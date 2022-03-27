Зеленський про окупацію українських міст: Рублі "на вагу" та "маргінали зі смітників" не допоможуть
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Російським окупантам в Україні нічого не допоможе, неминуче прийдуть наші Збройні Сили.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна єдина у прагненні жити вільно, жити незалежно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій. Кожен день нашої боротьби за Україну, кожен прояв нашого спротиву в усіх районах, куди окупанти поки що зайшли, доводять, що Україна – це сповнена життя держава, яка має історичне коріння та моральну основу на всій своїй території.
Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у Росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом.
Не допоможе й підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зображати нібито проросійську владу...
Відповідь російським військам буде тільки одна – ненависть і презирство. І неминуче прийдуть наші Збройні Сили України", - наголосив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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