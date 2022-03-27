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Санкції проти РФ скасують, якщо вона вийде з України та припинить агресію, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кремль

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що санкції, запроваджені проти російських фізичних осіб і компаній, можуть бути зняті, якщо Росія вийде з України та припинить агресію.

Про це вона заявила в інтерв'ю The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми знаємо, що Росія підписала кілька угод, але вона їх просто не дотримується. Тому повинні бути жорсткі важелі. Звичайно, санкції - це жорсткий важіль", - наголосила вона.

Водночас глава МЗС Великої Британії зазначила, що санкції може бути знято, якщо Росія вийде з України та зобов'яжеться припинити агресію.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
Ніхрена!!! Тоді це падло все одне потім ще спробує.
Тільки до повного розпаду роісі.
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27.03.2022 01:23
+40
Спочатку нехай ці скоти вийдуть з усіх окупованих територій України. включаючи Крим та Донбас, виплатять репарації, проведуть денацифікацію, депутинізацію, роззброєння, а потім видно буде. А цим аби швидше зняти санкції та торгувати з ******.
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27.03.2022 01:24
+39
Крым и Донбасс пусть вернут !!
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27.03.2022 01:22
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Крым и Донбасс пусть вернут !!
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27.03.2022 01:22 Відповісти
Трас про це й каже
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27.03.2022 10:15 Відповісти
Ніхрена!!! Тоді це падло все одне потім ще спробує.
Тільки до повного розпаду роісі.
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27.03.2022 01:23 Відповісти
Это вброс для растормозки кацапов. До распада ни кто ни чего не будет послаблять!
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27.03.2022 01:29 Відповісти
Надіюсь це так і буде
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27.03.2022 01:37 Відповісти
Не буде ні якого розпаду РФ. Це нікому на Заході не вигідно.
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27.03.2022 01:57 Відповісти
вигідно тільки вони цього не розуміють. Адже у окремих республік краще вимінювати золото, алмази, газ і т. д. Ну, що США не домовиться з ескімосами, бурятами і т. д.?
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27.03.2022 02:37 Відповісти
Це лише політична заява. Насправді колективний Захід не зніме санкцій до повного відсторонення від влади в рф військових злочинців.
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27.03.2022 07:04 Відповісти
"Еще раз попробует" в любом случае. Независимо от того будут санкции или не будет санкций. Даже если это будут санкции уничтожающие экономику ********* (а не те что сейчас) это все-равно не остановит Путлера. Пример - Сев. Корея.
Сейчас, единственная реальная возможность остановить нового Гитлера - это уничтожить весь его ядерный потенциал, всю армиюи вмф, все запасы ракетных и прочих вооружений, полностью уничтожить ВПК. Т.е. третья мировая. Понятно, что мир к этому не готов.
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27.03.2022 09:07 Відповісти
Только ядерный запас. А со своми танками и ракетами, и лишнехромосомный калечным войском, они и на Молдову хер нападут, ибо без оружия массового поражения, которым можно шантажировать - это армия ничтожеств.
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27.03.2022 10:04 Відповісти
Ну вы тут убейте еще пару десятков тысяч украинцев, ограбьте из, изнасилуйте из женщин, разрушьте их города, а мы потом все снимем….сцюки
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27.03.2022 01:23 Відповісти
Олигархи, у которых отжали яхты, счета и дворцы задумались! Бункерный упырь заёрзал
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27.03.2022 01:23 Відповісти
Спочатку нехай ці скоти вийдуть з усіх окупованих територій України. включаючи Крим та Донбас, виплатять репарації, проведуть денацифікацію, депутинізацію, роззброєння, а потім видно буде. А цим аби швидше зняти санкції та торгувати з ******.
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27.03.2022 01:24 Відповісти
Санкції щодо параші повинні тривати вічно.
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27.03.2022 01:25 Відповісти
Лаптестан не вечен, достаточно до полного разрушения.
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27.03.2022 04:49 Відповісти
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27.03.2022 11:22 Відповісти
Ага, а у нас пол страны разрушено, а потом они быстрее восстановятся чем мы, и поять нападут???
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27.03.2022 01:25 Відповісти
Не быстро, нефти и газа на самом деле не так много осталось, а без смены режима желающих инвестировать в козломордию будет немного.
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27.03.2022 01:30 Відповісти
Якщо знімуть санкції, всі аж бігом повернуться.
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27.03.2022 01:35 Відповісти
Шваби рвануть попереду всіх
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27.03.2022 11:38 Відповісти
1. Смена режима, ликвидация должности президента.

2. Отказ от ЯО.
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27.03.2022 01:29 Відповісти
Хай йому грець. Нехай вийдуть, to be continued
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27.03.2022 01:31 Відповісти
Санкції швидко ніхто i ніколи в свiтi зняти не зможе.
Щоб зняти санкції, потрібно багато рекомендацій, судів, голосувань парламенту, погоджень з міжнародними правовими інституціями і так далi...
Швидко санкції запроваджуються лише, а щоб зняти це потрібно роками часу.
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27.03.2022 01:32 Відповісти
Ніхто не буде читати "вийде [повністю, враховуючи крим та донбас, з відшкодуванням] з України", ніхто не бере до уваги слово "можуть" (а можуть і не зняти), зате кожен напише "от клята британка, ми тут гинемо, а вона вже хоче зняти санкції, клята баба!"

У нас люди дуже емоційні, і трішечки зрадо%оби.
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27.03.2022 01:40 Відповісти
Підтримую - емоції затьмарюють реальність.
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27.03.2022 02:51 Відповісти
Вона або бреше, або кіньчине стерво яке купили. Будемо надіятися , що вона брехуха. Бо що тоді виходить , можно прийти вбити,згвалтували та покалічити десятки тисяч людей, розграбувати,знищити інфраструктуру яку і за 20 років не відбудувати, а потім вийти і жити так ніби нічого і не було?
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27.03.2022 01:33 Відповісти
А постраждалі повинні понять і простіть ?
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27.03.2022 11:40 Відповісти
Друзі - Ви одного не помітили - ніхто не казав про терміни зняття санкцій!

Так що цілком може статись так, що вони знімуться по причині зникнення самого об'єкту санкцій.
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27.03.2022 01:38 Відповісти
Кращий камент
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27.03.2022 08:42 Відповісти
Тут треба уточнити, звідки саме вийдуть окупанти. Якщо лише з території до 24 числа. То ну його *****. Окупант повинен покинути всю територію України, тобто Крим і окуповані частини Донецької і Луганської області. Якщо так не буде, нас кинули.
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27.03.2022 01:46 Відповісти
Сподіваюсь - включно з окупованою частиною донбасу і Кримом?
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27.03.2022 01:47 Відповісти
Какое снятие санкций! Через 20 лет! Когда путлер и все его старые маразматики подохнут!
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27.03.2022 01:49 Відповісти
эх... вот если бы их на Марс всем составом... вот это было бы дааа... а так... абышо, кароч.
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27.03.2022 01:50 Відповісти
Як це так? А руйнації на 500 мідьярдів доларів, а вбивства дітей? Хто б..ть буде відповідати і хто буде відновлювати інфраструктуру?
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27.03.2022 01:52 Відповісти
ТУпість. Вони і досі не зрозуміли з ким мають справу. Війну цю починали не для того, щоб виходити з України. І санкції їм ваші до одного місця...
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27.03.2022 01:53 Відповісти
Україна переможе ! Завдяки героїзму наших воїнів і простого народу. Але поясніть мені, де кримінальні справи по Укроборонпрому за зраду, чи сидить "губернатор" Херсонщини разом з поліцаями та іншими колаборантами, що здали Херсон і загубили життя багатьох тероборонівців, Чи риють окопи митники, що вимагають відкати за пропуск гумдопомоги, чому земельний барига Сольський став міністром а Сєра Лещенко - великим "експертом", не злазить з екранів? Чому необгунтовано ростуть ціни і т. д. ?
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27.03.2022 02:22 Відповісти
Говоряща голова...
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27.03.2022 04:15 Відповісти
"Говорящая" голова.
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27.03.2022 04:20 Відповісти
Репарації і суд над ******
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27.03.2022 02:33 Відповісти
Ну да ,дайте гадюке опомниться и она снова поднимет голову и начнет жалить.
путлер должен понести заслуженную кару, крым и донбас должны вернуться Украине, за нанесеный ущерб россия должна заплатить репарацию!
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27.03.2022 02:52 Відповісти
Это не решит проблему.Санкции можно снять только когда рашка уберется с Украины и мы вступим в НАТО.В качестве кости можно оттдать рашке Крым-там реально 2 млн.ватных зомбаков которые для нас будут гирей и инородным телом.А на перешейке с Крымом вырыть канал чтоб окончательно обезопасить себя.
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27.03.2022 04:10 Відповісти
ні!З Криму хай теж виходять!
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27.03.2022 10:17 Відповісти
"Крысеныш из питерской подворотни" должен повеситься в тюрьме на своих обосраных трусах.
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27.03.2022 04:13 Відповісти
Санкції можна зняти лише коли росія повністю залишить окуповані Крим і Донбас, коли всі винні постануть перед судом і понесуть заслужене покарання. ***** і його найближче оточення мають бути страчені так само як німецькі нацисти в 1945 після нюрбергу. Росіяни також мають повністю виплатити українцям збитки котрі були нанесені війною, включаючи крім матеріальних і моральні збитки.
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27.03.2022 07:54 Відповісти
тема про те, як заголовки маніпулюють людською свідомістю
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27.03.2022 09:02 Відповісти
Це звичайний посил для кацапської иліти. Ніхто з держави РФ санкцій вже знімати не буде.
Портновсьоко-єрмаковська шобла може закрити хлєбало
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27.03.2022 09:11 Відповісти
Кто поумнее - сами убираются из Крыма.
А санкции снимут, когда уберутся самые тупые.
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27.03.2022 09:20 Відповісти
Ой, ДУРА! Какую ЧУШЬ и АХИНЕЮ несет!
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27.03.2022 09:33 Відповісти
1. Виведення усіх військ з території України включно з Кримом і Донбасом.
2, Повернення територій
3, Повернення всіх громадян України
4 Повне відшкодування усіх збитків
5 Контрибуція
6 відставка усіх сенаторів депутатів президента та уряду РФ
7 Передача всіх військових злочинців Україні.
8 Роззброєння РФ
9 право для всіх адміністративних одиниць РФ на референдум про незалежність.
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27.03.2022 09:57 Відповісти
А что так можно, влез в чужой дом, убил его хозяев, разграбил все и уничтожил, приехала полиция и сказала что если преступник уберется то ему за ето ничего не будет?
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27.03.2022 09:57 Відповісти
Наказания за десятки тысяч убитых, изнасилованных, покалеченых и украденных жителей Украины не будет? По такой логике, нужно было и с господина Гитлера снять санкции. Он же вывел в конце войска отовсюду.
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27.03.2022 10:02 Відповісти
Сила ***** иссякнет когда у него закончатся деньги.
Диктатор без денег не сможет долго терроризировать субъекты федерации.
Все побегут от него чтобы откреститься от санкций, и тогда, по Медведеву, они вынуждены будут применить ЯО по своим )
Все резервы заблокированы, значит доходы должны будут тратится на решение текущих задач.
Инвестиций ноль, это значит стогнация экономики. Придется закручивать гайки и забирать у населения последнее, чтобы сохранить режим.
Гиперинфляция.
Разрулить эту ситуацию каким то одним решением вряд-ли возможно.
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27.03.2022 10:28 Відповісти
Якщо відмінити санкції - вони знов полізуть через деякий час на Україну, тому потрібно, щоб вони відстали в розвитку від світу років на 100. А ще краще ******* по них атомною бомбою і знищити сук як націю.Всім стало б тільки легше.
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27.03.2022 10:33 Відповісти
А возмещать убытки государству, частным компаниям и обычным гражданам уже не нужно?
Как минимум - пусть валят туда, откуда они пришли 24.02.2022 и пусть выплатят репарации.
Иначе что - можно разбомбить инфраструктуру на $120 млрд, убить несколько тысяч граждан другой страны, и потом просто вывести войска и всё вернётся, как было? "Как было" не может вернуться, нужно для начала отстроить всё разрушенное, включая и ВОЕННЫЕ ЗАВОДЫ, и выплатить компенсации семьям погибших гражданских и ВОЕННЫХ, и всё это должно возлагаться на рф!

Понятна позиция, что введение санкций - мотивация прекратить вторжение и за прекращение вторжения они якобы должны быть сняты - должны были бы, если бы кацапы просто вошли, ничего не разрушили, никого не убили, и вышли.
Трасс - надеюсь, тебя неправильно перевели, иначе это полный бред. Санкции должны оставаться, пока Украине, частным компаниям и гражданам не возместят весь ущерб и пока нам не вернут оккупированное.
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27.03.2022 12:51 Відповісти
Забула додати "вклюно з окупованими теріторіями"
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27.03.2022 13:32 Відповісти
 
 