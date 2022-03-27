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крилаті ракети (893) Львів (2082) ракети (2821) Повітряні сили (1277)

Це промовистий політичний ляпас Президенту США, - Командування Повітряних Сил про обстріл Львова російськими ракетами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львів

Командування Повітряних сил прокоментувало обстріл Львова російськими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У інформації зазначається: "Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.

Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас Президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова.

Після такого вчинку кремлівського фюррера саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18! Щоб ми на рівні билися в небі із переважаючими силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали два ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей, - голова ОВА Козицький

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+66
ви говорите політичний ляпас Президенту США.
Президенту США Командування Повітряних сил повинно сказати велике спасибо за те що коли піаніст собирався шашлики жарити тянули літаками без перестанку нам зброю. а хламідія арахамія говорив щоб не пугали інвесторів.
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27.03.2022 00:50
+31
Те що робили з 14-го року по 19-ий -ми зараз бачимо на фронті, а от що робили з 19-го року ось це цікаве питання.
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27.03.2022 01:01
+20
Всё-таки про "ляпас" перебор несколько и заявления по международным вопросам должен делать исключительно МИД, а не все подряд. С неменьшим успехом можно и у нас спросить, что делали наши чудо-политики с 2014 года, а то и раньше, в области безопасности своей страны?...
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27.03.2022 00:56
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Яиц для это нет у Байдена
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27.03.2022 00:43 Відповісти
Putin is playing for time and shows Ukrainian warriors, what is this #US and #EU nation mired in bureaucracy, weak and cowardly.
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27.03.2022 00:51 Відповісти
Завтра Байден за це вибачаться, що його присутність у Польщі спровокувала росіян, таке більше не повториться
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27.03.2022 00:58 Відповісти
ви говорите політичний ляпас Президенту США.
Президенту США Командування Повітряних сил повинно сказати велике спасибо за те що коли піаніст собирався шашлики жарити тянули літаками без перестанку нам зброю. а хламідія арахамія говорив щоб не пугали інвесторів.
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27.03.2022 00:50 Відповісти
Вова - молодец! Самое время Верховного главнокомандующего называть "пианист, жарящий шашлыки", а руководителя фракции - "хламидией". ФСБ и парашинские пропагандоны в восторге. По идее, они должны сделать скриншот твоего выссера и дать в СМИ ********* под заголовком "Украинцы ненавидят, презирают и не поддерживают Зеленского".
******* ты, Вова ...
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27.03.2022 09:24 Відповісти
ДО ВСІХ!
придивіться уважніше до подібних "випердів" тролів,"ряжених в шкури патріотів".

нова тактика в умовах війни-ПОСІЯТИ СУМНІВИ ТА НУДЬГУ
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27.03.2022 09:37 Відповісти
osoboe vnimanie na tex, kto nedavno registrirovalsia na censore.
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27.03.2022 14:03 Відповісти
Vladimir T fd7dc273 100%. ******* ты Вова. Уж не сам ли великий ЗЕ тут отписывается? Защищает, так сказать, свое честное имя.
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27.03.2022 12:22 Відповісти
С ФСБшными тролями не общаюсь. Передай там своим в Ольгино, что внести раскол в единый кулак украинцев у тебя не получилось.
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27.03.2022 12:41 Відповісти
Ты только с ними и общаешься, когда на обед отпускают.
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27.03.2022 13:51 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3176375/proekt_gosoboronzakaza2020_likvidiruet_raketnuyu_programmu_ukrainy
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27.03.2022 11:05 Відповісти
квартал 95 уверен 100%
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27.03.2022 00:56 Відповісти
Какова реакция Байдена?-полный игнор,вова послан без текста накуй.У наших мозгов нет и не будет походу.За пол года можно как то и освоить те запрашиваемые самолеты,боевое применение еще годик,два)))
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27.03.2022 00:55 Відповісти
Всё-таки про "ляпас" перебор несколько и заявления по международным вопросам должен делать исключительно МИД, а не все подряд. С неменьшим успехом можно и у нас спросить, что делали наши чудо-политики с 2014 года, а то и раньше, в области безопасности своей страны?...
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27.03.2022 00:56 Відповісти
Уборщица может заявления делать
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27.03.2022 00:58 Відповісти
Те що робили з 14-го року по 19-ий -ми зараз бачимо на фронті, а от що робили з 19-го року ось це цікаве питання.
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27.03.2022 01:01 Відповісти
ТРО и Сопротивление тоже сделали до 19-го? Я уверен у жителей Харькова, Мариуполя, Мелитополя, Чернигова и Сум и это как минимум, будет много вопросов после войны по поводу обеспечения безопасности их городов и это будет относиться ко всем нашим политиканам. Кстати те которые были в 2014-2019, как это ни странно, сидели во власти с переменным успехом и до 2014 и об этом тоже не надо забывать, Интернет всё помнит
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27.03.2022 01:07 Відповісти
Якби не нормальні партії в раді , то не було ні тро ні "сопротивления" навіть в такому вигляді і так пізно. Інтернет всьо помніт, так особливо такого собі гЕтьманцева який до останнього,через свій комітет блокував будь які спроби виділення грошей на ЗСУ, називаючи це популізмом. І таких прикладів за 3 роки десятки. Але зараз я не хочу навіть згадувати цих моральних уродів.
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27.03.2022 01:20 Відповісти
В Раде не было и НЕТ нормальных партий и это наша вечная проблема. Одни панки во главе карманных тусовок. После войны придётся всё начинать заново на новых принципах, а иначе снова вернёмся в полусовок-полудикий капитализм
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27.03.2022 01:25 Відповісти
а для початку треба просто перейти на українську ...
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27.03.2022 02:18 Відповісти
Лахта , гиздуй слідом за "карабльом".
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27.03.2022 05:40 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3176375/proekt_gosoboronzakaza2020_likvidiruet_raketnuyu_programmu_ukrainy
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27.03.2022 11:06 Відповісти
тоді приберіть завгоспа Дермака від камер з дебільними заявами !
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27.03.2022 01:14 Відповісти
А наші чудо-політики тримали громадян московіі у керівництві ЗСУ... Ось що вони робили у 2013-14 роках! А зараз за отакі висловлювання на адресу Байдена треба давати гарних піздюлєй! Менше треба ротика роззяпляти, а більше та краще воювати!
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27.03.2022 09:16 Відповісти
F-18 взагалі розроблений і оптимізовний як фльотський, авіаносний літак - тож неідеально для України, але все ж думаю було б краще за нічого...
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27.03.2022 00:57 Відповісти
Где пилотов взять?
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27.03.2022 00:59 Відповісти
Пілоти менша проблема. Набагато більше часу треба на навчання інженерно-технічного складу, який в очі не бачив ********* обладнання військових літаків країн НАТО.
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27.03.2022 09:21 Відповісти
щось не бачу у фіннів чи канадців авіаносців,ф18 є в різних варіантах,проблема в іншому часу на переучування зараз немає... тому міги і сушки наше все,якщо все таки розродяться.
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27.03.2022 01:37 Відповісти
Есть сухопутная версия. Находится на вооружении целого ряда стран.
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27.03.2022 06:59 Відповісти
По-перше, нема такого літака F-18 є F/A-18.
Так, цей літак заточений для нанесення ударів по кораблям, але його можливості у завоюванні переваги в повітрі та ударам по наземним цілям перевершують усі кацапські літаки (не кожен, а саме усі). Тим більш його неможливо порівнювати з допотопними літаками українських ПС.
За ефективністю проти повітряних цілей F/A-18 перевершує 4 українських МіГ-29, а по наземним цілям пару Су-24.
Було б у нас хоча б пару десятків F/A-18, і чисельність ваєнна-кахмічєскіх сіл була б вже в половину менша.
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27.03.2022 09:19 Відповісти
F/A-18 можно (но не много 12-15 вполне хватит и они есть в избытке, но обслуживать их будет непросто, летчиков можно надрать из западныз добровольцев), заберите ВСЕ бразильские EMB-314 Super Tucano (можно даже с афганскими летчиками, с гарантией США предоставить им и членам их семей гражданство после двух недель боевых вылетов, за это время своих переучите) этот самолет имеет неоцененые преимушества (экономичность, посадка и взлет с грунта, охрененную живучесть, бронированную кабину, современную авионику и вооружение, возможность маневрирования и низкого полета, все это куда лучше любого вертолета или танка в плане выживаемости и эффектиности боя)!
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27.03.2022 11:28 Відповісти
Ти мені вже писав свою херню, і я тобі вже казав куди з нею іти.
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27.03.2022 11:47 Відповісти
Правильно хто має сильніший дух той переможе . Тому США має всі права і забовязання , щоб з балансувати Україну зброєю !
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27.03.2022 00:57 Відповісти
И шо это за член командування такой безымянный? Или Подляка с Арахамией к этому высеру припряглись?
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27.03.2022 00:59 Відповісти
Без вказівки від ОПи ці хлопці з КПС і не думали б такий політдопис писати на Президента США.
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27.03.2022 01:00 Відповісти
opjatj OBOSRALI...a nepora li etih hamovatih ******* iz 95 kvartalu nemnoga ********* - shtob dumali pered tem kak rot atkrivatj ?
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27.03.2022 01:04 Відповісти
Я десь таке вже бачив, коли ідіоти вигадують якісь дебільні заяви , і щоб самим їх не озвучувати наказують це робити своїм підлеглим або ноунеймам які не будуть нести відповідальність,бо це іх лічнає мнєніє.
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27.03.2022 01:09 Відповісти
С этим надо что то делать
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27.03.2022 01:10 Відповісти
Ай-яй-яй, командування ВПС України - просто єретики.
На деменційного старця таке казати ніззя: воно ж =святе Джо=, як його нарекли сектанти. Правда, іконки десь заникали.
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27.03.2022 01:12 Відповісти
Это в вашей секте его так нарекли?

То что командование выдало - это как минимум неуважение, а как максимум политическое заявлени (насмешка), чем они заниматся не имеют права.

Или это кацапское командование вкс такое заявление сделало? Так НЕТ! Идиотизм чистой воды
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27.03.2022 01:35 Відповісти
Боты уже полетели затирать комменты

Вас шо там, по тревоге подняли?
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27.03.2022 01:13 Відповісти
ну замахнулись на эфки, летать на них кто будет? впрочем, если есть пилоты из Иностранного Легиона
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27.03.2022 01:14 Відповісти
Шо вы хотите от дедушки хоть так помогает месяц назад он думал что Украиниа проиграет за три дня а тут такой напряг
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27.03.2022 01:15 Відповісти
Думав ???
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27.03.2022 01:36 Відповісти
П-овIтряних сил нема, а мIнIст е.
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27.03.2022 01:15 Відповісти
хто там такий "письменник", що веде оф сторінку командування ВПС? те що кацапи хотіли насрати Байдену то й так ясно,а от де локальні ппо на заході країни бодай зі стінгерами та іглами плюс оповіщення звідки пруть,ці ****** крилатки над мною сьогодні летіли,настільки низько що напевне с зу23 можна було дістати...
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27.03.2022 01:45 Відповісти
Какое-то претензиозное заявление.Их часом не взламали?
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27.03.2022 04:26 Відповісти
таке міг напісяти тільки дибіл або імбіцил,це справді ляпас,але це ляпас політичним хвойдам з жОПи,мерзотникам які закрили ракетні програми України,на чиїй совісті життя мирних жителів Маріуполя,Харківа,Сум,Охтирки,Київа та інших міст України,на совісті хайперів-підарасів які якби будували дороги,які все своє політичне життя брехали,брехали,брехали і перебріхували....
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27.03.2022 05:17 Відповісти
ще додам що рівень вашого експерда "риночно батареєчний" ,цей 3,14дор навіть близько не бачив бомбардувань а лізе про це судити,чмо,і так,ми з Охтирки,так, з міста Героя Охтирки,і ми знаємо про бомбардування все,ні,майже все...
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27.03.2022 05:28 Відповісти
У мене питання, а де зараз служить Сергій Лещенко, радник Укрзалізниці і чи допомагає він ЗСУ?
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27.03.2022 07:10 Відповісти
У глибокому бункері зара служить сєрьожа лєщєнко; та й заробітня платня та ж сама...
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27.03.2022 09:25 Відповісти
у Командуванні Повітряних сил не вистачає масла у голові..(
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27.03.2022 07:35 Відповісти
"Возможно, Байден войдет в новейшую историю Планеты как президент США, который такими иезуитскими способами, как поощрение бездействием и прочее прочее, способствовал колонизации Украины.

Есть такое понятие как скрытое ПОСОБНИЧЕСТВО.

А формы пособничества бывают всякие и разнообразные." - как вам такая формула, соотечественники ?

«Играть на руку агрессору - это не нейтрально» - президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Нейтралитет не означает смотреть в другую сторону..

Байден під кінець гастролі в Європу виголосив промову....

НАТО подтвердил, что не собирается непосредственно участвовать в боевых действиях в Украине, закрывать небо над ней и посылать туда натовские войска.

Об этом в один голос заявили журналистам на пресс-конференциях и Столтенберг, и Байден, и Джонсон, и Макрон.

"Львів. Масовані ракетні удари. Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів РФ нічого не цікавить - ні історія, ні спадщина, ні іноземні дип/місії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?" Джерело: https://censor.net/ua/n3328877

А до того "Ще один ракетний удар по Львову", .... у результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об'єктам інфраструктури...
Промова проти ракетних ударів і бомбардувань....
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству - романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова
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27.03.2022 07:55 Відповісти
Здохни, портновська нечість
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27.03.2022 09:02 Відповісти
"Політичний ляпас"? Зеля, як президент, повинен був займатися своїми прямими обов'язками та зміцнювати оборону України, в тому числі, протиповітняну, замість розкрадання грошей на "вяликому" будівництва доріг, по яких зараз заходить росіянська техніка.
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27.03.2022 08:08 Відповісти
Ну це вже політичний шантаж, відверто кажучи. Ми маємо дякувати що нам мільярдами зброю вкачують, на перемогу, а не такими оборотами натякати що нам не все віддали, що треба для оборони. А Зеленський не хоче собі ляпаса дати, що немає чим ефективно воювати??? 🥺
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27.03.2022 08:50 Відповісти
Сначала ПРО Польши была приведена в нужное состояние,
а потом Байден её посетил.
Такое в голову не приходило ?
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27.03.2022 08:50 Відповісти
Після такого вчинку кремлівського фюррера саме час прийняти рішення і передати Україні ******* зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18

І що будуть робити ЗСУ з цими літаками, дивитися на на як баран на нові ворота?

Це промовистий політичний ляпас Президенту США

Тобто нездатність українського ППО захистити стратегічні об'єкти у головному для ЗСУ регіоні підготовки - це ляпас Байдену.

Дивлячись на стиль та безглуздість заяв, стає зрозумілим що офіційний фейсбук КПС ЗСУ окуповано єрмаковськими **********. Та і що це за офіційний фейсбук, який закритий для суспільства?
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27.03.2022 09:01 Відповісти
Канада еще "при Пети" хотела передать F-18, так сами отказались (типо дорого обслуживать). Офшорный тогда говорил, что купит шведские самолеты и ГДЕ ОНИ сейчас!?
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27.03.2022 11:16 Відповісти
А шо, "командування повітряних сил" уже уполномочено комментировать политические вопросы да еще в хамской манере? Набрали идиотов в "комментаторы", врагов не надо если есть такие "комментаторы".
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27.03.2022 09:49 Відповісти
Як тільки наші"керманичі-каламойші-діти Осібєндєра починають вийо....дуже себе залюблювати на фонізнищених людей,міст (майже нульвої підготовки до захисту країни) так допомога США,ЗАХОДУ починає буксувати....а де каламой з пустотливими долоньками,всіх намахав,самий розумний,блатт????
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27.03.2022 11:12 Відповісти
Это все дешовые ПОНТЫ, гопника! Для "пощечины" нужно было ударить по территории Польши (сомневаюсь, что ракеты бы долетели бы)!
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27.03.2022 11:12 Відповісти
В моём родном сибирском городе Прокопьевске со времён войны 1941-1945 гг. работают два крупных машиностроительных завода, эвакуированных из Харькова вместе с персоналом. Продукцию для фронта начали выпускать практически сразу, под открытым небом, без стен и крыш, цеха построили потом. Поэтому я не могу поверить и понять, почему Украина не имеет, если не собственные самолёты, то хотя бы беспилотники, крылатые ракеты, артиллерийские системы и многое другое, чтобы снести к едрёной матери этот крымский мост вместе с Черноморским флотом и не ударить по Воронежу.
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27.03.2022 12:50 Відповісти
Клоуны политики у них, без яйц
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27.03.2022 14:37 Відповісти
Какое то пропутлеровское заява, я посоветовал бы им заниматся своим делом, не по рангу такие заяав делать..
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27.03.2022 14:36 Відповісти
 
 