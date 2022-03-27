Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance відмовилась від свого логотипу "Z" через його асоціацію з російським окупантами

Відома швейцарська страхова компанія Zurich Insurance видалила свій логотип Z із соціальних мереж після того, як ця літера став символом російського війська під час його вторгнення Росії до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Рейтерс.

Компанія заявила, що видаляє логотип - білу букву Z на синьому фоні - бо не хоче, щоб її неправильно витлумачили як підтримку Росії у конфлікті.

"Ми тимчасово відмовляємося від використання літери "Z" у соціальних мережах, де вона з'являється ізольовано і може бути неправильно тлумачена", - йдеться у заяві компанії для Reuters.

Читайте також: Швейцарія готова прийняти у себе переговори Росії та України