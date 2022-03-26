В Білому домі заявили, що Байден не закликав до зміни режиму в Росії, - CNN

Президент США Джо Байден не закликає до зміни режиму в Росії.

Про це заявили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Точка зору президента полягала в тому, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном. Він не обговорював владу Путіна в Росії чи зміну режиму", - сказав чиновник Білого дому.

Він зазначив, що слів Байдена про те, що Путін "не може залишатися при владі", не було в його підготовленому виступі.

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