Санкції проти РФ скасують, якщо вона вийде з України та припинить агресію, - Трасс

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що санкції, запроваджені проти російських фізичних осіб і компаній, можуть бути зняті, якщо Росія вийде з України та припинить агресію.

Про це вона заявила в інтерв'ю The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми знаємо, що Росія підписала кілька угод, але вона їх просто не дотримується. Тому повинні бути жорсткі важелі. Звичайно, санкції - це жорсткий важіль", - наголосила вона.

Водночас глава МЗС Великої Британії зазначила, що санкції може бути знято, якщо Росія вийде з України та зобов'яжеться припинити агресію.

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