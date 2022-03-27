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Переговори з РФ даватимуть результат тоді, коли Росія усвідомить, що вона зазнає більше втрат, ніж Україна, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Україна не розмінюватиме глобальні інструменти безпеки на ситуативні успіхи.

Про це радник глави ОП Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

За словами Подоляка, для України надзвичайно важливим є питання територіальної цілісності. А тому таке складне питання, як майбутнє тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО, мають вирішувати лише президенти України та Росії.

Також радник глави ОП вважає, що мирні переговори почнуть давати результат тоді, коли Росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна.

"Щоб це відбулося, треба, щоб наша армія ефективно діяла. А для цього потрібно, щоб наші партнери адекватно нам допомогли. Якщо не хочете зробити безпольотну зону, дайте нам системи ППО, щоб ми самі могли закрити небо, щоб не бомбили наші мирні міста. Друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати такі міста, як Маріуполь. Третє: потрібні санкції на кшталт нафтового ембарго, максимальні обмеження щодо фінансових операцій тощо", - наголосив він.

Читайте: "Ми готові обговорювати умови миру, але не готові виконувати ультиматуми", - Зеленський щодо зустрічі з Путіним

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Всё решится не за столом переговоров, а только на поле боя... Получится выгнать кацапов до границ Украины, тогда и договариваться можно будет.
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27.03.2022 01:12
+6
Очень много болтовни. Очень много говорящих голов а администрации "Зе". Не нужно каждому рваться к микрофону и делать ежедневно кучу заявлений. Наведите порядок в кругу ближнем. Вас собралось до хрена не нужных.
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27.03.2022 02:04
+5
Без "судьбоносных заяв" пома-зама-советника чего-то там Подоляка не проходит ни дня, строчит по клавишам аж пыль столбом... Зачем нам министры, пресс-службы, профильные эксперты, когда есть ОН?
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27.03.2022 01:11
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Без "судьбоносных заяв" пома-зама-советника чего-то там Подоляка не проходит ни дня, строчит по клавишам аж пыль столбом... Зачем нам министры, пресс-службы, профильные эксперты, когда есть ОН?
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27.03.2022 01:11 Відповісти
А ты с чем-то не согласен в сказанном им? К чему этот переход на личности? Клавиатурный зуд?
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27.03.2022 09:11 Відповісти
Всё решится не за столом переговоров, а только на поле боя... Получится выгнать кацапов до границ Украины, тогда и договариваться можно будет.
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27.03.2022 01:12 Відповісти
Вряд ли. Там у власти психопаты. А народ холопы, которых все устраивает.
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27.03.2022 01:13 Відповісти
Падаляк , за базар відповідатимеш суворо по закону , так як за окупованімтериторіі несе відповідальність весь народ Украіни , а не президенти

росіі і Украіни 😡
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27.03.2022 01:13 Відповісти
Переговори з роzzією немождиві. Як можна домовлятися про щось з хворими????
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27.03.2022 01:14 Відповісти
Імперія зла має зникнути з планети Земля назавжди!
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27.03.2022 01:16 Відповісти
Вона не усвідомить. Тему закриваємо і розходимось.
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27.03.2022 01:21 Відповісти
Они все дадут и помогут когда путлер разрушит половину Украины...
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27.03.2022 01:29 Відповісти
Громадяни Подоляк М.М. і Арахамія Д.Г. мають бути негайно арештовані за «несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану...» згідно до статті 114 кримінального кодексу України.

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27.03.2022 01:45 Відповісти
Ненене, Вы шо?! Ето совсем другое! И вобще, о чём Вы? ЗЕшобла своих не бросает
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27.03.2022 02:39 Відповісти
Очень много болтовни. Очень много говорящих голов а администрации "Зе". Не нужно каждому рваться к микрофону и делать ежедневно кучу заявлений. Наведите порядок в кругу ближнем. Вас собралось до хрена не нужных.
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27.03.2022 02:04 Відповісти
Там 85% это просто пиарщики,ничего хорошего не делающие для Украины А ТОЛЬКО ВРЕД.
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31.03.2022 10:09 Відповісти
Явна помилка - цитата:
>>> майбутнє тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО, мають вирішувати лише президенти України та Росії. - Джерело: https://censor.net/ua/n3328932

1. Президент Росії не має ніякого права вирішувати майбутнє України ті її територій.

2. Президент України не має права вирішувати питання територій - є тільки процедура в Конституції України - про загальнонаціональний референдум, а ВІН НЕМОЖЛИВИЙ, ПОКИ частина територій України окупована, а частина виборців є заручниками окупантів, і окупанти не дають їм можливості проголосувати вільно і без примусу чи загрози життю.

3. Президент України має обов'язок захищати суверенітет та територіальну цілісність України.
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27.03.2022 04:07 Відповісти
а коли це і в якій паралельній реальності раССія зважала на якісь там втрати??? там завжди 'патєрь нєт'!
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27.03.2022 05:37 Відповісти
Абхазская импортная мартышка считает украинцев идиотами? Насчёт Мединского не скажу но вот зелёной хламидии точно нужно беречь себя.
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31.03.2022 10:03 Відповісти
 
 