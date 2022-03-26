Захисники Маріуполя з "Азову" за 26 березня знищили 3 танки та 1 БМД окупантів
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За добу 26 березня захисники Маріуполя із полку НГУ "Азов" знищили 3 танки та 1 БМД окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі полку.
"Азовці продовжують нищити російських окупантів. Бійці полку "Азов" сьогодні на вулицях Маріуполя знищили 3 танки та підбили 1 БМД ворога. Ще раз нагадуємо російським військовим - тут ви знайдете лише смерть!", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+19 ПравдаЛюбка
показати весь коментар26.03.2022 21:29
+17 olele
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51 мин
Диверсанты стали минировать железнодорожные пути внутри Украины.
Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги - обязательно сообщите силовым структурам (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) либо работникам железной дороги.
@NeDobrui
·
14 ч
Тринитротолуол орки пихают в магазины, работает на размыкание, нашёл магазин типа с патронами, присоединил, начинаешь стрелять и взрыв, фишка вообще старая, но на этой войне мы столкнулись в первые.
Попередьте ввесь особовий склад!!!
@SergejTalk
·
34 мин
Пока российская армия совершает героические победы под славной Чернобаевкой, Азербайджан всадил ей в спину... Продолжите фразу.
3 mins ·
А вчора ж не тільки на Луганщині наші склад рашистських *********** підірвали. На північ від Чернігова рвонули по крупному. ********** рвалися близька 5 годин. А на півночі вже давно проблеми з постачанням. Скільки людських життів врятували цим влучним попадінням наші захисники! Також повідомляється, що за компанію знищена вража РЕБ, то у ворога раптом пропав зір і слух, а в Чернігові нарешті можна чути українське радіо, яке до того глушили окупанти.