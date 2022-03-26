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Рашисти на Херсонщині викрали активіста Козлова: Відвезли у невідомому напрямку, зв'язку з чоловіком немає

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

козлов

Російські окупанти продовжують скоювати злочини проти українців. На Херсонщині напередодні ввечері вони затримали місцевого активіста Олега Козлова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це повідомили місцеві жителі.

Вони розповіли, що Олега Миколайовича Козлова з Білозерки, що у Херсонській області, 25 березня ввечері затримали російські окупанти. Чоловіка відвезли в невідомому напрямку.

Наразі його телефон відімкнений. Доля українця невідома.

Читайте: Російські окупанти викрали громадського активіста Костянтина Овсянникова у Приморську на Запоріжжі. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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На все что способна казлиная армия это похищать людей. Пуйлоскот гофноармия террористов и мародеров.
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26.03.2022 21:32 Відповісти
Опять нихрена не понял. Как можно быть открытым активистом на окуппированной территории? Партизан, подпольщик, диверсант - понимаю, но здесь туплю, извините.
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26.03.2022 21:39 Відповісти
Зрадників зкацаплених достатньо було…
Тупити так не треба…
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26.03.2022 21:42 Відповісти
Зкацаплені гниди і зрадили Українця …
Живуть же поруч… сліди залишилися..
За усе, гниди, відповідатимуть після ПОСІВНОЇ !!
Слава Україні!!!
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26.03.2022 21:39 Відповісти
Боже, поможи
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26.03.2022 21:48 Відповісти
 
 