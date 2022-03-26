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Львів (2082) Єрмак Андрій (1230)

Єрмак: Ракетними ударами по Львову окупанти намагаються залякати українців і дипломатів, які там знаходяться

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

андрій,єрмак

Ракетні удари, які російські окупанти завдали Львову 26 березня, є спробою залякати людей, які в цьому місті проживають.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку у телеграмі висловив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ракетні удари росіян по місту Львів – це спроба налякати українців, дипломатів демократичних країн, які перебувають у місті", – написав він.

Глава ВП заявив, що "Україну точно не налякати такими злочинами росіян".

"А західним партнерам хочу ще раз сказати: закрийте небо, покажіть силу таку, як показує українська армія у боротьбі з російською", – закликав Єрмак.

Львів сьогодні обстрілювали двома залпами. Удари російських окупантів припали на нафтобазу та завод, виникла пожежа.

Внаслідок нападу, за даними місцевої влади, постраждали п'ятеро людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП нагородить компанії, які швидко пішли з РФ, - Єрмак

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Ты посмотри каким патриотом стало это дерьмо, прямо из трусов вылазит, ***!!!!!
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26.03.2022 23:12
+23
Дмитро Чекалкин9 часов назад (изменено)

В НАТО ХОТИТЕ? А ГОТОВЫ?
Святослав Батов:
Наша армія повністю відповідає стандартам НАТО, це факт. Але не інші органи. Уявімо що нас 23 лютого в екстреному порядку прийняли в НАТО навіть без нашої заявки і повномасштабний наступ не розпочався. Що було б далі?
✅ - Чому ви не прислали кораблі на спільні навчання? - Розумієте, їх заарештувало ДБР.
✅ - Ваша система ППО пропустила ворожий безпілотник, чому так? - Просто слідчі зняли клістрони з пускових установок.
✅ - Ви мали надати транспортні літаки для перекидання техніки, де вони? - Ну така справа... Суддя Голодрищенко з Перепердівського районного суду наклав на них арешт.
✅ - Ваше підприємство не поставило нам важливі деталі до спільного проекту, в чому річ? - Директор підприємства не поділився прибутком з "економістами" СБУ і маски-шоу вивезли всю техніку і документацію з підприємства.
✅ - Ми запросили вашого генерала на спільні навчання вищого командного складу, де він дівся? - Він відмовився давати покази на опозиційного політика і його поки закрили в СІЗО.
✅ - Чому танкова військова частина 34564336 не з'явилася на військові навчання? - Та там 8 років тому одне підприємство міняло ручку в танку, а тепер проти них відкрита кримінальна справа по розкраданню і танки як речовий доказ заарештовані, вибачте. ---------------------------------- Стандарти НАТО це не лише про армію. Навіть так - це в більшості не про армію. Це про всю країну. Армія наша гордість, залишилось і все інше зробити таким же крутим. мір… Немає в світі більшої віри, аніж наша у ЗСУ! З вірою у нашу перемогу! Слава Україні!
Карл Волох:
Ми зціпили зуби й мовчимо про все, що передувало війні й про те, що нам не підходить зараз: про злочинно про..обані (в плані зміцнення обороноздатності) 3 роки, про демонстративну відмову готуватися до війни в конкретні 3 місяці (коли Захід щодня волав про її неминучість), про останні кілька днів, коли ще можна було сильно ускладнити ворогові вторгнення, мінуючи мости й перешийки, відправляючи максимум зброї до військ та тероборони. Мовчимо про багатомісячну відмову дослухатися до опозиції й дати армії більше грошей, про провали в розвідці та деморалізацію війська внаслідок політики умиротворення ворога, про ще сотні різних катастрофічних факапів, за які в нормальних країнах політики йдуть у ліпшому випадку в відставку. Але як можна бути настільки дешевими й цинічними потворами, аби, узурпувавши всю інформаційну політику, перетворити під час війни все телевіщання на суцільну піар-кампанію Зеленського та його єрмаків-подоляків-арестовичів? Думаєте, війна все спише, а переможців не судять? Ну, Путін теж так думає. І також помиляється
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26.03.2022 23:15
+20
Дєрьмак, іди в кільватері з руським воєнним кораблем і не гавкай...
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26.03.2022 23:12
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26.03.2022 🔞Освобождение Ольховки в Харьковской области.

https://youtu.be/FjynUyPsPcs
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26.03.2022 23:09 Відповісти
Супер!!!
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26.03.2022 23:23 Відповісти
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26.03.2022 23:10 Відповісти
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.
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26.03.2022 23:39 Відповісти
У 8 из 9 награжденных орденами российских солдат нет либо ступней, либо ног целиком,-

https://t.me/military_az/15597
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26.03.2022 23:12 Відповісти
Зато есть ордена!
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27.03.2022 00:07 Відповісти
Ты посмотри каким патриотом стало это дерьмо, прямо из трусов вылазит, ***!!!!!
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26.03.2022 23:12 Відповісти
Не стало воно патріотом. Воно стало провокатори - провокуж українців на лайку еа свою адресу. Кому - кому, а йому точно краще б мовчати.
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26.03.2022 23:36 Відповісти
Дєрьмак, іди в кільватері з руським воєнним кораблем і не гавкай...
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26.03.2022 23:12 Відповісти
""А західним партнерам хочу ще раз сказати:"

Це саме той дЄрмак, який злив операцію вагнерівців і який до війни підозрювався в співпраці з мордором? Чи це інший якийсь?
Якщо той самий, то сумніваюсь, що "західні партнери" його почують
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26.03.2022 23:13 Відповісти
Завгосп мене вже за*бав своїми виступами, нахіра його випускають з каптьорки.
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26.03.2022 23:13 Відповісти
Це завгосп Зе випускає)
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26.03.2022 23:41 Відповісти
У 8 из 9 награжденных орденами российских солдат нет либо ступней, либо ног целиком
https://t.me/military_az/15597
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26.03.2022 23:13 Відповісти
Розкомплектованим оркам - медальки, а за 200-х - вже рідні отримують премію)
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26.03.2022 23:17 Відповісти
Ну да. Ракетными ударами по Харькову уже никого не залякаешь. Привыкли, м-дя.
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26.03.2022 23:14 Відповісти
Дерьмак предатель под крилом зебила
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26.03.2022 23:15 Відповісти
Чуєш, агент "Козирь", ти мясо вже замаренував?!
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26.03.2022 23:15 Відповісти
Дмитро Чекалкин9 часов назад (изменено)

В НАТО ХОТИТЕ? А ГОТОВЫ?
Святослав Батов:
Наша армія повністю відповідає стандартам НАТО, це факт. Але не інші органи. Уявімо що нас 23 лютого в екстреному порядку прийняли в НАТО навіть без нашої заявки і повномасштабний наступ не розпочався. Що було б далі?
✅ - Чому ви не прислали кораблі на спільні навчання? - Розумієте, їх заарештувало ДБР.
✅ - Ваша система ППО пропустила ворожий безпілотник, чому так? - Просто слідчі зняли клістрони з пускових установок.
✅ - Ви мали надати транспортні літаки для перекидання техніки, де вони? - Ну така справа... Суддя Голодрищенко з Перепердівського районного суду наклав на них арешт.
✅ - Ваше підприємство не поставило нам важливі деталі до спільного проекту, в чому річ? - Директор підприємства не поділився прибутком з "економістами" СБУ і маски-шоу вивезли всю техніку і документацію з підприємства.
✅ - Ми запросили вашого генерала на спільні навчання вищого командного складу, де він дівся? - Він відмовився давати покази на опозиційного політика і його поки закрили в СІЗО.
✅ - Чому танкова військова частина 34564336 не з'явилася на військові навчання? - Та там 8 років тому одне підприємство міняло ручку в танку, а тепер проти них відкрита кримінальна справа по розкраданню і танки як речовий доказ заарештовані, вибачте. ---------------------------------- Стандарти НАТО це не лише про армію. Навіть так - це в більшості не про армію. Це про всю країну. Армія наша гордість, залишилось і все інше зробити таким же крутим. мір… Немає в світі більшої віри, аніж наша у ЗСУ! З вірою у нашу перемогу! Слава Україні!
Карл Волох:
Ми зціпили зуби й мовчимо про все, що передувало війні й про те, що нам не підходить зараз: про злочинно про..обані (в плані зміцнення обороноздатності) 3 роки, про демонстративну відмову готуватися до війни в конкретні 3 місяці (коли Захід щодня волав про її неминучість), про останні кілька днів, коли ще можна було сильно ускладнити ворогові вторгнення, мінуючи мости й перешийки, відправляючи максимум зброї до військ та тероборони. Мовчимо про багатомісячну відмову дослухатися до опозиції й дати армії більше грошей, про провали в розвідці та деморалізацію війська внаслідок політики умиротворення ворога, про ще сотні різних катастрофічних факапів, за які в нормальних країнах політики йдуть у ліпшому випадку в відставку. Але як можна бути настільки дешевими й цинічними потворами, аби, узурпувавши всю інформаційну політику, перетворити під час війни все телевіщання на суцільну піар-кампанію Зеленського та його єрмаків-подоляків-арестовичів? Думаєте, війна все спише, а переможців не судять? Ну, Путін теж так думає. І також помиляється
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26.03.2022 23:15 Відповісти
Карлу Волоху респект! Все правильно написав! Все, що можна було *****...ти в плані підготовки до війни - було *****..но. Хоча Захід вже з квітня 2021 поререджував, що напад мордора буде. Але такі тіпочки, як Дєрьмак, казали "ми все контролюємо. Що ж ти ****** жирна контролювала? Маріуполь на твоїй совісті, Чергінів і Харків, Ірпінь і Гостомель на твоїй совісті, Дєрьмачок!
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26.03.2022 23:48 Відповісти
а где они берут флиски от Brioni? на Владимирской 20/1? или волонтёры привозят?
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26.03.2022 23:37 Відповісти
когда эту гниду заткнут?
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26.03.2022 23:38 Відповісти
Рожа справжнього патріота.
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26.03.2022 23:42 Відповісти
Позор ЗЕшобле! И 2раза позор Зеле за то, что крышует свою ЗЕшоблу! Надеюсь, что мы сможем прекратить этот позор
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26.03.2022 23:54 Відповісти
Єдине що заважає дійсно радіти за Україну так от оця дійсність , походу зеля або дурний або не щирий , напевно друге
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27.03.2022 00:16 Відповісти
ПАТРІОТ ХЕРОВ.....ЗАТКНИ ПЕЛЬКУ !!!
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26.03.2022 23:55 Відповісти
Всі знають що це фсбешне д,єрьмака і самостійно мельтешить у новинах, а повинно бовтатись на гілляці.
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27.03.2022 00:00 Відповісти
Іди на фронт, може тоді покажеш що ти мужик а на баба. Або згинь з екрана, бо дивитись гидко.
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27.03.2022 00:02 Відповісти
Вибачаюсь, намагаюся писати грамотно українською, але цей коректно коштує як йому забажаєтся
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27.03.2022 00:04 Відповісти
"Закройте неба"
краще закрий рота
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27.03.2022 00:11 Відповісти
БЛТЬ, сколько в ОПе прячутся этих бесполезных гоВВС орящих голов, зализничник-Лещенко,Шмыгаль, ЗЕля-уклонист резидивист, Арестович-актер,бэтмэн, ********,Антоша Геращенко-вылизыватель тарелок и это проросийское ЧМО-Ермак...ротом ПЗДЕТЬ кула легче чем Укра ну защищать.
Где эти ****** из Квартала-95, где эти агрессивные укра нофилы из Слуги народа,Коля Тищенко, Трухин,Буданский и пр.***** ????
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27.03.2022 01:09 Відповісти
Что больше всего бесит то что из тупого уклониста-ЗЕли, у которого "Першая ледя " ********* с Укра ны, ещё и генералисимуса-победитеЭ я сделают хотя эта гнида из бункера не выползало, видосики на хромакее записывало типа оно в Киеве, ***** !!!!
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27.03.2022 01:12 Відповісти
Єрмак, іди туди , куди пішов руський корабель
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27.03.2022 02:01 Відповісти
Ермак, придурок: заканчивай строить из себя великого стратега ‼️‼️‼️

кто провалил закон про террооборону , в результате чего мильоны граждан Украины оказались безоружными и беззащитными перед дикарями из орды?? Кто провалил организацию штабов на местах из опытных военных с целью оповещения и эвакуации людей ?

Женщин и детей на оккупированных территориях насилуют и убивают
ЭТО НА ТВОЕЙ СОВЕСТИ , Ермак
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27.03.2022 04:09 Відповісти
👉👉👉Вона зазначила, що в Ірпені ще залишилися люди. Їй дзвонила колега та скидувала фото, поки змогла зловити зв'язок: її квартира та сусідня вже без дверей і пограбовані. Також місцеві розповідали, що окупанти ґвалтували та вбивали жінок, після чого просто викидали їхні трупи.
https://24tv.ua/strilyali-mi-padali-zemlyu-poryad-buli-trupi-istoriyi-zhinok_n1911187
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27.03.2022 04:11 Відповісти
коли ж воно заткнеться?
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27.03.2022 08:55 Відповісти
Не шатайте каптьорку... а то путін нападе...
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27.03.2022 12:46 Відповісти
 
 