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В Україні окупанти тероризують місцевих, в Білорусі - міняють пальне на горілку, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6:00 27 березня.

Інформацію оприлюднено на сторінці Генштабу в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито 7 ворожих атак. Українськими воїнами знищено 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати загарбників у живій силі уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За попередню добу Повітряні Сили ЗСУ вразили 1 літак, 12 безпілотників та 2 крилаті ракети.

В Генштабі зазначили, що на тимчасово окупованих територіях загарбники тероризують та залякують місцеве населення, мародерять, викрадають людей та майно.

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В окупованому Севастополі до лікарень щодня прибувають від 50 до 100 поранених.

"По маршрутах руху російських військових колон по території республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії, або їх обміну на спиртні напої", - зазначили у Генштабі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Сябри-памагітє лапатнікам згарєть на работє...
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27.03.2022 07:21
+17
Украинские военные обстреляли склад с боеприпасами и техникой противника у села Вишневое под Черниговом.

Как сообщает Oxu24.com

пожар на складе продолжался 5 часов и разрывались снаряды.

Также были уничтожены российские средства радиоэлектронной борьбы, которые нарушали сигнал украинских государственных телерадиовещателей. В результате украинское радио уже возобновило вещание.
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27.03.2022 07:30
+7
У кожного українського бійця - по дві освіти - у російського - по дві судимості
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27.03.2022 08:58
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Сябри-памагітє лапатнікам згарєть на работє...
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27.03.2022 07:21 Відповісти
Палива та провізії?
Тим, що ще там - що, вже свіжі пайки привезли?
Не думаю, щоб білорусам була потрібна прострочка.
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27.03.2022 07:29 Відповісти
Паливо беруть білоруси, горілку московські орки. Бартер.
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27.03.2022 09:43 Відповісти
Так я про провізію питав.
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27.03.2022 11:05 Відповісти
Украинские военные обстреляли склад с боеприпасами и техникой противника у села Вишневое под Черниговом.

Как сообщает Oxu24.com

пожар на складе продолжался 5 часов и разрывались снаряды.

Также были уничтожены российские средства радиоэлектронной борьбы, которые нарушали сигнал украинских государственных телерадиовещателей. В результате украинское радио уже возобновило вещание.
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27.03.2022 07:30 Відповісти
Таке відчуття, шо в мене в авто більше палива чим в Мозирі. Реально на сотому з Мозиря їздив.
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27.03.2022 07:32 Відповісти
В горілку намішати б смаколиків для вічного упокоєння орків
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27.03.2022 07:57 Відповісти
І бабусиних пиріжків!!!
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27.03.2022 08:02 Відповісти
З пиріжками вже не пройде номер, вже відчули смак, бояться Треба щось нове.
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27.03.2022 08:18 Відповісти
Напарить этим бездарям палёнки, пусть сами себя завоёвывает...
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27.03.2022 08:05 Відповісти
Та їм з карбітом
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27.03.2022 08:34 Відповісти
Метиловый спирт в помощь. По запаху и вкусу от этилового не отличишь.
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27.03.2022 09:49 Відповісти
Треба уйопкам навалювати і навалювати, ніяких поступок.
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27.03.2022 08:24 Відповісти
Втрати військ РФ на інфографіку з прогресом https://damage.com.ua
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27.03.2022 08:27 Відповісти
"Лєгєндарний севастополь" лікує орків- подранків. Морячок з 2014 року особисто кров здає? Манкурти ви грьобані. Ви винні в цій війні так же як і пуйло з своїми підпуйловниками🤬
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27.03.2022 08:33 Відповісти
У кожного українського бійця - по дві освіти - у російського - по дві судимості
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27.03.2022 08:58 Відповісти
Метиловый спирт вроде еще не отменяли.
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27.03.2022 09:17 Відповісти
Першим ділом мозирський нпз,всю решту потім!!!
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27.03.2022 09:39 Відповісти
..легендарная.. армия ***** кремлевского меняет солярку на водку . бегает за курями и гусями с автоматами . пайки уже восемь лет просрочены . соляру поменяют потом оптику будут менять . а ********* и соловьев все мозги двуногому биомусору рф буквой ..зэт.. заплетают и рашабыдло радуется ..успехам.. бензоколонки и похер сколько людей убил ***** и сколько еще погибнет . у русского быдла вместо мозгов соловьиный помет буквой ..зэт..
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27.03.2022 17:57 Відповісти
 
 