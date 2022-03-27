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Генштаб ЗС (4540) Київ (13851)

Ворог здійснює перегрупування сил для продовження наступальних дій навколо Києва, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бровари

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуацію навколо Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, вів обстріли житлових масивів у передмістях та безпосередньо у місті Києві.

За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу, які зазнали значних втрат в ході ведення наступальних дій. Декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію республіки білорусь для проведення заходів відновлення боєздатності. Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупантами буде відновлено дії щодо блокування Київа із південно-західного напрямку". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти зосереджують зусилля на захопленні Попасної та Рубіжного, - Генштаб про ситуацію на Донецькому напрямку

Щодо ситуації зі східного напрямку то в Генштабі підкреслюють: "У напрямку на Бровари підрозділи противника зупинені. Ворог вимушено перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. За результатами бойових дій в районах Лук’янівка та Рудницьке, підрозділи зі складу БТГр 30-ї окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат та відійшли у район населених пунктів Піски та Нова Басань.

Для поповнення втрат озброєння і техніки відзначено висування колон у напрямках населених пунктів Великий Самбір, Дептівка, Голінка та напрямку на Дубов’язовку. Прикриття колон з повітря здійснювали вертольоти.

Фіксуються заходи посилення охорони тилових районів і логістичних маршрутів, а також заходи з посилення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Сохраняем здоровье в это тревожные время когда стрессовые новости и ситуации ежедневно разрушают его.
Как избежать инфаркта?
Укрепляем сердечную мышцу + глубокая вентиляция легких. 1) Глубокий вдох. 2) На выдохе громко и чётко говорим СЛАВА УКРАИНЕ! Повторять утром и вечером по 10-15 раз. Для большего эффекта постепенно нагрузку можно увеличивать. Так же можно собираться группами для проведения занятий.
Будьте здоровы!

😁😁😁
Распростроняйте этот текст на кацапских сайтах и получайте ++ себе в карму!👍
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27.03.2022 02:22
+8
Кожен день закінчується однаковим повідомленням - готується штурм Києва.
Звичайно - Київ - найважливіший стратегічний об'єкт країни - без питань.
Але складається враження, що тиким чином виправдовується бездіяльність на південному сході.
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27.03.2022 02:55
+7
То **** ти сюда приперся, експерт ****?
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27.03.2022 02:24
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І...?
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27.03.2022 02:19 Відповісти
Сохраняем здоровье в это тревожные время когда стрессовые новости и ситуации ежедневно разрушают его.
Как избежать инфаркта?
Укрепляем сердечную мышцу + глубокая вентиляция легких. 1) Глубокий вдох. 2) На выдохе громко и чётко говорим СЛАВА УКРАИНЕ! Повторять утром и вечером по 10-15 раз. Для большего эффекта постепенно нагрузку можно увеличивать. Так же можно собираться группами для проведения занятий.
Будьте здоровы!

😁😁😁
Распростроняйте этот текст на кацапских сайтах и получайте ++ себе в карму!👍
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27.03.2022 02:22 Відповісти
То **** ти сюда приперся, експерт ****?
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27.03.2022 02:24 Відповісти
Ти ж в сусідній гілці ********, що тєбє там шепчут із НАТО і уже віжєн свєт в канце тунеля.
Ботяра.
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27.03.2022 02:30 Відповісти
Не надо спорить, просто ******* *****, тупой лаптеногий бот с немецким айпишником.
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27.03.2022 04:32 Відповісти
Імперія зла має зникнути з планети Земля на завжди!!!
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27.03.2022 02:26 Відповісти
російський військовий корабель вас уже зачекався
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27.03.2022 04:35 Відповісти
Пошли его на х у.й. Кацапы не исправимы.
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27.03.2022 02:56 Відповісти
Кожен день закінчується однаковим повідомленням - готується штурм Києва.
Звичайно - Київ - найважливіший стратегічний об'єкт країни - без питань.
Але складається враження, що тиким чином виправдовується бездіяльність на південному сході.
показати весь коментар
27.03.2022 02:55 Відповісти
нема вже ніяких сил(
коли вже наші їх роз'*башать
я сподіваюсь, нам багато чого не розказують, а продовжують мовчки і тихо їх бити по тому ж лівому берегу зокрема. чула, що в Новій Басані орки в інтернаті засіли.
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27.03.2022 08:26 Відповісти
 
 