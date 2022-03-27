Переговори з РФ даватимуть результат тоді, коли Росія усвідомить, що вона зазнає більше втрат, ніж Україна, - Подоляк

Україна не розмінюватиме глобальні інструменти безпеки на ситуативні успіхи.

Про це радник глави ОП Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

За словами Подоляка, для України надзвичайно важливим є питання територіальної цілісності. А тому таке складне питання, як майбутнє тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО, мають вирішувати лише президенти України та Росії.

Також радник глави ОП вважає, що мирні переговори почнуть давати результат тоді, коли Росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна.

"Щоб це відбулося, треба, щоб наша армія ефективно діяла. А для цього потрібно, щоб наші партнери адекватно нам допомогли. Якщо не хочете зробити безпольотну зону, дайте нам системи ППО, щоб ми самі могли закрити небо, щоб не бомбили наші мирні міста. Друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати такі міста, як Маріуполь. Третє: потрібні санкції на кшталт нафтового ембарго, максимальні обмеження щодо фінансових операцій тощо", - наголосив він.

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