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В Білому домі заявили, що Байден не закликав до зміни режиму в Росії, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Президент США Джо Байден не закликає до зміни режиму в Росії.

Про це заявили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Точка зору президента полягала в тому, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном. Він не обговорював владу Путіна в Росії чи зміну режиму", - сказав чиновник Білого дому.

Він зазначив, що слів Байдена про те, що Путін "не може залишатися при владі", не було в його підготовленому виступі.

Також читайте: Україна не буде перемогою для РФ. Диктатор, який намагається розбудувати імперію, не може залишитися при владі, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
За всё оправдываются....... Как наказание они и получат мировую войну
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26.03.2022 22:47
+24
При исполнении воинского долга погиб Гашиятуллин Руслан Рамазанович




Фото: s.e-osetia.ru


Герои

Об этом рассказал военный эксперт Олег Марзоев:

«При исполнении воинского долга геройски погиб наш боевой товарищ, подполковник Гашиятуллин Руслан Рамазанович .

Мужественный офицер 58-й армии, ветеран боевых действий, он был настоящим профессионалом военного дела, проходил службу в спецназе ГРУ, а последние годы жизни связали его с Аланией, которую он полюбил всем сердцем. Отношение Руслана передают и слова его сестры: «...мой брат не был уроженцем Осетии, но отдал жизнь под флагом республики...».

Командир батальона, он во время специальной военной операции шел в бой впереди своих подчиненных, сохраняя верность долгу и Присяге.

Жизнь Руслана оборвалась в ожесточенном сражении на подступах к Днепру. Благодаря его смелым и решительным действиям удалось избежать больших потерь...

Ему было 40 лет. Без отца остались четверо сыновей.

Военная панихида прошла 24 марта на его малой Родине, в далёком селе Сафакулево Курганской области... Он отдал свою жизнь, чтобы чьи-то сыновья вернулись живыми домой..

Покойся с миром, брат. Вечная память и слава офицеру!»
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26.03.2022 22:51
+14
Наснеправильнапоняли? Найдите там хоть одного с яйцами
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26.03.2022 22:50
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26.03.2022 22:47 Відповісти
бггг

Олександр Бригинець@bryhynets

2 ч



Ключове з промови Байдена:
«Путін не повинен залишатися при владі!»
Я це зрозумію так: хочете компромісу - приберіть *****, а не приберете - росії не буде
Другий варіант мені видається реальнішим
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26.03.2022 22:57 Відповісти
його там немає 😉
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26.03.2022 23:04 Відповісти
За всё оправдываются....... Как наказание они и получат мировую войну
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26.03.2022 22:47 Відповісти
Сьогоднішня історична промова Джо Байдена коротко:

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26.03.2022 22:58 Відповісти
а чому? хай би закликав.
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26.03.2022 22:49 Відповісти
Норм.Правильно сказав.Усі про це думають.
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26.03.2022 22:49 Відповісти
Так виходить що не казав
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26.03.2022 22:53 Відповісти
казав, але типу від себе)
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26.03.2022 23:24 Відповісти
Наснеправильнапоняли? Найдите там хоть одного с яйцами
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26.03.2022 22:50 Відповісти
Как не хватает Рональда Рейгана.
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26.03.2022 23:08 Відповісти
********** тоже обосрался и говорит, что его неправильно поняли в Украине. Украина со своими стальными яйцами заставила дрогнуть крупнейшего агрессора на континенте.
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26.03.2022 23:38 Відповісти
Так бы и сказал: "Из-за вашего путина вы отправитесь в каменный век. Выберите себе нормального президента, а не идиота."
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26.03.2022 22:50 Відповісти
Позор уже есть. Осталось войну
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26.03.2022 22:51 Відповісти
Норм, дедушка Байден! До конца войні Пу сам лапти надует! Ну, или Гаага
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26.03.2022 22:51 Відповісти
При исполнении воинского долга погиб Гашиятуллин Руслан Рамазанович




Фото: s.e-osetia.ru


Герои

Об этом рассказал военный эксперт Олег Марзоев:

«При исполнении воинского долга геройски погиб наш боевой товарищ, подполковник Гашиятуллин Руслан Рамазанович .

Мужественный офицер 58-й армии, ветеран боевых действий, он был настоящим профессионалом военного дела, проходил службу в спецназе ГРУ, а последние годы жизни связали его с Аланией, которую он полюбил всем сердцем. Отношение Руслана передают и слова его сестры: «...мой брат не был уроженцем Осетии, но отдал жизнь под флагом республики...».

Командир батальона, он во время специальной военной операции шел в бой впереди своих подчиненных, сохраняя верность долгу и Присяге.

Жизнь Руслана оборвалась в ожесточенном сражении на подступах к Днепру. Благодаря его смелым и решительным действиям удалось избежать больших потерь...

Ему было 40 лет. Без отца остались четверо сыновей.

Военная панихида прошла 24 марта на его малой Родине, в далёком селе Сафакулево Курганской области... Он отдал свою жизнь, чтобы чьи-то сыновья вернулись живыми домой..

Покойся с миром, брат. Вечная память и слава офицеру!»
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26.03.2022 22:51 Відповісти
з чим всіх нас і вітаем ...
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26.03.2022 22:54 Відповісти
на одного ******* меньше
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26.03.2022 22:55 Відповісти
У Стерненка сьогодні була класна підбірка у відео про жмурів, які прийшли вбивати українців за гроші.

Земля вам цвяхами та прокляття на усіх ваших *********, нехай живуть у злиднях та здохнуть від голоду у канаві.
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26.03.2022 23:00 Відповісти
Справжній нащадок монголо-татарської орди. 800 років від битви на Калці-нічого не міняється.Прапра....дєди воєвалі.
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26.03.2022 23:42 Відповісти
земля СКЛОВАТОЮ !!!
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26.03.2022 23:56 Відповісти
коли це про свиней смердючих писали некрологи?
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27.03.2022 11:08 Відповісти
о Боже - вони вже ссать і того , що трошки не так ( не по протоколу) сказав Дідусь Байден ....
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26.03.2022 22:53 Відповісти
Закликав не закликав треба було закликати.В расєї всеодно скажуть своїм баранам шо закликав
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26.03.2022 22:54 Відповісти
Не, ну я-то американского дедушку понимаю, как своего. Когда у тебя нет зубов и есть внук-дебил у которого есть граната, то ты хочешь просто перетертую морковку и теплое молоко, и еще чтобы это внук не наплодил плюс-минус полтора десятка таких же дебилов с гранатами.
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26.03.2022 22:54 Відповісти
Якщо хтось не зрозумів Джо Байдена і його промови , то не потрібно приписувати те , чого не було !

Його не цікавить , залишиться ху@ло на посаді чи ні ,
Він чітко сказав , що путлєру не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном, крапка!
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26.03.2022 22:56 Відповісти
В доказательство этого Украине должна быть предоставлена военная помощь на десятки миллиардов долларов. Если его слова не пустой звук и защита демократии превыше всего. Давным давно можно было предоставить Украине противокорабельные комплекс и мы бы затопили все кацапские корабли.
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26.03.2022 23:03 Відповісти
А что еще нам должны? А ты не должен был сам сделать противокорабельные комплексы? Нам дают гораздо больше ,чем должны, и гораздо больше, чем об этом сообщают в СМИ.
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26.03.2022 23:19 Відповісти
Нам дают гораздо меньше чем должны, если они не лгут что хотят избежать третьей мировой войны. Представьте например если бы Чехословакии в 1938 году помогли, а не кинули.
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26.03.2022 23:27 Відповісти
Всё правильно, дипломатия есть дипломатия))) Щас рашисты надуются от гордости, что поставили Америку на колени, и пойдут дальше бухать. А х.уйло так и останется х.уйлом)
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26.03.2022 22:59 Відповісти
фишка. ничего такого он не сказал. в стиле раша тудей. молодцы.
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26.03.2022 23:01 Відповісти
Складнощі перекладу. Кожен інтерпритує як йому вигідно або чує те, що хоче почути, або недочує і додумає.В будь якому разі ми отримує всебічну підтримку від наших партнерів.
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26.03.2022 23:02 Відповісти
мені раніше не було інтересу його спостерігати на відео...
яке він там *****? це задрот якийсь. що голос, що сам.
роблю собі висновок - він звичайно е#нутий, як казав Нємцов, але кацапня ще більше е#нута, якщо її таке понад двадцять років обкрадає і чморить
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26.03.2022 23:18 Відповісти
... не было в его подготовленном выступлении, но сказал "не может оставаться у власти"! Сказал то, что думал. Дед молодец!
Белый дом - перепуганное чмо.
Все понятно.
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26.03.2022 23:04 Відповісти
хвост виляет собакой
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26.03.2022 23:15 Відповісти
Пацани сказав, пацан забрав...
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26.03.2022 23:06 Відповісти
Це був не заклик. Це проголошення планів.
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26.03.2022 23:07 Відповісти
Сказав, не сказав, подумав чи не подумав та сказав і таке інше....
В словах не шукають правди, особливо під час війни, правда тільки в конкретних діях, от по них і треба судити
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26.03.2022 23:09 Відповісти
директор рашистської держави-"м'ясник",якщо не хочете, щоб він зарізав рабсію разом з Вами, то краще би було, щоб Ви позбулися його("новічок" на зуб і слідом за жіріком на концерт до ка3,14здона
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26.03.2022 23:12 Відповісти
Читать не пробовали, или только писать заходите и читаете только заголовки?


Он отметил, что слов Байдена о том, что Путин "не может оставаться у власти", не было в его подготовленном выступлении.
Источник: https://censor.net/ru/n3328910
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26.03.2022 23:16 Відповісти
Все завжди. Байден спочатку говорить - потім Саліван - його ************** радник все виправляє. Так само було і коли він назвав путіна вбивцею.
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26.03.2022 23:27 Відповісти
Все нормально. Спростування надрукували, а осад залишився!
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27.03.2022 02:16 Відповісти
☄️Підписуємо петицію про притягнення путіна до кримінальної відповідальності за військові злочини в Україні

https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy
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26.03.2022 23:31 Відповісти
Все нормально Дідусь сказав так як думає і як є на справді , уся інша пі#дота - то вже не важливо
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26.03.2022 23:46 Відповісти
Зараз народ України і наші ЗСУ заслуговують більше поваги, ніж уся занепокоєна Європа і США!
Тільки Японія,Польща і Азербайджан показали свої яйця!
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26.03.2022 23:47 Відповісти
Там просто текст был по дебильному написан(с)Байден
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27.03.2022 00:22 Відповісти
это какой то позор!
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27.03.2022 01:00 Відповісти
Все вірно сказано! Не треба ніякої зміни режиму! Ху..ло має довести лаптєстан до логічного кінця!
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27.03.2022 01:05 Відповісти
А на коліна не забули стати ? На чолі зі старцем.

Ще вибачення бігом настрочіть.

Ви діду ретельніше спічики складайте та інструктуйте і таблетки правильні не забувайте давати, а то весь світ регоче, що після мало не кожного виступу / заяви деменційного треба уточнення і поправки озвучувати.
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27.03.2022 01:32 Відповісти
 
 