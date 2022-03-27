В Україні окупанти тероризують місцевих, в Білорусі - міняють пальне на горілку, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6:00 27 березня.

Інформацію оприлюднено на сторінці Генштабу в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито 7 ворожих атак. Українськими воїнами знищено 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати загарбників у живій силі уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За попередню добу Повітряні Сили ЗСУ вразили 1 літак, 12 безпілотників та 2 крилаті ракети.

В Генштабі зазначили, що на тимчасово окупованих територіях загарбники тероризують та залякують місцеве населення, мародерять, викрадають людей та майно.

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В окупованому Севастополі до лікарень щодня прибувають від 50 до 100 поранених.

"По маршрутах руху російських військових колон по території республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії, або їх обміну на спиртні напої", - зазначили у Генштабі.