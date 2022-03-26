На Східному напрямку за 26 березня відбито 4 атаки, знищено 60 окупантів, 5 танків, 6 БМП, - ОТУ "Схід"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 20.00, 26.03.2022 року, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 4 атаки російсько-фашистських сил.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазаначається: "Втрати ворога склали: особового складу – до 60; танки – 5; БМП – 6; АТ – 1
Російські фашисти так й не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оззи
показати весь коментар26.03.2022 21:36 Відповісти Мені подобається 12
Саша Пончик
показати весь коментар26.03.2022 21:39 Відповісти Мені подобається 6
оззи
показати весь коментар26.03.2022 21:39 Відповісти Мені подобається 6
Валентина Костюченко
показати весь коментар26.03.2022 21:53 Відповісти Мені подобається 3
оззи
показати весь коментар26.03.2022 22:02 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...