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На Східному напрямку за 26 березня відбито 4 атаки, знищено 60 окупантів, 5 танків, 6 БМП, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Станом на 20.00, 26.03.2022 року, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 4 атаки російсько-фашистських сил.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід". 

У повідомленні зазаначається: "Втрати ворога склали: особового складу – до 60; танки – 5; БМП – 6; АТ – 1

Російські фашисти так й не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 6 ворожих атак, знищено до 100 окупантів, 8 танків, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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за поребриком чтото рвануло. под воронежем взорвался склад боеприпасов.
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26.03.2022 21:36 Відповісти
Утилизация ватнорылых идёт по плану.
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26.03.2022 21:39 Відповісти
байрактар.
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26.03.2022 21:39 Відповісти
Взорвался? Ну и хрен с ним!
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26.03.2022 21:53 Відповісти
уже 3 самолета. 2 ракеты. это млн баксов. путя еще жив?
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26.03.2022 22:02 Відповісти
 
 