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Путін хотів меншої присутності НАТО на кордонах РФ, тепер він має більшу присутність, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що війна проти України є стратегічним провалом Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Попри жорстокість Володимира Путіна, не має бути жодних сумнівів, що ця війна вже є стратегічним провалом для Росії", - сказав він.

За словами Байдена, російські сили в Україні зіткнулись з силою мужнього і жорсткого українського спротиву.

"Замість того, аби зламати українську рішучість, російські жорстокі тактики зміцнили рішучість. Замість того, аби роз'єднати НАТО, Захід тепер сильніший і більш об'єднаний, аніж був раніше. Росія хотіла меншої присутності НАТО на її кордоні, але тепер він (Путін. - Ред.) має сильнішу присутність, більшу присутність", - наголосив американський лідер.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Захід ніколи не розумів радянський союз і росіян. Краще, що було в радянському союзі - це були українці. Коли вони його залишили, то темрява зайняла їх місце. Ця темрява стала називатися - рф. І Президент Байден помиляється, коли сьогодні каже, що не вірить, що звичайні росіяни підтримують звірства путіна, проти українців. Він не знає цього факту, він живе в іншій парадигмі, не розуміючи, наскільки мізки росіян отруєні режимом, якому вони дозволили самі це зробити, бо це населення, яке генетично звикло до повної покори царю.
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26.03.2022 22:10
+29
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26.03.2022 22:12
+24
До ЗЄшашличків.
Байден: "Україна зробила недостатньо для свого захисту! Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала. 28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами."
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26.03.2022 22:15
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На те воной ***** , в ньгож все навпаки
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26.03.2022 22:09 Відповісти
Не НАТО беспокоило *****. С Латвии до москвьі ближе чем с Украины. Оно искало хоть какой-то повод для войны
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26.03.2022 22:44 Відповісти
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26.03.2022 23:11 Відповісти
Захід ніколи не розумів радянський союз і росіян. Краще, що було в радянському союзі - це були українці. Коли вони його залишили, то темрява зайняла їх місце. Ця темрява стала називатися - рф. І Президент Байден помиляється, коли сьогодні каже, що не вірить, що звичайні росіяни підтримують звірства путіна, проти українців. Він не знає цього факту, він живе в іншій парадигмі, не розуміючи, наскільки мізки росіян отруєні режимом, якому вони дозволили самі це зробити, бо це населення, яке генетично звикло до повної покори царю.
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26.03.2022 22:10 Відповісти
Я гадаю Кулеба це давно почснив Блінкену , а той вже зуміє пояснити це великому Дідові
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26.03.2022 22:14 Відповісти
Ну судячи з промови Байден, то коли вона готувалася, цього розуміння не було і вони не дивилися навіть на останні соцопитування в фашистії з цього приводу. А змінити парадигму досить важко може бути, якщо не спілкуватися з цими виродками безпосередньо, а дивитися тільки на опитування. А ці виродки дійсно такі і є у більшості своїй, гнилі, втрачені для цивілізації тіні душ людей.
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26.03.2022 22:47 Відповісти
Украинцы рады за страны НАТО
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26.03.2022 22:10 Відповісти
Раіська має розкластись.
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26.03.2022 22:11 Відповісти
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26.03.2022 22:12 Відповісти
Кстати ДА=>(уйло добилось совсем противоположного……
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26.03.2022 22:13 Відповісти
Треба ще ядерні ракети поставити в Прибалтиці.

путін же боявся, що ядерні ракети поставить НАТО в Україні.
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26.03.2022 22:13 Відповісти
Он читает тексты форумов 2014 года.
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26.03.2022 22:14 Відповісти
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26.03.2022 22:15 Відповісти
Вибач, але для кого ця картинка. Громадяни перерахованих тобою країн навряд чи знають українську.
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26.03.2022 22:21 Відповісти
Китаю хоть щось даси ?
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26.03.2022 22:25 Відповісти
Телефон куплю на алібазарі, достатньо, як думаєш?
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26.03.2022 22:54 Відповісти
це твої прав, а я про обов'язки
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26.03.2022 23:26 Відповісти
На дедушку прям не нарадуюсь. Он скоро объявит, что 2х2=4
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26.03.2022 22:15 Відповісти
До ЗЄшашличків.
Байден: "Україна зробила недостатньо для свого захисту! Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала. 28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами."
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26.03.2022 22:15 Відповісти
***….скільки можна? Я
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26.03.2022 22:26 Відповісти
Щойно, пресс служба Білого дому

Байден: Павло Шофте звиздун, я такого не казав.
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26.03.2022 22:49 Відповісти
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27.03.2022 00:04 Відповісти
***, відверто. Потрібно ж було кудись дівати угрупування яке в Афганісталі було. Ще й за спільні кошти НАТО. А нам потрібна зброя. Багато високоточної зброї в тому числі наступальної, танки, літаки, ППО нормальне, а не дивитися як з-за кордонону всі нас морально підтримують.
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26.03.2022 22:16 Відповісти
Они спецом там все оставили чтобы талибы Таджикистан у ху.ла оттяпали.
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26.03.2022 22:22 Відповісти
Попри шалені витрати, вони не хотіли на декілька фронтів розриватись, серед іншого, бо тоді Китай та Рашка лякали нападом на Тайвань та Україну. А по-друге, американці бачили що Афганістану вони вже не авторитет і не гарантії. Ну то й до побачення! Те як здавалися талібам без бою, подекуди цілими батальонами (!!!), афганські військові зайвий раз довело правоту США, щодо виходу із "країни НЕВДЯЧНИХ СВИНІВ"! А щодо "морально" то як у вас взагалі язик повертається це казати, та рука не здригається це писати??? Я розумію вашу емоцію, бо сам молюся за поставки важкого озброєння та ППО, але Захід поволі усвідомлює, що ця справа не любить розголосу.
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27.03.2022 01:36 Відповісти
Ху.ло выдернул чеку с гранаты и бросил гранату себе в трусы. Это подлинный перевод слов Байдена.
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26.03.2022 22:16 Відповісти
у нас пропал свет. мож куда прилетело.
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26.03.2022 22:17 Відповісти
стратех уле
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26.03.2022 22:19 Відповісти
**** просто хотів знищити Україну, бо вона заважаємо йому жити.
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26.03.2022 22:21 Відповісти
Львов. света нет. видно кудато попали. херово.
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26.03.2022 22:21 Відповісти
Ага. В русску православну церкву. Вона за двісті метрів від метро. Того що на набережній Львова. Воно одне біля пам'ятника Леніна.
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26.03.2022 22:30 Відповісти
сарказм не уместен.
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26.03.2022 22:33 Відповісти
Ну добре в Атомну станцію ту що на вулиці Степана Бандери влучили ракети. Всі три.
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26.03.2022 22:36 Відповісти
помолчи урод.
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26.03.2022 22:54 Відповісти
Ватанчик бомбити пуканчик? Мабуть ти вже помітив новину на цензорів, що всі три ракети збито. Тому світло у тебе знову є. Вмикай.
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26.03.2022 23:02 Відповісти
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26.03.2022 22:37 Відповісти
Так то оно так насчёт НАТО сейчас, но ********** сознательно шёл на полный захват Украины, выходит на сближение границ со странами НАТО. Поэтому предлог распространения НАТО, это просто предлог для оправдания и поддержки кровавой захватнической войны своим перепуганным НАТОй рабсейским зомбированым быдлом.
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26.03.2022 22:25 Відповісти
Так і здохнеш, падаль, у своєму бункері, курва недороблена.
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26.03.2022 22:28 Відповісти
Сухии цифры - кто есть кто.

Эстония оказала военную помощь Украине в 6 раз больше чем Германия. При этом экономика Германии в 65 раз больше, чем Эстонии
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26.03.2022 22:32 Відповісти
А де ж сухі цифри?
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26.03.2022 22:38 Відповісти
***** образилося що це тавро йому набили українці з цим воно здохне і багато поколінь будуть плювати в бік параші...
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26.03.2022 22:35 Відповісти
***** хотело захапать Украину.
НАТО просто повод для отвода глаз. Байден выглядит дурачком если правда думает что проблема была в НАТО.
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26.03.2022 22:36 Відповісти
Пачка бумаги в магазине стоит ₽2000. В ней 500 листов. Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне. То есть сказать, что ***** превратил рубли и российские акции в бумагу - оскорбление для бумаги
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26.03.2022 22:57 Відповісти
Вооруженные силы Абхазии приведены в повышенную готовность. Об этом сообщил министр обороны непризнанной страны Владимир Ануа.

По его словам, причина такого решения - учения НАТО в Грузии.
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26.03.2022 23:06 Відповісти
**** взагалі то хоче знищити НАТО, а обісраний байден мичить про якусь присутність....
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26.03.2022 23:52 Відповісти
Сам ти обісраний, троляка!
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27.03.2022 01:38 Відповісти
 
 