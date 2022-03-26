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Окупанти роблять все, щоб російська мова асоціювалась із вбивствами, самі ж проводять "дерусифікацію", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія робить все, щоб на території України відбулася "дерусифікація".

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говорили сьогодні з нашими військовими у Маріуполі. З нашими героями, які захищають це місто. Ми говорили російською. Тому що в Україні немає і ніколи не було мовнох проблеми. Тепер ви, російські окупанти, цю проблему створюєте. Це ви робите все, щоб наші люди самі йшли від російської мови. Тому що російська мова асоціюватиметься саме з вами. Тільки з вами. З цими вибухами та вбивствами. Вашими злочинами. Ви депортуєте наших людей, ви труїте наших вчителів.

Це ви захоплюєте в полон наших мерів та українських активістів. Це ви розставляєте на окупованих територіях білборди із закликами не боятись розмовляти російською. Не бійтесь говорити. Просто подумайте, що це означає. Там де російська була частиною повсякденного життя, як і українська, ви перетворюєте мирні міста на руїни. 

Росія сама робить все, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Ви це робите. Це ще один прояв вашої самовбивчої політики", - наголосив президент.

Дивіться: Відповідь російським окупантам в Україні буде одна - ненависть та презирство, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
А до ЦЬОГО російська мова не асоціювалася з вбивством???
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26.03.2022 23:21
+11
Звереем... сепар.

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26.03.2022 23:25
+11
Джуліа Шифф, італійська льотчиця, яка воює в складі Українського Інтернаціонального Легіону!
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26.03.2022 23:31
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Намек понял с кацапским наречием завязал.
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26.03.2022 23:21 Відповісти
А до ЦЬОГО російська мова не асоціювалася з вбивством???
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26.03.2022 23:21 Відповісти
це він за русню,як завжди переживає!малоросів меньшая-біда для ОПи
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26.03.2022 23:22 Відповісти
кацапське каканіє - це засіб спілкування терористів ху*ла. УСІ розмови треба починати з ЦЬОГО!
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27.03.2022 00:55 Відповісти
Звереем... сепар.

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26.03.2022 23:25 Відповісти
А в каком это городе если не секрет?
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26.03.2022 23:33 Відповісти
Ростов
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26.03.2022 23:37 Відповісти
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27.03.2022 05:51 Відповісти
Во всех войнах так. Почему им можно насиловать женщин и убивать детей а мы с руссни будем пылинки сдувать?
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26.03.2022 23:35 Відповісти
Ой, та після війни знову повилазять ''какая разніца какой язіьк''

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26.03.2022 23:27 Відповісти
вони і не ховалися - бєженци не припиняють "денацифіковуваи" захід України...
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27.03.2022 00:53 Відповісти
кацапське каканіє - це засіб спілкування терористів ху*ла. УСІ розмови треба починати з ЦЬОГО!
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27.03.2022 00:54 Відповісти
У нас вже повилазили
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01.05.2022 00:30 Відповісти
Джуліа Шифф, італійська льотчиця, яка воює в складі Українського Інтернаціонального Легіону!
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26.03.2022 23:31 Відповісти
Летчица? F-16 или F-22?
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26.03.2022 23:36 Відповісти
Вы с какой целью сегодня зарегистрировались?
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26.03.2022 23:38 Відповісти
Дайте ей F-35 пусть покажет класс.
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26.03.2022 23:38 Відповісти
вованчик привикай що за кацапску будуть вже чмирити.
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26.03.2022 23:51 Відповісти
Яка Мова - така і влада!
Чия мова - того і влада!
Спочатку була Мова!
Спочатку було Слово!
Хто це розуміє, той і панує!
ПаРаша це розуміє, а нам ''какая разніца''!
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27.03.2022 00:07 Відповісти
кацапське каканіє - це засіб спілкування терористів ху*ла. УСІ розмови треба починати з ЦЬОГО!
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27.03.2022 00:50 Відповісти
Перефразирую маяковского, я не разговоривал бы на русском, потому что на нем говорить путин..
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27.03.2022 05:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lJGJexnDotU
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27.03.2022 09:45 Відповісти
Когда в России закончится фашизм, ты будешь в стахе отрицать, что это ты говорил.
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27.03.2022 12:08 Відповісти
 
 