Захисники Маріуполя з "Азову" за 26 березня знищили 3 танки та 1 БМД окупантів

За добу 26 березня захисники Маріуполя із полку НГУ "Азов" знищили 3 танки та 1 БМД окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі полку.

"Азовці продовжують нищити російських окупантів. Бійці полку "Азов" сьогодні на вулицях Маріуполя знищили 3 танки та підбили 1 БМД ворога. Ще раз нагадуємо російським військовим - тут ви знайдете лише смерть!", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми будемо битися до останнього", - командир "Азову" Прокопенко про оборону Маріуполя