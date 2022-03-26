Байден про економіку РФ після санкцій: у найближчі роки ВВП Росії скоротиться наполовину

Президент США Джо Байден заявив, що після впровадження санкцій країнами Заходу російська економіка скоротиться наполовину у найближчі роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своїй промові у Варшаві.

"Через вагу загрози спільна відповідь Заходу була такою швидкою та потужною", – заявив він. "Ціна покарання – це єдине, що може змусити Росію змінити свій курс".

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Він перерахував заходи, до яких вдалися США та союзники після початку Росією війни проти України. Зокрема, блокування російського центробанку від світової фінансової системи та від "воєнного фонду, який був схований по всьому світу".

Байден також згадав про нафтогазове ембарго та санкції проти 140 олігархів і їхніх родин, які заморозили такі активи як яхти, люксові апартаменти та вілли. Приватний сектор, продожив він, також діє, і понад 400 компаній зупинили свій бізнес в РФ.

"Як наслідок – рубль перетворився на непотріб", – заявив Байден (дослівно: "Rouble almost immediately turned into rubble"). Для прикладу він зауважив, що тепер за один долар можна придбати 200 рублів.

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