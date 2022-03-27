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США нададуть додаткові $100 млн ДПСУ та Нацполіції, які перебувають на передовій, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

США нададуть додаткові $100 млн на забезпечення безпеки цивільного населення, включаючи бронетехніку та обладнання прикордонній службі та поліції України.

Про це у Twitter повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"США нададуть додаткові 100 мільйонів доларів на підтримку безпеки цивільного населення, включаючи бронетехніку та обладнання для української Державної прикордонної служби та Національної поліції, які перебувають на передовій, рятуючи жертв та захищаючи мирних жителів від жорстокого нападу Путіна", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Вибачаюся, що колись його Блинкиным назвав
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27.03.2022 02:18 Відповісти
Даремно. Адекватний мужик
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27.03.2022 02:36 Відповісти
Неадекватні пішли разом з дебілом трампом
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27.03.2022 11:43 Відповісти
На жаль не всі.
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27.03.2022 17:28 Відповісти
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27.03.2022 05:08 Відповісти
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27.03.2022 05:11 Відповісти
Если не ошибаюсь , за спиной Байдена на фото находится лидер пророссийской партии Словакии Фицо , финансируемый рашей , выступавший против НАТО, против помощи Украины , организовывавший митинги в Словакии против ввода войск НАТО И ТЕПЕРЬ мешающий передать Украине самолеты и С30
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27.03.2022 05:14 Відповісти
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27.03.2022 05:21 Відповісти
а слуши народу і коломойський нічого не дадуть. нікому. нізащо.
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27.03.2022 08:03 Відповісти
Дивний факт: в Україні війна, тотальна економія на всьому, однак судді та інші чиновники отримують пенсії по 100+тис гривень. Чому такі великі пенсії не обрізали до 20 тис?!!
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27.03.2022 09:18 Відповісти
 
 