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Маріуполь (2821) Азов (678)

Захисники Маріуполя з "Азову" за 26 березня знищили 3 танки та 1 БМД окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азов,окупант,техніка,знищена

За добу 26 березня захисники Маріуполя із полку НГУ "Азов" знищили 3 танки та 1 БМД окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі полку.

"Азовці продовжують нищити російських окупантів. Бійці полку "Азов" сьогодні на вулицях Маріуполя знищили 3 танки та підбили 1 БМД ворога. Ще раз нагадуємо російським військовим - тут ви знайдете лише смерть!", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми будемо битися до останнього", - командир "Азову" Прокопенко про оборону Маріуполя

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
.
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26.03.2022 21:29
+17
Бандеро-Мобіль@j_tuk_tuk_tuk

51 мин

Диверсанты стали минировать железнодорожные пути внутри Украины.
Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги - обязательно сообщите силовым структурам (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) либо работникам железной дороги.
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26.03.2022 21:25
+15
Низький поклін захисникам Маріуполя.
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26.03.2022 21:30
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Бандеро-Мобіль@j_tuk_tuk_tuk

51 мин

Диверсанты стали минировать железнодорожные пути внутри Украины.
Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги - обязательно сообщите силовым структурам (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) либо работникам железной дороги.
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26.03.2022 21:25 Відповісти
Dmitro Ne dobrui


@NeDobrui

·
14 ч



Тринитротолуол орки пихают в магазины, работает на размыкание, нашёл магазин типа с патронами, присоединил, начинаешь стрелять и взрыв, фишка вообще старая, но на этой войне мы столкнулись в первые.
Попередьте ввесь особовий склад!!!

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26.03.2022 21:35 Відповісти
.
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26.03.2022 21:29 Відповісти
Низький поклін захисникам Маріуполя.
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26.03.2022 21:30 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
34 мин



Пока российская армия совершает героические победы под славной Чернобаевкой, Азербайджан всадил ей в спину... Продолжите фразу.
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26.03.2022 21:30 Відповісти
Тюркско-османский буй.
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26.03.2022 21:35 Відповісти
Чуть пониже спины
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26.03.2022 21:50 Відповісти
а я еще позавчера говорил. еще казахи на низком старте.
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26.03.2022 22:06 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
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26.03.2022 21:38 Відповісти
Может так надо, я не спец, но хотелось бы как-то по-другому...
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26.03.2022 21:43 Відповісти
Taras Chornovil

3 mins ·



А вчора ж не тільки на Луганщині наші склад рашистських *********** підірвали. На північ від Чернігова рвонули по крупному. ********** рвалися близька 5 годин. А на півночі вже давно проблеми з постачанням. Скільки людських життів врятували цим влучним попадінням наші захисники! Також повідомляється, що за компанію знищена вража РЕБ, то у ворога раптом пропав зір і слух, а в Чернігові нарешті можна чути українське радіо, яке до того глушили окупанти.
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26.03.2022 22:02 Відповісти
самих зажмуреных орков уже никто не считает
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26.03.2022 22:31 Відповісти
👌👍👌
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26.03.2022 22:31 Відповісти
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26.03.2022 23:05 Відповісти
 
 