На Слобожанщині ворог не проводить наступальних дій, в основному здійснює перегрупування, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Слобожанському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Слобожанському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного воєнного округу та північного флоту.

У напрямку на Суми ворог силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на перегрупуванні військ.

В районі міста Харків окупанти визначеним складом сил активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджували на поповненні поточних втрат, відновленні техніки та нанесенні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури міста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснює перегрупування сил для продовження наступальних дій навколо Києва, - Генштаб ЗСУ