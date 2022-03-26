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Німецькі ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про полк НГУ "Азов", - РНБО. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Центр протидії дезінформації при РНБО закликає німецькомовні медіа не поширювати російську пропаганду та брехню про український полк "Азов", який зараз захищає Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО

У повідомленні відзначається: "Для німців тема нацистів та їх злочинів є гіперчутливою з часів Другої світової війни, тому будь-яка згадка чи опис військових формувань з префіксом "наці" викликає негайний осуд та дистанціювання.

Саме з цією метою - асоціації українців, які боряться за свою державу та свободу з нацистами - рашистські пропагандисти перемкнулися на європейський інформаційний простір і особливо - на Німеччину.

Батальйон "Азов" створений у 2014 з добровольців, які воювали на Донбасі. Сьогодні уже полк "Азов" – це окремий загін спецпризначення Національної гвардії України.

Порівняння українців з нацистами - застаріла методика кремля, щоб маніпулювати історичною пам'яттю і провести псевдоаналогії. Звертаємо вашу увагу: такі повідомлення - це російська пропаганда "на виїзді"".

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Німецькі ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про полк НГУ Азов, - РНБО 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+59
Ти диви, які блть гіперчутливі...
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26.03.2022 23:19
+52
опять немчура...
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26.03.2022 23:17
+50
Да...Азов всей вате поперёк горла!
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26.03.2022 23:22
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опять немчура...
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26.03.2022 23:17 Відповісти
Хорошо если так. Значит русня будет просто по своему зомбоящику метаться в припадке с воплями "в Европе признали нацбат Азов неонациздами"(читать с мацковским акцентом).
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26.03.2022 23:58 Відповісти
Хер наны. В США и в Канаде так же читал про "фашиздов" из "Азова". Надо понимать, что Запад воспринимает Украину как придаток РФ. Типа побузили немного - а теперь садитесь за стол переговоррв и сдавайте Украину. Так было с Минскими соглашениями.
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27.03.2022 02:37 Відповісти
Вчора в гуманітарці з ліками для військових знайшли якісь маячки, які показують геолокацію.
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27.03.2022 08:49 Відповісти
Ліки з Німеччини.
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27.03.2022 08:51 Відповісти
Я також не знаю цього медіа.
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27.03.2022 00:11 Відповісти
ri.com.de(ec2-54-153-56-183.us-west-1.compute.amazonaws.com) принадлежит AMAZON-02


IP
Страна US United States / США NA / North America / Северная Америка
Регион CA California / Калифорния Timezone=America/Los_Angeles


russian.rt.com(89.191.237.194) принадлежит Rostelecom
ещё те пропагандоны
это только у нас Ростелеком и РТ заблокирован)
предлагаю анонимам слить Ростелеком и рашин тудэй
да ещё риа и риан это одно и тоже, тоже пропагандоны, у них даже связь телефона одинаковая
в дНС там все совпадает
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27.03.2022 09:53 Відповісти
Ти диви, які блть гіперчутливі...
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26.03.2022 23:19 Відповісти
*гітлерчутливі
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26.03.2022 23:49 Відповісти
Та пішли вони ,куди пішов руский корабель !!!
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26.03.2022 23:20 Відповісти
Бо нам треба робити свою справу! І яка різниця яка назва "АЗОВ" чи "ЯРОШ"... головне щоб добре їбашили москалів! СЛАВА ВОЇНАМ!
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26.03.2022 23:54 Відповісти
В світі є багато паскудників,які зараз підігрують москалям.
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26.03.2022 23:21 Відповісти
Да...Азов всей вате поперёк горла!
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26.03.2022 23:22 Відповісти
А вата - это 80% Европы.
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27.03.2022 02:38 Відповісти
Жовта преса.
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26.03.2022 23:22 Відповісти
Та пихуй...нам своє робить.
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26.03.2022 23:22 Відповісти
Что от них ещё ждать? Продажные журналюги, подконтрольные х%йлу. Диаметрально противоположные тем, кто предоставляет в Германии Украине военную помощь.
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26.03.2022 23:23 Відповісти
пуповина німців з фашистською рашою поки не розірвана, бо вони ще мають тут свій вплив бізнесовий
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26.03.2022 23:24 Відповісти
На превеликий жаль, так. Підтверджую.
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26.03.2022 23:29 Відповісти
Це все потвора меркельша 20 років кормила *****, і так вдало вирішила піти з політики перед війною,щоб бути наче не при справах . Треба щоб анонімуси зайнялися рахунками та іншою інформацією про таких гидких почвар в Європі та в світі.
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26.03.2022 23:24 Відповісти
Ну, від німців не дивно. Самі нацики!!!
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26.03.2022 23:25 Відповісти
Якби то. Ліволіберасти.
Наразі німцям (і не тільки) було б непогано хоч трохи згадати про національну гордість. Бо скоро будуть на мапі Європи халіфати Германістан і Франкостан.
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26.03.2022 23:48 Відповісти
Есть еще издания которые отрабатывают пуйловые деньги и их немало.
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26.03.2022 23:25 Відповісти
Ну что ж вы как маленькие, не могли пояснить потомкам фашистов? У Азова на флагах перечеркнутая Z, что означает "нет рашизму!".
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26.03.2022 23:27 Відповісти
Немцы судят не по делам, а по рашистким фоткам? Ну тогда пускай посмотрят шабаш 14 марта в рашке и какой они сделали культ вокруг их нового символа - немцам это ничего не напоминает? Причём на всём этом свихнулась вся страна.
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26.03.2022 23:27 Відповісти
Тобто - "Національна асоціація фермерів" - це отой?
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26.03.2022 23:28 Відповісти
Божечки, а що робити національним університетам?
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26.03.2022 23:33 Відповісти
Та і Національна Гвардія України ще ті нацикі!
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26.03.2022 23:58 Відповісти
Азов як і всі підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та добробати наша національна гордість, хоч вдавіться проплачені ушлепки. Може й вас на Бандеру трусить як кацапів?
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26.03.2022 23:29 Відповісти
Я пишу з Німеччини: в Інтернеті є лише кілька неважливих ЗМІ, які пишуть про це.
У Німеччині зараз майже всі підтримують Україну.
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26.03.2022 23:30 Відповісти
Німці здорової людини:

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26.03.2022 23:30 Відповісти
Хай ці ЗМІ скажуть, хто був більшим злом - Гітлер, чи Сталін?
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26.03.2022 23:31 Відповісти
Руськіє фашисти на допомогу покликали німецьких нацистів😡
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26.03.2022 23:31 Відповісти
В німців мізки промиті на 80%
Якщо вони не за расєю, то просто іронічно ставляться до ''конфлікту''
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26.03.2022 23:31 Відповісти
Є відео, як в москалів пригорає, їдуть по Німеччині, вся дорога в українських прапорах.
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27.03.2022 08:55 Відповісти
Нажаль, я сам мав діалоги з деякими іноземцями, що живуть в світі цих кремлівських наративів. Деякі навіть ссилаються на сторінку Wiki, де досі не видалені ці брехливі формулювання, писані російскими покидьками.
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26.03.2022 23:32 Відповісти
АЗОВ, ви наші герої, ви наші 300 спартанців як і наші збройні сили. Ви і є ж частина збройних сил. Німці просто дурні, якщо вірять росіянам.. Росіяни це патологічні вбивці і брехуни.
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26.03.2022 23:34 Відповісти
Боооже! Які кончені!
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26.03.2022 23:35 Відповісти
Льва не должно интересовать мнение шакалов!
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26.03.2022 23:36 Відповісти
Це неправильно.
Зараз німецькі газети пишуть, що Росія фашистська.
Майже кожен німець захоплюється мужністю України.
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26.03.2022 23:37 Відповісти
Что удивительно, Азов защищает немцев от русских, которые пишут на танках и вертолетах "На Берлин"
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26.03.2022 23:41 Відповісти
Справа в тім , що Німеччина дуже насичена агентурою ********* можливо найбвльше з країн Європи тому таки вкиди це їх так би мовити службове завдання ...
АЗОВ це приклад для будь якої держави(окрім *********) , якими суворими і мужніми повинні бути збройні сили
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26.03.2022 23:42 Відповісти
Не звезди
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26.03.2022 23:43 Відповісти
це вольфсангель - (руна, рунескрипт) відомі задовго до нацистської германії
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26.03.2022 23:47 Відповісти
руни до кремля стосунку не мають, хоч кремль і намагається до цього долучитися
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27.03.2022 00:01 Відповісти
Пруфи ? Тільки нормальні , не на ***** і йому подібні
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27.03.2022 00:04 Відповісти
Шлюхи газпромовские!!!
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26.03.2022 23:42 Відповісти
Практически 5 млн человек - «русские немцы» - переехало в Германию по программе репатриации соотечественников.
Ещё около 1 млн - переселенцы из России. В основном это те, кто приехал учиться в Германию и остался здесь жить.
И все они 20+ лет смотрели ОРТ, Россия24, РашаТудэй и прочее дерьмо...,
по факту это подготовленная пятая колона россии в Германии.
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26.03.2022 23:42 Відповісти
Так и есть
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26.03.2022 23:46 Відповісти
Хтось з Азову хоть раз сказав, що українці це вища раса, а всі інші народи - це нижча раса?
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26.03.2022 23:44 Відповісти
і, на скільки я знаю, там є грузини в Азові і чеченці. то як це може бути нацистським полком, якщо в ньому є представники інших народів?
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26.03.2022 23:45 Відповісти
Розслабся все нормально, то вкиди чортів ***** , але -то є в е марно бо ми люди на землі знаєм правду , що фашисти зараз є ті хто пропагують боротьбу з "фашистами" як казав ще Черчель
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26.03.2022 23:55 Відповісти
Я німець: ми всі захоплюємося батальйоном «Азов».
Бажаємо Україні перемоги!
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26.03.2022 23:46 Відповісти
Шановне РНБО,а не могли би ви такий самий заклик направити і італійським ЗМІ?Тут недавно в політичній програмі присвяченій "Азову"один "аналІтег"договорився до:"а що ви від них чекали?В Бабиному Яру поховано 1 200 000 євреїв,яких вбили українці".
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26.03.2022 23:51 Відповісти
Це агентура вкидує, вже давно розхитують тему ніби українці винні євреям за якісьвбивства і погроми, і в тому замішані агенти як ***** так як і не дивно ізраїлю , тут портібно зрозуміти для чого вони це роблять ?
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26.03.2022 23:58 Відповісти
Ці гниди розганяють тему про "український нацизм",щоб західні країни перестали Україні допомагати.Коли вводили санкції,цей гнидюшник вив:"рятуйте,без російських грошей ми помрем з голоду " ,поки не вийшов економіст і не сказав,що російська економіка-це мильна булька,якщо вона завтра лопне,ніхто цієї втрати не замітить.Після цього,почалося виття,що без російського газу ми всі замерзнем.Цього разу вже сам прем'єр міністр пояснював,що замінити російський газ проблематично,але не неможливо і це треба зробити не тільки ради України,але і для власної незалежності.Тепер виволокли тему нацизму і "перемивають кістки"Азову і єдине,чим опоненти рятують ситуацію це-"вибачте,які українці нацисти,якщо в них президент еврей?"Але нападки на репутацію Азову всерівно продовжуються.
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27.03.2022 00:30 Відповісти
Зараз Німеччина постачає багато зброї.
У Німеччині всі за Україну.
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26.03.2022 23:52 Відповісти
НІМЧУРА, А НЕ ПІШЛИ Б ВИ ***** !!!
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26.03.2022 23:53 Відповісти
11

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26.03.2022 23:55 Відповісти
Таких хватает везде. Так это хотя бы иностранцы. А у нас в Греции есть газета *Руские Афины* там ткм редактор украинец Павло Онойко (по-моему из Черкасс) сколько грязи льет на Украину, пропаганда рашистская аж заливается. Есть и в фб. Блокируем жалуемся. Не понятно только почему наше посольство этого не видит. И туда жаловались
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26.03.2022 23:57 Відповісти
Це означає , що є добро від влади , по якщо поприкривати метастази ***** по усьому світові , вся та проблема про яку він говорить зіцде на нєт за лічені місяці адже того всього не існує в природі.

дивіться кому це вигідно хто бенефіціар
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27.03.2022 00:01 Відповісти
Як вже задрали ті німці,угорці і ізраїльтяни.Якісь деформовані народи,як і кацапи.
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27.03.2022 00:10 Відповісти
Вчора відео дивилась. Їдуть кацапи по німецькій дорозі і рвуть пукани. Вся дорога в українських прапорцях.
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27.03.2022 09:03 Відповісти
Че то я сомневаюсь, может какие то маргинальные сми таким занимаются, а нормальным сми видят, во что превратили города т. н. денацификаторы. Мариуполь стёрт с лица земли, это получается, там все были нацистами? В такое поверит только безмозглый кацап, любой нормальный человек видит, что фашисты это русские, но никак не украинцы. Нацисты у нас есть, но их не больше, чем в любой европейской стране, например, той же германии, а большинство украинцев далеки от идеологии нацизма.
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27.03.2022 00:15 Відповісти
Да это политредактор t- online lisa becke написала статью про азов, я ей Майл послала в ответ на эту статью, *****
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27.03.2022 00:18 Відповісти
Не тільки німці. Кацапи азов зафорсили, що будь-який іноземець знає що азов - то нацисти. Хоча хлопці просто націоналісти. Зайдіть на редіт, там під кожним постом про азов буде про це.
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27.03.2022 00:26 Відповісти
А справжні нащадки нацистів, підримуючі нацистів сьогодення не хочуть ***** ще раз?
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27.03.2022 00:41 Відповісти
Rusishe shweine Machen Sie eine großartige Fälschung über das legendäre Regiment von Asow! Tod den Katsap-Besatzern👹
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27.03.2022 00:56 Відповісти
Кто то мог бы собрать вместе всех более известных фейков про Азов. И пояснить, откуда взялись фотки с свастиками и другой дребеденью. Помню что многие из них сначала появились в постах от 2014, где сепари Лугандона хвастались идти чуть не до Берлина. Были как минимум две такие группы где участвовали довольно таки известные неонацисты из Питера и других городов России. Позже они или поделились на ноль или убрались обратно в Россию. А посты с фотками с временем рассосались. Было бы хорошо их найти и прикрепить где то для ссылок для незнающих.
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27.03.2022 02:16 Відповісти
Не поделились, а умножились на нуль.
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27.03.2022 16:11 Відповісти
Чирбы немцам "прикрыть ротика",нужно чтобы Украина ОФИЦИАЛЬНО обратилась к Германии с принуждением этого немецкого СМИ -издания принести ПУБЛИЧНОЕ извминение и опровержение,а так же заставить Германию следить за своими СМИ и не делать "гиперчувствительную пробу" украинскому народу ...Это отразится и на "притормаживании" немецкой поддержки россии..Короче,есть повод начать "пристёгивать" Германию так,что ей не отвертеться...Почему не воспользоваться хотябы частично не отыгравшись за её "подставы" Украины?
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27.03.2022 02:32 Відповісти
Надо наказывать штрафами в евро - немцы сразу заткнутся , бо евро им жалко
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27.03.2022 04:19 Відповісти
То есть просто Z у мордорских фашистов - это символ родины, а перечеркнутая - символ фашизма? Страна маразматиков.
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27.03.2022 16:13 Відповісти
Там ещё большой вопрос: Насколько эти издания "немецкие". Вангую: Если глубоко копнуть вылезут деньги *********.
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27.03.2022 12:12 Відповісти
 
 