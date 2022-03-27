Це промовистий політичний ляпас Президенту США, - Командування Повітряних Сил про обстріл Львова російськими ракетами

Командування Повітряних сил прокоментувало обстріл Львова російськими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У інформації зазначається: "Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.

Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас Президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова.

Після такого вчинку кремлівського фюррера саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18! Щоб ми на рівні билися в небі із переважаючими силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали два ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей, - голова ОВА Козицький