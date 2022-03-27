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Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance відмовилась від свого логотипу "Z" через його асоціацію з російським окупантами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

швейцарія,стархування,цюріх

Відома швейцарська страхова компанія Zurich Insurance видалила свій логотип Z із соціальних мереж після того, як ця літера став символом російського війська під час його вторгнення Росії до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Рейтерс.

Компанія заявила, що видаляє логотип - білу букву Z на синьому фоні - бо не хоче, щоб її неправильно витлумачили як підтримку Росії у конфлікті.

"Ми тимчасово відмовляємося від використання літери "Z" у соціальних мережах, де вона з'являється ізольовано і може бути неправильно тлумачена", - йдеться у заяві компанії для Reuters.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
несчастная буква теперь проклята также как и несчастная безобидная до фашистов свастика
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27.03.2022 02:58
+14
Z это русская свастика.
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27.03.2022 02:56
+14
мда, следующие сто лет русский = фашист
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27.03.2022 02:57
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Z это русская свастика.
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27.03.2022 02:56 Відповісти
несчастная буква теперь проклята также как и несчастная безобидная до фашистов свастика
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27.03.2022 02:58 Відповісти
нацистов.
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27.03.2022 05:56 Відповісти
naZism - рашиZм

совпадение ?
не думаю...
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27.03.2022 06:02 Відповісти
Нічого руского на Москві зроду не було, нема і бути не може.
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27.03.2022 04:19 Відповісти
До чего кацапия доводит мир
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27.03.2022 02:56 Відповісти
потому что мир сам "с руки" вырастил нового фюрера
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27.03.2022 04:00 Відповісти
а тепер і сміх, і гріх !!!

відома солідна фірма сама відмовляється від свого логотипу, за який раніше горло б порвала на судах з інтелектуальної власності. !
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27.03.2022 05:28 Відповісти
угу. прямо ******* як смішно. абхахочешся.
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27.03.2022 06:59 Відповісти
Коректуємо правопис! - назву країни пишемо з маленької літери та з латинською "z" - роzія. Всі назви міст цієї помийки також пишемо з маленької літери. Найбільш радикальним рекомендовано роzійські прізвища керівників бензоколонки та прізвища, ніки та імена всіх хто підтримує "руzкій мір" також писати з маленької літери з заміною букви "с" на "z".
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27.03.2022 02:57 Відповісти
мда, следующие сто лет русский = фашист
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27.03.2022 02:57 Відповісти
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27.03.2022 04:01 Відповісти
Якесь тут пуйло неприродно рожеве. Це йому не пасує. Треба додати синього кольору для краси моменту.
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27.03.2022 05:34 Відповісти
зе ленуватого кольору, але ніс треба подовшати, й шапочку-підарку на покійника
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27.03.2022 05:37 Відповісти
Я на футболці,на лейбі знайшов букву Z , відірвав лейбочку і викинув, не приємно, хоча буква нічого не винна, але ж русофашисти все, до чого не притронуться,все обгадять.
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27.03.2022 04:04 Відповісти
Це ж потрібно було талант мати, щоб таку огиду в світі до себе викликати, що навіть бідна буква латиниці стала проклятою.

Я впевнений, що зараз в Україні питання мови вирішене остаточно.
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27.03.2022 04:16 Відповісти
це точно !!!

переходимо на українську латиницю, але без літери Z !
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27.03.2022 05:29 Відповісти
Наступні - рок група ZZ Top з Техасу!
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27.03.2022 04:45 Відповісти
За Z колеса спускают 🤣🤣🤣
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27.03.2022 05:25 Відповісти
Еще бы могли лобовые стёкла бить - это практичнее бьет по карману
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27.03.2022 05:26 Відповісти
скоро раZZистів можна буде вільно вбивати на вулиці, як раніше відлучених від церкви...
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27.03.2022 05:32 Відповісти
$200. не більше, а от насрати у кабіні, це 2 задоволення-1 самому легше, 2 скотині звичніше
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27.03.2022 05:40 Відповісти
Та ну ..."бандеросмузі" ....і раз .
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27.03.2022 06:13 Відповісти
Там где Z наклеено - бить кувалдой...
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27.03.2022 12:57 Відповісти
Свинособаки везде все портят. Даже буквы чужого алфавита.
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27.03.2022 11:42 Відповісти
Стоит обыграть две буквы "Zh" в новом логотипе, будет смотреться даже лучше, чем было и получит совершенно другое звучание!
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27.03.2022 17:51 Відповісти
Фильм "Зорро", теперь тоже в опале!
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27.03.2022 17:54 Відповісти
Z це напівсвастика недофюрера.
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27.03.2022 19:28 Відповісти
 
 