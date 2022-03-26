Путін хотів меншої присутності НАТО на кордонах РФ, тепер він має більшу присутність, - Байден
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що війна проти України є стратегічним провалом Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Попри жорстокість Володимира Путіна, не має бути жодних сумнівів, що ця війна вже є стратегічним провалом для Росії", - сказав він.
За словами Байдена, російські сили в Україні зіткнулись з силою мужнього і жорсткого українського спротиву.
"Замість того, аби зламати українську рішучість, російські жорстокі тактики зміцнили рішучість. Замість того, аби роз'єднати НАТО, Захід тепер сильніший і більш об'єднаний, аніж був раніше. Росія хотіла меншої присутності НАТО на її кордоні, але тепер він (Путін. - Ред.) має сильнішу присутність, більшу присутність", - наголосив американський лідер.
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путін же боявся, що ядерні ракети поставить НАТО в Україні.
Байден: "Україна зробила недостатньо для свого захисту! Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала. 28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами."
Байден: Павло Шофте звиздун, я такого не казав.
Эстония оказала военную помощь Украине в 6 раз больше чем Германия. При этом экономика Германии в 65 раз больше, чем Эстонии
НАТО просто повод для отвода глаз. Байден выглядит дурачком если правда думает что проблема была в НАТО.
По его словам, причина такого решения - учения НАТО в Грузии.