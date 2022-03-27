Санкції проти РФ скасують, якщо вона вийде з України та припинить агресію, - Трасс
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Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що санкції, запроваджені проти російських фізичних осіб і компаній, можуть бути зняті, якщо Росія вийде з України та припинить агресію.
Про це вона заявила в інтерв'ю The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми знаємо, що Росія підписала кілька угод, але вона їх просто не дотримується. Тому повинні бути жорсткі важелі. Звичайно, санкції - це жорсткий важіль", - наголосила вона.
Водночас глава МЗС Великої Британії зазначила, що санкції може бути знято, якщо Росія вийде з України та зобов'яжеться припинити агресію.
Топ коментарі
+52 Герхард
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+40 Night Hunter 4ed8ae8a
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+39 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар27.03.2022 01:22
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Будь ласка, зачекайте...
Тільки до повного розпаду роісі.
Сейчас, единственная реальная возможность остановить нового Гитлера - это уничтожить весь его ядерный потенциал, всю армиюи вмф, все запасы ракетных и прочих вооружений, полностью уничтожить ВПК. Т.е. третья мировая. Понятно, что мир к этому не готов.
2. Отказ от ЯО.
Щоб зняти санкції, потрібно багато рекомендацій, судів, голосувань парламенту, погоджень з міжнародними правовими інституціями і так далi...
Швидко санкції запроваджуються лише, а щоб зняти це потрібно роками часу.
У нас люди дуже емоційні, і трішечки зрадо%оби.
Так що цілком може статись так, що вони знімуться по причині зникнення самого об'єкту санкцій.
путлер должен понести заслуженную кару, крым и донбас должны вернуться Украине, за нанесеный ущерб россия должна заплатить репарацию!
Портновсьоко-єрмаковська шобла може закрити хлєбало
А санкции снимут, когда уберутся самые тупые.
2, Повернення територій
3, Повернення всіх громадян України
4 Повне відшкодування усіх збитків
5 Контрибуція
6 відставка усіх сенаторів депутатів президента та уряду РФ
7 Передача всіх військових злочинців Україні.
8 Роззброєння РФ
9 право для всіх адміністративних одиниць РФ на референдум про незалежність.
Диктатор без денег не сможет долго терроризировать субъекты федерации.
Все побегут от него чтобы откреститься от санкций, и тогда, по Медведеву, они вынуждены будут применить ЯО по своим )
Все резервы заблокированы, значит доходы должны будут тратится на решение текущих задач.
Инвестиций ноль, это значит стогнация экономики. Придется закручивать гайки и забирать у населения последнее, чтобы сохранить режим.
Гиперинфляция.
Разрулить эту ситуацию каким то одним решением вряд-ли возможно.
Как минимум - пусть валят туда, откуда они пришли 24.02.2022 и пусть выплатят репарации.
Иначе что - можно разбомбить инфраструктуру на $120 млрд, убить несколько тысяч граждан другой страны, и потом просто вывести войска и всё вернётся, как было? "Как было" не может вернуться, нужно для начала отстроить всё разрушенное, включая и ВОЕННЫЕ ЗАВОДЫ, и выплатить компенсации семьям погибших гражданских и ВОЕННЫХ, и всё это должно возлагаться на рф!
Понятна позиция, что введение санкций - мотивация прекратить вторжение и за прекращение вторжения они якобы должны быть сняты - должны были бы, если бы кацапы просто вошли, ничего не разрушили, никого не убили, и вышли.
Трасс - надеюсь, тебя неправильно перевели, иначе это полный бред. Санкции должны оставаться, пока Украине, частным компаниям и гражданам не возместят весь ущерб и пока нам не вернут оккупированное.