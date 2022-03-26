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За 10 км від Луцька силами ППО було збито ворожий БПЛА або ракету, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

За 10 км від Луцька силами ППО було збито ворожий безпілотник або ракету.

Про це у Facebook повідомляє Волинська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Говорять, що польські радіо-локаційні установки всю територію України продивляються.

Польща могда б надавати нам дані, звідки на територію України вилетіла яка ракета чи літак, а також в якому напрямку рухається. Щоб українська авіація зразу вилітала і збивала ці об`єкти.

Такі дані можна надавати в режимі реального часу, і показувати на екрані онлайн як рухається об'єкт.

Також Польща своїми комплексами ПВО Patriot могла б закрити небо західної України. Вони б'ють на відстань 120 км.

Всю територію України, яка прилягає до Польщі, на відстань 120 км - можна було б захистити. Збивати росіські літаки і ракети. І росія не знала б хто це робить.

Львів можна було б захистити, Луцьк і інші міста.
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26.03.2022 21:39
+3
Десь збито, десь прилетіло. Луплять по нафтобазах(
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26.03.2022 21:42
+2
Де у вас і що воєт?
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26.03.2022 21:43
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Да. Було. Вже ніби не стріляють.
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26.03.2022 21:35 Відповісти
у нас воет. целый день.
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26.03.2022 21:38 Відповісти
Де у вас і що воєт?
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26.03.2022 21:43 Відповісти
сирена. Львов.
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26.03.2022 21:44 Відповісти
Вийшов подихати повітрям, побачив, як на горизонті щось блиснуло, а потім вибухнуло. Пішов в хату. Ківерці.
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26.03.2022 21:38 Відповісти
со вспышек нужно - приучать себя - падать на землю. а то в следующий раз вернуться может не получиться.
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27.03.2022 01:22 Відповісти
Говорять, що польські радіо-локаційні установки всю територію України продивляються.

Польща могда б надавати нам дані, звідки на територію України вилетіла яка ракета чи літак, а також в якому напрямку рухається. Щоб українська авіація зразу вилітала і збивала ці об`єкти.

Такі дані можна надавати в режимі реального часу, і показувати на екрані онлайн як рухається об'єкт.

Також Польща своїми комплексами ПВО Patriot могла б закрити небо західної України. Вони б'ють на відстань 120 км.

Всю територію України, яка прилягає до Польщі, на відстань 120 км - можна було б захистити. Збивати росіські літаки і ракети. І росія не знала б хто це робить.

Львів можна було б захистити, Луцьк і інші міста.
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26.03.2022 21:39 Відповісти
Слушна ідея , гадаю так і буде зовсім скоро
Я так розумію ***** пускає по 5-6 ракет бо знає половину приземлять а парочка долетить , щоб не було твльки дублювання роботи по цілям між нашим про і польським
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26.03.2022 21:43 Відповісти
Застосування авіації для збиття ракет - не є ефективною, тим більш української авіації.
Будь-яка РЛС передає дані в режимі реального часу і показує як рухається об'єкт. Інакше як би їх збивала українське ППО?
120км - це максимальна дальність, яка значно менша для крилатих та балістичних ракет.
Для максимальної ефективності краще розташовувати ЗРК перед зоною, що прикривається.
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26.03.2022 22:09 Відповісти
Потім польські Петріот могли б і далі заїхати. В випадку наступу кацапських військ (а це все видно по безпілотникам, як і куди вони переміщаються) - ці комплекси могли б вернутись до себе в Польщу, і ніхто б про них не знав.
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26.03.2022 22:23 Відповісти
Це навряд - з космосу все видно.
Тим більш випромінення фазованої решітки РЛС Петріота не можна сплутати з доплеровською РЛС С-300.
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26.03.2022 22:35 Відповісти
ти хочеш сказати з космосу по віпроміненню видно де стоїть пво?
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26.03.2022 22:48 Відповісти
"Застосування авіації для збиття ракет - не є ефективною"

А що є ефективним для збиття ракет?
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26.03.2022 22:24 Відповісти
ЗРК
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26.03.2022 22:31 Відповісти
не эффективно, но возможно. если скорость дозвуковая, ракета низколетящая "крылатая" и ее каким-либо образом мониторят\передают в реальном режиме (спутник\видеокамеры) и есть авиация в районе - то вполне. ну или если есть куча аналогов "шилок" по всей зоне и опять же мониторинг \ централизованный контроль. но все это нужно было делать до начала массированной агрессии.
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27.03.2022 00:52 Відповісти
Повітряні об'єкти (у т.ч. крилаті ракети) не відслідковуються відосіками у тік-токє, для цього застосовуються РЛС, як наземні, так і на літаках. Час реакції зі застосуванням літаків буде у рази довшим, ніж у випадку ЗРК.
Почитай якісь мурзілки про ППО, я не збираюсь тут курс маладова байца набирати.
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27.03.2022 08:40 Відповісти
про у поляков это нато, а не личная собственность. а тут и один дедушка и второй "не воюют" и вообще мир дружба.
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27.03.2022 01:25 Відповісти
Ні, це саме ППО Польщі, у НАТО взагалі власних військ майже немає, тому усі ці заклики з Банкової і виглядають так непрофесійно.
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27.03.2022 08:42 Відповісти
ой ли. имхо, именно пво натовское, имхо, потому что ракеты - они могут пролететь все ес за минуты. а поскольку "мир дружба" и байденовское "мы не воюем с россией, мы вообще на другом континенте это не наши проблемы" то и пво молчит.
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27.03.2022 19:29 Відповісти
Не думаю, що у НАТО є ППО взагалі
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31.03.2022 10:01 Відповісти
Все ближче до наших братів поляків дивлюся , ***** хоче таким чином показати , що він не поважає Містера Презедента
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26.03.2022 21:40 Відповісти
Десь збито, десь прилетіло. Луплять по нафтобазах(
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26.03.2022 21:42 Відповісти
я все думав де ж наше пво. Чому прилітає по містам. А вони на заході.
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26.03.2022 22:48 Відповісти
 
 