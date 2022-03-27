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Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance відмовилась від свого логотипу "Z" через його асоціацію з російським окупантами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відома швейцарська страхова компанія Zurich Insurance видалила свій логотип Z із соціальних мереж після того, як ця літера став символом російського війська під час його вторгнення Росії до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Рейтерс.
Компанія заявила, що видаляє логотип - білу букву Z на синьому фоні - бо не хоче, щоб її неправильно витлумачили як підтримку Росії у конфлікті.
"Ми тимчасово відмовляємося від використання літери "Z" у соціальних мережах, де вона з'являється ізольовано і може бути неправильно тлумачена", - йдеться у заяві компанії для Reuters.
Топ коментарі
+23 Dust
показати весь коментар27.03.2022 02:58
+14 andant 1000
показати весь коментар27.03.2022 02:56
+14 Dust
показати весь коментар27.03.2022 02:57
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Будь ласка, зачекайте...
совпадение ?
не думаю...
відома солідна фірма сама відмовляється від свого логотипу, за який раніше горло б порвала на судах з інтелектуальної власності. !
Я впевнений, що зараз в Україні питання мови вирішене остаточно.
переходимо на українську латиницю, але без літери Z !