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За 10 км від Луцька силами ППО було збито ворожий БПЛА або ракету, - ОВА
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За 10 км від Луцька силами ППО було збито ворожий безпілотник або ракету.
Про це у Facebook повідомляє Волинська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Сергій Матвієнко b61c3773
показати весь коментар26.03.2022 21:39
+3 Руслан Вовчук 22efa89a
показати весь коментар26.03.2022 21:42
+2 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар26.03.2022 21:43
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Будь ласка, зачекайте...
Польща могда б надавати нам дані, звідки на територію України вилетіла яка ракета чи літак, а також в якому напрямку рухається. Щоб українська авіація зразу вилітала і збивала ці об`єкти.
Такі дані можна надавати в режимі реального часу, і показувати на екрані онлайн як рухається об'єкт.
Також Польща своїми комплексами ПВО Patriot могла б закрити небо західної України. Вони б'ють на відстань 120 км.
Всю територію України, яка прилягає до Польщі, на відстань 120 км - можна було б захистити. Збивати росіські літаки і ракети. І росія не знала б хто це робить.
Львів можна було б захистити, Луцьк і інші міста.
Я так розумію ***** пускає по 5-6 ракет бо знає половину приземлять а парочка долетить , щоб не було твльки дублювання роботи по цілям між нашим про і польським
Будь-яка РЛС передає дані в режимі реального часу і показує як рухається об'єкт. Інакше як би їх збивала українське ППО?
120км - це максимальна дальність, яка значно менша для крилатих та балістичних ракет.
Для максимальної ефективності краще розташовувати ЗРК перед зоною, що прикривається.
Тим більш випромінення фазованої решітки РЛС Петріота не можна сплутати з доплеровською РЛС С-300.
А що є ефективним для збиття ракет?
Почитай якісь мурзілки про ППО, я не збираюсь тут курс маладова байца набирати.
и вообще мир дружба.