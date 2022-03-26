За 10 км від Луцька силами ППО було збито ворожий БПЛА або ракету, - ОВА

За 10 км від Луцька силами ППО було збито ворожий безпілотник або ракету.

Про це у Facebook повідомляє Волинська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.

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