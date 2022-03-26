На Волині військові збили три ракети, які були випущені з території республіки Білорусь, - ОВА

Ввечері 26 березня ворог завдав ракетних ударів по Волинській області. Всі ракети були випущені з території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це повідомив заступник голови ОВА Андрій Ярмольський.

"На Волині військові збили три ракети, які були випущені з території Республіки Білорусь", – сказав він.

Читайте також: За 10 км від Луцька силами ППО було збито ворожий БПЛА або ракету, - ОВА