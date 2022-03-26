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Зеленський провів "конструктивну розмову" з прем'єром Болгарії Петковим - говорили про зупинення гуманітарної катастрофи в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

петков

Президент України Володимир Зеленський провів конструктивні переговори з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері. 

"Провів конструктивну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Поінформував про перебіг протидії російській агресії. Обговорили критичну гуманітарну ситуацію в українських містах і селах. Маємо спільно зупинити гуманітарну катастрофу!", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія відмовилася від перемовин про новий контракт із "Газпромом"

Автор: Роман Свиридович
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а что пропуйловский президент Радев? молчит?
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26.03.2022 21:45 Відповісти
никто не собирается в болгарию. чем они помогут. обычная летняя наливайка.
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26.03.2022 21:50 Відповісти
Зелёнкин, болгары уже поплыли, просто целку строят. Дожимай. Вот здесь можно и понаглее.
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26.03.2022 21:57 Відповісти
Спасибо за европейскую позицию премьера Болгарии, всё предприятия, которые работали с ***********, стоят.
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26.03.2022 22:09 Відповісти
В чому конструктив?
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26.03.2022 22:22 Відповісти
ТРЕБА ПОДЯКУВАТИ ЗА ТЕ ЩО ХОЧА Б БІЖЕНЦІВ НОРМАЛЬНО ПРИЙНЯЛИ.
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26.03.2022 22:43 Відповісти
В Болгарии процесс реальной декоммунизации еще не начинался. Отсюда их симпатии к путинской России. Имеет смысл выставлять болгарский истэблишмент на публичный показ мирового уровня именно в этом свете.
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26.03.2022 22:44 Відповісти
 
 