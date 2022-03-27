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Росія стріляє здалеку ракетами, бо боїться української Протиповітряної оборони, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

На думку британської розвідки, Росія запускає на територією України свої бомби здалеку, тому що береже свої літаки від українських сил протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, вз посиланням на УП, про це повідомляє розвідка Британії

 "Росія продовжує покладатися на "дистанційні" боєприпаси, які запускаються з російського повітряного простору, щоб зменшити вразливість своїх літаків до українських сил ППО".

У Британії пишуть, що російські військово-повітряні та ракетні сили продовжують завдавати ударів по об'єктах на території України, у тому числі по багатьох об'єктах у густонаселених житлових районах.

Зазначається, що відмова або зменшення застосування цієї зброї ускладнить положення РФ, пов'язане з обмеженими запасами, що змусить Росію повернутися до менш сучасних ракет або піти на більший ризик для своїх літаків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волині військові збили три ракети, які були випущені з території республіки Білорусь, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
Росія стріляє здалеку, бо закінчилися літаки і пілоти.
Якщо танки з консерваціі (тупа залізяка ) не заводяться і не іздять, то літаки з консервації просто мертві.
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27.03.2022 01:46
+2
Британці наче діти. Іноді так вигляда зворушливо, наче дивишся на маленьких граючих кошенят. Будемо вважати що вони маленькі левенята, які дасть Бог виростуть у Лева
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27.03.2022 01:43
+2
може, вони розраховували, що їм тут відкриють ворота. на півдня, в принципі, так і сталося.
підвів Харків.

може, у них і з зекомандою домовленості були (зокрема, щодо Києва). просто не вийшло так, як планувалося.
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27.03.2022 09:16
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Вжеж нагадував: пишіть стисліше.
Росія стріляє здалеку ракетами, бо боїться. Все!
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27.03.2022 01:28 Відповісти
Росіянам дійшло, що можна безкарно атакувати Україну ракетами, чим ризикувати своїми літаками.
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27.03.2022 01:37 Відповісти
КОЛИ,нарешті, перестануть роздавати "підозри" ворожим коригувальникам?Вони ,знаючи,що покарання не буде,вільно почуваються.
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27.03.2022 01:40 Відповісти
пусть александрочив накроет дислокации их ПУ "сапсанами".
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27.03.2022 01:38 Відповісти
КОЛИ,нарешті, перестануть роздавати "підозри" ворожим коригувальникам?Вони ,знаючи,що покарання не буде,вільно почуваються.
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27.03.2022 01:38 Відповісти
по-моєму, їх затримують і садять. он і вчора як мінімум двох затримали.
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27.03.2022 09:14 Відповісти
Британці наче діти. Іноді так вигляда зворушливо, наче дивишся на маленьких граючих кошенят. Будемо вважати що вони маленькі левенята, які дасть Бог виростуть у Лева
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27.03.2022 01:43 Відповісти
Росія стріляє здалеку, бо закінчилися літаки і пілоти.
Якщо танки з консерваціі (тупа залізяка ) не заводяться і не іздять, то літаки з консервації просто мертві.
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27.03.2022 01:46 Відповісти
читала, що близько 300 літаків у них було
і близько 160 нормальних пілотів

але ніхто ж нічого не знає. он з ракетами яка лажа вийшла, виявилося, що їх дохрєніща, це тільки калібрів і іскандерів обмежена кількість.
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27.03.2022 09:13 Відповісти
У них багато старого радянського мотлоху, тих же не керованих ракет. Якібуде знищено як тільки Україна отримає справді ******* зброю, ті ж самі безпілотники. А керованих ракет у них на щастя мало. …
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27.03.2022 11:11 Відповісти
Коли в людини щирим водоспадом б'є т. зв. запор, вона вимушена приймати лікпрепарати для рясної дрісні. А зрештою у цьому пахучому багні й канає нікчемно, безвісно, сіро, навіки одиноко.
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27.03.2022 01:53 Відповісти
Це поетично
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27.03.2022 01:57 Відповісти
Не «запор», а «закреп». Говорімо й пишімо правильно ❗🤓
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27.03.2022 02:00 Відповісти
Говоримо й пишемо - ось так правильно.
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27.03.2022 05:00 Відповісти
А тепер шукаймо (разом) означення: що таке простий теперішній час ("ми говоримо"), а що таке клична форма ("Наливаймо, браття, кришталеві чаші!").
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02.04.2022 16:08 Відповісти
😱 Так треба було написати "браття", а так якась двозначність типу "Наливаємо кришталеві чаші. Оптом дешевше" 😋
Це було вже о 5-й ранку, око замилилось😵, знак оклику не помітила. Пишу тут частіше безсонними ночами, трапляються прикрі помилки.
Дякую за допомогу на шляху вдосконалення.🤓
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02.04.2022 20:53 Відповісти
Завжди радий, пані Світлано! 💙💛🤓
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02.04.2022 21:21 Відповісти
Обстріл ракетами з відстані для расєї безкарний, Україна може відповісти лише хорошими дорогами і недобудованими спорткомплексами для олімпійського резерву расєї. Мабуть генштаб расєї і політичне керівництво дійсно не були при ясному розумі оцінюючи кількість "нацистів та бандерівців" в Україні раз почали з наземної війни. Я чомусь був упевнений що почнуть ракетами, потім літачками перевірять опір ППО та наявність у "нацистів" ПЗРК а вже після цього пробувати заганяти орків...
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27.03.2022 08:30 Відповісти
може, вони розраховували, що їм тут відкриють ворота. на півдня, в принципі, так і сталося.
підвів Харків.

може, у них і з зекомандою домовленості були (зокрема, щодо Києва). просто не вийшло так, як планувалося.
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27.03.2022 09:16 Відповісти
Південь дійсно просраний якось дивно, а Харків приємно здивував потужним опором...
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27.03.2022 11:08 Відповісти
Федерація БОЇТЬСЯ втратити ВСІ літаки. А якщо НАТО оголосить війну, то чим прикривати державу в державі - Москву ? Московіти не потерплять бомбардування свого маленького комфорту та меблів з ІКЕА.
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27.03.2022 10:23 Відповісти
Как только мы просим стационарные системы ПВО/ПРО - тут же появляется очередная статья, как Украина и без них справляется.
Совпадение?
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27.03.2022 12:39 Відповісти
 
 