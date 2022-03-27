За 26 березня збито 1 літак, 12 безпілотників, 5 крилатих ракет, - Повітряні сили

Другий день поспіль російський злочинний режим вдається до повітряного терору – по мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет. Пуски здійснюються із моря, суші та повітря із-за меж території України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"За добу 26 березня Повітряні Сили Збройних Сил України збили всього один літак окупантів. Це через те, що ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і наносить масовані ракетні удари.

Натомість для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких було нанесено удари ракет, окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня – до квадрокоптерів, які дедалі більше знищуюся українською ППО.

Тож протягом доби, окрім згадано літака, Повітряні Сили знищили щонайменше 12 БпЛА різних типів, 2 крилаті ракети. Є гарні новини і від Десантно-штурмових військ. Сьогодні воїни однієї з бригад ДШВ із переносних ракетних комплексів збили три крилаті ракети, що несли смерть українцям.

Активні дії у небі продовжує авіація Повітряних Сил, винищувачі патрулюють повітряний простір, здійснюючи перехоплення повітряних цілей, винищувальне прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація продовжує завдавати ударів по військах рашистів на визначених напрямках.

Загалом за добу знищено: 1 літак; 12 БпЛА різних типів; 5 крилатих ракет", - говориться у повідомленні.

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