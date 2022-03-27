Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 24:00 26 березня
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 24:00 26 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Триває тридцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Противник продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави. Жодного з поставлених завдань повністтю не виконав. Частково досяг успіху на окремих напрямках.
За наявною інформацією, з метою вирішення проблем логістичного забезпечення окупаційних угруповань на території України розгорнуто до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та до 5 основних логістичних центрів.
Щодо дій противника на окремих напрямках.
На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи збройних сил республіки білорусь проводять заходи бойової підготовки на п’яти полігонах на території Брестської, Мінської та Гродненської областей.
На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, вів обстріли житлових масивів у передмістях та безпосередньо у місті Києві.
За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу, які зазнали значних втрат в ході ведення наступальних дій. Декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію республіки білорусь для проведення заходів відновлення боєздатності. Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупантами буде відновлено дії щодо блокування Київа із південно-західного напрямку.
На Сіверському напрямку противник силами зі складу Центрального воєнного округу активних наступальних дій не проводив. Намагався зосередити основні зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Не полишав спроб блокування міста Чернігова силами окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу. Продовжував обстріли житлових кварталів в районах населених пунктів Чернігів, Іванівка та Ніжин.
Ймовірно, силами до ротної тактичної групи підрозділів збройних сил російської федерації та росгвардії, намагається утримати місто Славутич. На в’їздах у місто російськими окупантами встановлені блокпости.
У напрямку на Бровари підрозділи противника зупинені. Ворог вимушено перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. За результатами бойових дій в районах Лук’янівка та Рудницьке, підрозділи зі складу БТГр 30-ї окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат та відійшли у район населених пунктів Піски та Нова Басань.
Для поповнення втрат озброєння і техніки відзначено висування колон у напрямках населених пунктів Великий Самбір, Дептівка, Голінка та напрямку на Дубов’язовку. Прикриття колон з повітря здійснювали вертольоти.
Фіксуються заходи посилення охорони тилових районів і логістичних маршрутів, а також заходи з посилення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості.
На Слобожанському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного воєнного округу та північного флоту.
У напрямку на Суми ворог силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на перегрупуванні військ.
В районі міста Харків окупанти визначеним складом сил активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджували на поповненні поточних втрат, відновленні техніки та нанесенні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури міста.
У напрямку на Слов’янськ ворог діє силами до трьох БТГр, намагається закріпитись в районах населених пунктів Кам’янка, Синичине, Суха Кам’янка.
Відзначається ведення наземної розвідки розвідувальними підрозділами у напрямку населеного пункту Барвінкове та, імовірно, у напрямку на місто Слов’янськ.
На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування та нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виході до районів населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке, а також захопленні міста-героя Маріуполя.
В Рубіжному, за підтримки артилерії, здійснює утримання займаних позицій в північній та північно-західній частинах міста.
В Попасній, за підтримки артилерії, намагався провести штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат. Мінометним вогнем, через відсутність взаємодії, здійснив обстріл власних позицій.
У напрямку населеного пункту Красногорівка робив спроби розпочати штурмові дії. Успіху не мав. Зазнав втрат та відійшов.
Продовжує здійснювати штурм Маріуполя, наносить авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної та військової інфраструктури. Успіху не має.
На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано.
У напрямку на Миколаїв окупаційні підрозділи продовжують ведення розвідки та намагаються нанести вогневе ураження по позиціях підрозділів Збройних Сил України".
Будь ласка, зачекайте...
Переоценил все ценности этого мира.
Больше ничего не хочу. Только мира в моей Украине и смерти России.
Мирні протести проти озброєних військ терористів - це не тільки небезпека для життя протестувальників, але це марне підставляння себе під ризик для свободи, здоров'я і життя. - Інша річ силовий спротив, тобто, збройний опір.
Якщо скоординувати дії протестувальників з ЗСУ, то міг би бути приблизно такий сценарій:
1. Люди збираються на мітинг протесту і мітинг цей наближається до окупантів, а окупанти стоять компактними групами в центрі міста на площі чи десь в іншому місці.
2. Артилерія ЗСУ отримує (від когось із мітингарів) точні координати місць (вказані точками на картах Google), де стоять групи окупантів, радіус цих груп, приблизну кількість осіб в них... Але мітингарі від цих груп окупантів тримаються на відстані не менше 50 м (окупанти самі намагаються відганяти мітингарів від себе і розганяти їх, стріляючи в повітря чи навіть у мітингарів)...
3. Під наглядом непомітного безпілотника, наприклад, Байрактара з великої висоти або меншого апарата з меншої висоти, або навіть без участі безпілотника, але з участю інформації від мітингарів артилерія ЗСУ завдає точних ударів по визначених групах окупантів, завдаючи їм несподіваних втрат і сіючи серед них паніку і хаос.
4. В процесі обстрілу артилерія і координатори мітингу корегують вогонь і по завершенні обстрілу мітингарі знають, що обстріл завершено (обмін сигналами з артою).
5. Якщо обстріл виявився успішним, мітингарі бачать це, тоді вони стрімко підбігають до залишків окупантів, беруть зброю у вбитих окупантів і з її допомогою знешкоджують рештки окупантів.
Отакий опір, думаю, буде ефективним і успішним, тобто, результативним. Такий опір зможе досягти своїх цілей - звільнення від окупантів.
Або навпаки: добровольчі самоорганізовані сили місцевого збройного спротиву (партизани) могли б діяти значно більш ефективно, якби мали інформаційну підтримку від ЗСУ (наприклад, обмін інформацією розвідки та іншою).
Мітингарі все одно ВЖЕ РИЗИКУЮТЬ собою. Навіть люди в окупації, які не виходять на мітинги, все одно є під загрозою розправ чи навіть знищення з боку окупантів. Однак без співпраці з ЗСУ люди в окупації ризикують без користі для себе і для України. А якщо співпраця є (буде), то і користь є (буде).
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Цитати:
>>> "В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів." - Джерело: https://censor.net/ua/n3328855
>>> "Фіксуються заходи посилення охорони тилових районів і логістичних маршрутів, а також заходи з посилення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості." - Джерело: https://censor.net/ua/n3328933
Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії, збільшуючи таким чином свої сили. А про подібні дії України інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)