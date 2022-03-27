УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8508 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 144 0
Луганщина (4422) обстріл (21193) Гайдай_ЛОГА (905)

Унаслідок обстрілів у Луганській області виявлено двох поранених, чотирьох врятовано з-під завалів, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сергей,гайдай,лога

У результаті обстрілів у населених пунктах Луганської області виявили двох поранених, четверо людей було врятовано з-під завалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграм-каналі.

"У результаті дій агресора постраждали двоє людей, врятовані з-під завалів – четверо", - написав він .

Також у результаті обстрілів пошкоджено об'єкти інфраструктури.

"Ще 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків пошкоджені вогнем росіян у Сєверодонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Також потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги у Сєверодонецьку та два оптових складів міста", - повідомляє Гайдай.

Також відомо, що без електроенергії перебуває 95 312 жителів Луганської області, знеструмлено 32 населені пункти – 12 частково та 20 повністю.

Крім того, без газопостачання залишаються 27 населених пунктів (приблизно 41 000 абонентів) – 23 повністю і 5 частково. Відсутнє водопостачання у містах Рубіжне та Попасна, частково обмежена подача води на Золоте, села Гірської громади, проблеми з подачею води є також у Сєверодонецьку та Лисичанську", - зазначає глава ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Лисичанську та Сєверодонецьку "Точкою-У" та Градами. Палають будинки, знеструмлено шахту. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 