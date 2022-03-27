Росія стріляє здалеку ракетами, бо боїться української Протиповітряної оборони, - британська розвідка
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На думку британської розвідки, Росія запускає на територією України свої бомби здалеку, тому що береже свої літаки від українських сил протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, вз посиланням на УП, про це повідомляє розвідка Британії
"Росія продовжує покладатися на "дистанційні" боєприпаси, які запускаються з російського повітряного простору, щоб зменшити вразливість своїх літаків до українських сил ППО".
У Британії пишуть, що російські військово-повітряні та ракетні сили продовжують завдавати ударів по об'єктах на території України, у тому числі по багатьох об'єктах у густонаселених житлових районах.
Зазначається, що відмова або зменшення застосування цієї зброї ускладнить положення РФ, пов'язане з обмеженими запасами, що змусить Росію повернутися до менш сучасних ракет або піти на більший ризик для своїх літаків.
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Росія стріляє здалеку ракетами, бо боїться. Все!
Якщо танки з консерваціі (тупа залізяка ) не заводяться і не іздять, то літаки з консервації просто мертві.
і близько 160 нормальних пілотів
але ніхто ж нічого не знає. он з ракетами яка лажа вийшла, виявилося, що їх дохрєніща, це тільки калібрів і іскандерів обмежена кількість.
Це було вже о 5-й ранку, око замилилось😵, знак оклику не помітила. Пишу тут частіше безсонними ночами, трапляються прикрі помилки.
Дякую за допомогу на шляху вдосконалення.🤓
підвів Харків.
може, у них і з зекомандою домовленості були (зокрема, щодо Києва). просто не вийшло так, як планувалося.
Совпадение?