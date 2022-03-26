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Байден про економіку РФ після санкцій: у найближчі роки ВВП Росії скоротиться наполовину

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден заявив, що після впровадження санкцій країнами Заходу російська економіка скоротиться наполовину у найближчі роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своїй промові у Варшаві.

"Через вагу загрози спільна відповідь Заходу була такою швидкою та потужною", – заявив він. "Ціна покарання – це єдине, що може змусити Росію змінити свій курс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс", - Байден

Він перерахував заходи, до яких вдалися США та союзники після початку Росією війни проти України. Зокрема, блокування російського центробанку від світової фінансової системи та від "воєнного фонду, який був схований по всьому світу".

Байден також згадав про нафтогазове ембарго та санкції проти 140 олігархів і їхніх родин, які заморозили такі активи як яхти, люксові апартаменти та вілли. Приватний сектор, продожив він, також діє, і понад 400 компаній зупинили свій бізнес в РФ.

"Як наслідок – рубль перетворився на непотріб", – заявив Байден (дослівно: "Rouble almost immediately turned into rubble"). Для прикладу він зауважив, що тепер за один долар можна придбати 200 рублів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія "придушила" демократію у себе і намагається зробити це в інших країнах, - Байден

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
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26.03.2022 21:00
+14
Треба, щоб у найближчі роки рассіі взагалі не стало.
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26.03.2022 20:58
+12
Яке наполовину?

Вони виробляють тільки нафту і газ.

ЄС вводить ембарго - і у них взагалі ВВП не буде!
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26.03.2022 20:58
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Яке наполовину?

Вони виробляють тільки нафту і газ.

ЄС вводить ембарго - і у них взагалі ВВП не буде!
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26.03.2022 20:58 Відповісти
Навіщо такий примітив? Шапки збираєте?
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26.03.2022 21:06 Відповісти
Ещё имеет значение качество ВВП. Если ограничить поставки нефти и газа, то кацапов действительно не будет денег. 90-е раем покажутся
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26.03.2022 21:11 Відповісти
не совсем так, кацапы сделали выводы из совка .. не только теперь на трубе сидят .. первые в мире по торговле наркотиками на уровне государства .. а также по торговле людьми, органами, поддельными лекарствами и т.д. нужно слушать знающих людей, которые сбежали из оркостана, но были в теме ...
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26.03.2022 21:18 Відповісти
Не потрібно ура-патріотичних лозунгів. В орків загальний експорт вуглеводнів в ЄС - 25%, а решта індуси і китай із задоволенням скуплять з вигідним дисконтом. Реальні проблеми у них почнуться років за 2-3, із-за неможливості нормально добувати бо нема технологій. Але питання в тому де наша економіка тоді буде.
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26.03.2022 22:06 Відповісти
САНКЦІЇ рашці лише на користь!


підмосковний "Ашан"
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26.03.2022 22:09 Відповісти
ПНХ,песмістичне чмо Наконечний...!
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26.03.2022 22:10 Відповісти
Майже всі покупці - західні країни.

Тільки, що стосується нафти, то 30% нафти китай бере.

https://tass.ru/info/14008857
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26.03.2022 22:32 Відповісти
Это фантазии русни. Какие, мол, мы хитрожопые, будем в Китай и Индию. Но хех с резьбой им уже готовится в виде вторичных санкций для посмевших торговать с прокаженными.
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26.03.2022 23:39 Відповісти
А в рублях їхній ВВП навіть може зрости. Рашкованці з того будуть радіти і Пуйла прославляти.
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27.03.2022 01:01 Відповісти
Треба, щоб у найближчі роки рассіі взагалі не стало.
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26.03.2022 20:58 Відповісти
для этого делать что то нужно было ещё 8 лет назад, а не озабоченности выражать !
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26.03.2022 21:12 Відповісти
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26.03.2022 20:59 Відповісти
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26.03.2022 21:00 Відповісти
Работай, старичок, работай енергийнише
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26.03.2022 21:01 Відповісти
*****. "Найближчих років", при такій поведінці імпотентів з НАТИ, не буде...
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26.03.2022 21:03 Відповісти
Всё и всех, на раССеи, делим на два..
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26.03.2022 21:04 Відповісти
Так то на радость рускаму человеку.
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26.03.2022 21:05 Відповісти
Останнє що цікавить ерефію це економіка. Інакше ніякої війни не було б.
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26.03.2022 21:05 Відповісти
Краще, що було в радянському союзі - це були українці. Коли вони його залишили, то темрява зайняла їх місце. І коли Президент Байден помиляється, коли каже, що не вірить, що звичайні росіяни підтримують звірства путіна, проти українців. Він не знає цього факту, він живе в іншій парадигмі, не розуміючи, наскільки мізки росіян отруєні режимом, якому вони дозволили самі це зробити, бо це насення, яке генетично звикло до повної покори царю.
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26.03.2022 21:06 Відповісти
в нюрике нашли в канаве еще одного русака. тело никто забирать не собирается.
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26.03.2022 21:08 Відповісти
Подивися щойно фільм "Цвна правди"....

Та росії взагалі не повинно бути. Ця територія має бути спалена з людьми.

Тільки так можна очистити світ від того зла
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26.03.2022 21:09 Відповісти
Появится новое зло. Есть видимо какие то правила бытия, что было белое и чёрное, чуть более чёрное, чуть более белое. Ну типа что бы баланс был
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26.03.2022 21:13 Відповісти
от куда там взялись люди ? зомби людьми не называют ...
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26.03.2022 21:14 Відповісти
Vlad Nevzorov@vnevzorov

·2 ч



Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
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26.03.2022 21:11 Відповісти
показали по ящику ублюдка который тырил гумпомощь. рожа в крови. сказал шо теперь будет возить все бесплатно. слабо верится.
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26.03.2022 21:12 Відповісти
якI роки ви що кацапстан мае розсипатись на шматки i перестати iснувати на все про все 3-5 мiсяцiв максимум
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26.03.2022 21:18 Відповісти
У Байдена сплошные ошибки. Он совершенно не понимает менталитет россиян. Они сами отгораживаются от западного мира, а он им только в этом помогает. Все эти санкции они действительно на пользу путина, потому, что дают ему козырь, эффект окруженной крепости. К тому же путин хорошо подготовил страну к блокаде. Второй козырь, это их продовольственная безопасность. Что ни говорите, а сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность он в россии поднял. Третий козырь, при наличии дешевого газа и нефти и в связи с этим дешевых удобрений, ГСМ, тепловой и электрической энергии, его промышленность может сто лет вариться в собственном соку без внешнего мира. А тут ещё и великие страны, Индия, Китай, льют воду не на мельницу Байдена. И весь Мусульманский мир, особенно Арабский, даже сегодня не поддержал санкции. В общем рубка на взаимное истощение будет мирового масштаба.
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26.03.2022 21:44 Відповісти
Нажаль, це правда. Розвідка у них хороша, а аналітика погана. Крім санкцій вони ВЖЕ мають постачати нам зброю максимально багато і максимально швидко, поки ормія орків не оговталась від нашого удару. А вони соплі жують, особливо німці. Боягузи. Не розуміють що ***** хоче великої війни тому що воно *****.
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26.03.2022 22:10 Відповісти
Головне, щоб населення скоротилося, і чим сильніше - тим краще.
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26.03.2022 21:58 Відповісти
Уровень экономической интеграции и кооперации Запада с Россией был неоправданно и непозволительно высоким, вплоть до серьёзных угроз собственной безопасности. Время исправлять допущенные ошибки всеми доступными средствами.
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26.03.2022 22:14 Відповісти
Как это ВВП уменьшится в 2 раза? Будет всего 80+ см? И почему столько ждать ? Что, некому его сразу порубать на двое?
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26.03.2022 22:33 Відповісти
і що? іран і північна корея ДЕСЯТИЛІТТЯМИ живуть під санкціями і який результат? НІЯКИЙ!!!

і що толку з меншого ввп аж через два роки там, якщо бомби і ракети падають в Україні ПРЯМО ЗАРАЗ І ВЖЕ!!!!

біден, дай Україні ППО і літаки! ВЖЕ!
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26.03.2022 22:44 Відповісти
Це тому що, кацапстан плював на санкції і постачав цим країнам все необхідне для озброєння.
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26.03.2022 23:04 Відповісти
Це при умові, що Україна, як жертва агресії, не попросить про послаблення чи скасування накладених санкцій, звичайно, чи укладе мирний договір на колаборантських переговорах.
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26.03.2022 23:02 Відповісти
 
 