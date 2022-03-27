УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9846 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 680 1
Генштаб ЗС (4540) Суми (392) Харків (3911) Харківщина (4293)

На Слобожанщині ворог не проводить наступальних дій, в основному здійснює перегрупування, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Слобожанському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Слобожанському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного воєнного округу та північного флоту.

У напрямку на Суми ворог силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на перегрупуванні військ.

В районі міста Харків окупанти визначеним складом сил активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджували на поповненні поточних втрат, відновленні техніки та нанесенні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури міста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснює перегрупування сил для продовження наступальних дій навколо Києва, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поснули суки, а краще б подохли.
показати весь коментар
27.03.2022 04:08 Відповісти
 
 