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Зеленський про окупацію українських міст: Рублі "на вагу" та "маргінали зі смітників" не допоможуть

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Російським окупантам в Україні нічого не допоможе, неминуче прийдуть наші Збройні Сили.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна єдина у прагненні жити вільно, жити незалежно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій. Кожен день нашої боротьби за Україну, кожен прояв нашого спротиву в усіх районах, куди окупанти поки що зайшли, доводять, що Україна – це сповнена життя держава, яка має історичне коріння та моральну основу на всій своїй території.

Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом.

Не допоможе й підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зображати нібито проросійську владу...

Відповідь російським військам буде тільки одна – ненависть і презирство. І неминуче прийдуть наші Збройні Сили України", - наголосив глава держави.

Читайте: "Тракторні війська" України забирають найновіші зразки військової техніки РФ, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Зе розійшовся! Як в старі добрі часи на концерті 95-го...
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27.03.2022 00:11 Відповісти
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27.03.2022 00:46 Відповісти
Абхазия напала на нас, вторые после параши..
https://t.me/operativnoZSU/15796
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27.03.2022 00:12 Відповісти
Абхазії не існує, це окуповані території. Невже хтось сумнівався що вони їх сюди поженуть. На черзі дируни.
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27.03.2022 00:19 Відповісти
- Послушай, Вань, купи юань, а то рубли такая дрянь... Нет-нет, ты глянь, на курс ты глянь. И вправду, Вань...
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27.03.2022 00:28 Відповісти
Ой сегодня мелькало, что пачка бумаги для принтера в 500 листов стоит в оркостане на сейчас 1500+ ржублей... т.е. ржубль в 4 раза дежевле чистого листа бумаги. В добрый путь. Ждем новые курсы
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27.03.2022 00:29 Відповісти
Тут Зе в своїй стихії, різкий, палкий, не плакса! Але за злочини зевлади після війни прийдеться відповідати, дєрьмакам і всіх його підлеглих, можливо навіть і самому Зе!
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27.03.2022 01:24 Відповісти
 
 