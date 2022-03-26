Зеленський провів "конструктивну розмову" з прем'єром Болгарії Петковим - говорили про зупинення гуманітарної катастрофи в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів конструктивні переговори з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.
"Провів конструктивну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Поінформував про перебіг протидії російській агресії. Обговорили критичну гуманітарну ситуацію в українських містах і селах. Маємо спільно зупинити гуманітарну катастрофу!", - зазначається у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mykhailo Stepanov
показати весь коментар26.03.2022 21:45 Відповісти Мені подобається 0
✘
оззи
показати весь коментар26.03.2022 21:50 Відповісти Мені подобається 1
Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар26.03.2022 21:57 Відповісти Мені подобається 0
Petrov Viktor
показати весь коментар26.03.2022 22:09 Відповісти Мені подобається 1
Oleksandr Ievtushenko
показати весь коментар26.03.2022 22:22 Відповісти Мені подобається 1
Мирон Левицький
показати весь коментар26.03.2022 22:43 Відповісти Мені подобається 1
Зобар Моисеевич
показати весь коментар26.03.2022 22:44 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...