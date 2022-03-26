Німецькі ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про полк НГУ "Азов", - РНБО. ФОТО
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Центр протидії дезінформації при РНБО закликає німецькомовні медіа не поширювати російську пропаганду та брехню про український полк "Азов", який зараз захищає Маріуполь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО
У повідомленні відзначається: "Для німців тема нацистів та їх злочинів є гіперчутливою з часів Другої світової війни, тому будь-яка згадка чи опис військових формувань з префіксом "наці" викликає негайний осуд та дистанціювання.
Саме з цією метою - асоціації українців, які боряться за свою державу та свободу з нацистами - рашистські пропагандисти перемкнулися на європейський інформаційний простір і особливо - на Німеччину.
Батальйон "Азов" створений у 2014 з добровольців, які воювали на Донбасі. Сьогодні уже полк "Азов" – це окремий загін спецпризначення Національної гвардії України.
Порівняння українців з нацистами - застаріла методика кремля, щоб маніпулювати історичною пам'яттю і провести псевдоаналогії. Звертаємо вашу увагу: такі повідомлення - це російська пропаганда "на виїзді"".
Будь ласка, зачекайте...
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ещё те пропагандоны
это только у нас Ростелеком и РТ заблокирован)
предлагаю анонимам слить Ростелеком и рашин тудэй
да ещё риа и риан это одно и тоже, тоже пропагандоны, у них даже связь телефона одинаковая
в дНС там все совпадает
Наразі німцям (і не тільки) було б непогано хоч трохи згадати про національну гордість. Бо скоро будуть на мапі Європи халіфати Германістан і Франкостан.
У Німеччині зараз майже всі підтримують Україну.
Якщо вони не за расєю, то просто іронічно ставляться до ''конфлікту''
Зараз німецькі газети пишуть, що Росія фашистська.
Майже кожен німець захоплюється мужністю України.
АЗОВ це приклад для будь якої держави(окрім *********) , якими суворими і мужніми повинні бути збройні сили
Ещё около 1 млн - переселенцы из России. В основном это те, кто приехал учиться в Германию и остался здесь жить.
И все они 20+ лет смотрели ОРТ, Россия24, РашаТудэй и прочее дерьмо...,
по факту это подготовленная пятая колона россии в Германии.
Бажаємо Україні перемоги!
У Німеччині всі за Україну.
дивіться кому це вигідно хто бенефіціар