽лядків))
показати весь коментар
26.03.2022 21:20 Відповісти
Сподіваюся, до переліку потреб ЗСУ усе ж таки були залучені спеціалісти, а не лише керівництво (яке найчастіше не знає тонкощів), бо зміна однієї букви в назві американського озброєння може означати більше, чим відмінності усіх Су-27/30/35/37/47/57/67 разом узятих.
показати весь коментар
26.03.2022 21:57 Відповісти
Droni kamikadze nuzni pobolse,,takze bylo interesno Himars MRLS oni jest daze do 500 kilometrov streliajet,eto bylo xoroso nakryt na takom rostojanije fasistov
показати весь коментар
26.03.2022 22:16 Відповісти
О, це серьйозна новина , це не пусте патякання Подоляка чи Люсі Абдристовича.
показати весь коментар
26.03.2022 22:41 Відповісти
Пох що скажуть урасєї.Їх слова пустий пердьож брехлива прапаганда.Хочу нагадати ми не попрошайки нам ніхто нічого не дає ми купуємо.На даний момент важпливо відправити у підводне плавання ті кляті корита що у сімферополі торпеда б їм під корму
показати весь коментар
26.03.2022 22:47 Відповісти
Ні не означає - так, на превеликий жаль. Ми подивимось що можна зробити, і так можна дивитись доволі довго.
показати весь коментар
26.03.2022 23:24 Відповісти
 
 