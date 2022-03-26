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Рашисти на Херсонщині викрали активіста Козлова: Відвезли у невідомому напрямку, зв'язку з чоловіком немає
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують скоювати злочини проти українців. На Херсонщині напередодні ввечері вони затримали місцевого активіста Олега Козлова.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це повідомили місцеві жителі.
Вони розповіли, що Олега Миколайовича Козлова з Білозерки, що у Херсонській області, 25 березня ввечері затримали російські окупанти. Чоловіка відвезли в невідомому напрямку.
Наразі його телефон відімкнений. Доля українця невідома.
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Тупити так не треба…
Живуть же поруч… сліди залишилися..
За усе, гниди, відповідатимуть після ПОСІВНОЇ !!
Слава Україні!!!