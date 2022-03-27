Це промовистий політичний ляпас Президенту США, - Командування Повітряних Сил про обстріл Львова російськими ракетами
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Командування Повітряних сил прокоментувало обстріл Львова російськими ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.
У інформації зазначається: "Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.
Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас Президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова.
Після такого вчинку кремлівського фюррера саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18! Щоб ми на рівні билися в небі із переважаючими силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї!"
Будь ласка, зачекайте...
Президенту США Командування Повітряних сил повинно сказати велике спасибо за те що коли піаніст собирався шашлики жарити тянули літаками без перестанку нам зброю. а хламідія арахамія говорив щоб не пугали інвесторів.
******* ты, Вова ...
придивіться уважніше до подібних "випердів" тролів,"ряжених в шкури патріотів".
нова тактика в умовах війни-ПОСІЯТИ СУМНІВИ ТА НУДЬГУ
Так, цей літак заточений для нанесення ударів по кораблям, але його можливості у завоюванні переваги в повітрі та ударам по наземним цілям перевершують усі кацапські літаки (не кожен, а саме усі). Тим більш його неможливо порівнювати з допотопними літаками українських ПС.
За ефективністю проти повітряних цілей F/A-18 перевершує 4 українських МіГ-29, а по наземним цілям пару Су-24.
Було б у нас хоча б пару десятків F/A-18, і чисельність ваєнна-кахмічєскіх сіл була б вже в половину менша.
На деменційного старця таке казати ніззя: воно ж =святе Джо=, як його нарекли сектанти. Правда, іконки десь заникали.
То что командование выдало - это как минимум неуважение, а как максимум политическое заявлени (насмешка), чем они заниматся не имеют права.
Или это кацапское командование вкс такое заявление сделало? Так НЕТ! Идиотизм чистой воды
Вас шо там, по тревоге подняли?
Есть такое понятие как скрытое ПОСОБНИЧЕСТВО.
А формы пособничества бывают всякие и разнообразные." - как вам такая формула, соотечественники ?
«Играть на руку агрессору - это не нейтрально» - президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
Нейтралитет не означает смотреть в другую сторону..
Байден під кінець гастролі в Європу виголосив промову....
НАТО подтвердил, что не собирается непосредственно участвовать в боевых действиях в Украине, закрывать небо над ней и посылать туда натовские войска.
Об этом в один голос заявили журналистам на пресс-конференциях и Столтенберг, и Байден, и Джонсон, и Макрон.
"Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить - ні історія, ні спадщина, ні іноземні дип/місії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?" Джерело: https://censor.net/ua/n3328877
А до того "Ще один ракетний удар по Львову", .... у результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об'єктам інфраструктури...
Промова проти ракетних ударів і бомбардувань....
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству - романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова
а потом Байден её посетил.
Такое в голову не приходило ?
І що будуть робити ЗСУ з цими літаками, дивитися на на як баран на нові ворота?
Це промовистий політичний ляпас Президенту США
Тобто нездатність українського ППО захистити стратегічні об'єкти у головному для ЗСУ регіоні підготовки - це ляпас Байдену.
Дивлячись на стиль та безглуздість заяв, стає зрозумілим що офіційний фейсбук КПС ЗСУ окуповано єрмаковськими **********. Та і що це за офіційний фейсбук, який закритий для суспільства?