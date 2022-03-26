Байден про економіку РФ після санкцій: у найближчі роки ВВП Росії скоротиться наполовину
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Президент США Джо Байден заявив, що після впровадження санкцій країнами Заходу російська економіка скоротиться наполовину у найближчі роки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своїй промові у Варшаві.
"Через вагу загрози спільна відповідь Заходу була такою швидкою та потужною", – заявив він. "Ціна покарання – це єдине, що може змусити Росію змінити свій курс".
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс", - Байден
Він перерахував заходи, до яких вдалися США та союзники після початку Росією війни проти України. Зокрема, блокування російського центробанку від світової фінансової системи та від "воєнного фонду, який був схований по всьому світу".
Байден також згадав про нафтогазове ембарго та санкції проти 140 олігархів і їхніх родин, які заморозили такі активи як яхти, люксові апартаменти та вілли. Приватний сектор, продожив він, також діє, і понад 400 компаній зупинили свій бізнес в РФ.
"Як наслідок – рубль перетворився на непотріб", – заявив Байден (дослівно: "Rouble almost immediately turned into rubble"). Для прикладу він зауважив, що тепер за один долар можна придбати 200 рублів.
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Вони виробляють тільки нафту і газ.
ЄС вводить ембарго - і у них взагалі ВВП не буде!
підмосковний "Ашан"
Тільки, що стосується нафти, то 30% нафти китай бере.
https://tass.ru/info/14008857
Та росії взагалі не повинно бути. Ця територія має бути спалена з людьми.
Тільки так можна очистити світ від того зла
·2 ч
Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
і що толку з меншого ввп аж через два роки там, якщо бомби і ракети падають в Україні ПРЯМО ЗАРАЗ І ВЖЕ!!!!
біден, дай Україні ППО і літаки! ВЖЕ!