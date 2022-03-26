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Волинь (650) ракети (2821)

На Волині військові збили три ракети, які були випущені з території республіки Білорусь, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Ввечері 26 березня ворог завдав ракетних ударів по Волинській області. Всі ракети були випущені з території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це повідомив заступник голови ОВА Андрій Ярмольський.

"На Волині військові збили три ракети, які були випущені з території Республіки Білорусь", – сказав він.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
А можна ище раз абращение биларуской студентки к украинцам пасматреть?
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26.03.2022 22:48
+7
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26.03.2022 22:46
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26.03.2022 22:46 Відповісти
А можна ище раз абращение биларуской студентки к украинцам пасматреть?
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26.03.2022 22:48 Відповісти
це котре,бо я щось напевно пропустив?)
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27.03.2022 00:23 Відповісти
А що, їх було декілька?
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27.03.2022 00:27 Відповісти
та я й першого не видів,якось не цікаво шо ті "апазіціанєри" калякають)але тут захотілось глянути може там якась мисля родилась...
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27.03.2022 00:41 Відповісти
Тоді навіть не напружуйся. Мисля - "мишебратья". Все, крапка.
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27.03.2022 00:43 Відповісти
ой яке воно конченне,ясно "поцреотик" порвався йди сраку заший бо продує)))
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27.03.2022 01:40 Відповісти
Можна одне питання - чого вас, ************, завжди на "срачні" теми тягне? Навіть, незважаючи, що це пряме "паліво", ви - как бабочка к огню...
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27.03.2022 01:47 Відповісти
хто про що а долбойоб якому правда рило ріже все про сраки йди зашийся бо скоро ходити не зможеш
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27.03.2022 14:39 Відповісти
Нет такой страны Бялорусия!
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26.03.2022 22:52 Відповісти
"сапсан" уже вылетел в ответку.
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26.03.2022 23:09 Відповісти
Мне кажется или ракет всё таки заметно больше стали сбивать?
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26.03.2022 23:56 Відповісти
Не знаю, більше чи ні, а от кількість нафтобаз в Україні стрімко зменшується...
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27.03.2022 00:47 Відповісти
Вообще, как по мне наша позиция по Белоруси беззубая, давно поря объявить, что вылет авиации и ракет с их территории это фактическое объявление войны и ******* по их аэропортам, которые мы в состоянии достать. Да да, стратег мамкин, не говорите )))))
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27.03.2022 00:04 Відповісти
Казус беллі на казусі беллі сидить та казусом беллі погоняє, а влада не хоче напад нападом називати. Це що, заохочення тирана Лукашенко???
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27.03.2022 01:19 Відповісти
Вчора орки в західному напрямку, дуже збуджені були.
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27.03.2022 08:44 Відповісти
 
 